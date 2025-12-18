Murió Diego Lerner, un innovador nato

Diego Lerner siempre supo lo que quería. Fue un apasionado del entretenimiento al punto de tener durante muchos años un flipper en su oficina y jugar mientras pensaba nuevos proyectos. Disney corría por sus venas. Se apasionaba con cada historia, con cada proyecto, con cada nuevo negocio.

Pero también con lo que era para él, el ADN de su trabajo: “La fórmula de la innovación de Disney es básicamente ‘contar cuentos’ y la tecnología es un medio para lograrlo”, resumió en una entrevista con LA NACION. En ese mismo marco agregó cuál era según su entender la clave del negocio de showbiz: “La fórmula del éxito de Disney es contar historias. Eso es lo más relevante. La tecnología es cada vez más accesible, es un commodity. La diferenciación es el cuento. Hay que tomar oportunidades de crecimiento sin dejar de ser lo que uno es y Disney es lo que es por contar cuentos a través de películas, parques de diversiones, productos digitales y juguetes”, aseguró.

Su cuento sin dudas valió la pena. Lerner fue y será, a través de su legado, recordado como un hombre clave en el crecimiento y consolidación de Disney en la Argentina y en la región. Se unió a la organización a principios de los 90 y fue responsable de abrir las oficinas de la compañía en Latinoamérica. Bajo su liderazgo, a partir del año 2000, fue responsable de establecer y consolidar el negocio de la TV paga en la región y del lanzamiento de todos los Disney Channel en América Latina.

Entre 2009 y 2017 años se desempeñó como presidente de Disney para Europa, Medio Oriente y África, y en 2018 fue nombrado presidente de The Walt Disney Company Latin America. Fue también fundamental en la creación de una nueva estrategia para el desarrollo de contenido local, comenzando con Patagonik Film Group (1997). Antes de ello, Lerner fue Presidente de The Walt Disney Studios Latin America y tuvo a su cargo la distribución de todos los filmes producidos y lanzados Walt Disney Pictures, como así también la venta y distribución de todos los formatos de entretenimiento para el hogar.

Nació en Buenos Aires, estaba casado y tuvo tres hijos. Los estudios primarios los realizó en el Colegio Juan José Castelli, y el secundario, en el Nicolás Avellaneda. Su vida estuvo signada por la anticipación. Quienes lo conocieron aseguran que tenía un sexto sentido para detectar tendencias y vaticinar por dónde iba a ir el consumo global del negocio del entretenimiento. Sabía como pocos el valor de la experiencia, descubría y validaba con datos lo que su estómago planteaba.

“Diego Lerner, presidente Honorario de The Walt Disney Company Latin America, ha fallecido. Durante casi 35 años, ocupó numerosos cargos de liderazgo en The Walt Disney Company en América Latina y EMEA, donde contribuyó a sentar las bases del negocio de Disney en esas regiones y aportó de manera incalculable a la compañía y a su legado narrativo”, expresaron desde la compañía.

“Expresamos nuestras más profundas condolencias a la familia de Diego, así como a sus amigos y a todos los que se ven afectados por esta pérdida. Sé que hablo en nombre de todos en Disney al reconocer cuánto se lo va a extrañar, y estoy muy agradecido por nuestros casi 35 años de colaboración y amistad”, expresó Bob Iger, CEO de The Walt Disney Company.

Hombre de buen trato, mirada genuina y valores claros, dio pelea a una larga enfermedad. Pero nunca bajó los brazos. Aún internado seguía pendiente de su gran pasión y monitoreaba los proyectos. Sus restos serán despedidos en el Jardín de Paz. Y como diría Walt Disney: “No duermas para descansar, duerme para soñar”.