Naves industriales y logísticas: el negocio inmobiliario que gana atractivo por la baja de costos y la alta demanda

La suba de costos en dólares de la construcción impactó en el mercado inmobiliario residencial, pero hay un sector cuyos costos bajaron, la ocupación es alta y la renta sigue subiendo: las naves industriales y logísticas.

En el marco del capítulo 11 del Summit de Real Estate organizado por LA NACION, Alejandro Winokur, socio y director de Newmark Argentina, y Christian Fucile, presidente y fundador de IMB Naves Industriales, conversaron con la periodista Candela Contreras sobre por qué el sector volvió a convertirse en una alternativa de inversión atractiva.

“Cuando hablamos de logística, la Panamericana y el Corredor Norte son los focos adonde todos queremos ir. Pero hoy sería un error grande no entender que la logística, la industria y la creación de nuevos nodos productivos modificaron todo el mapa”, señaló Winokur.

En ese sentido, destacó el crecimiento de zonas clave del país, como Vaca Muerta, con el oil & el gas; el norte, con la minería; y el sur y la Costa Atlántica, con la energía, la infraestructura y los puertos.

Fucile sostuvo que la demanda acompaña esta reconfiguración del mapa logístico e industrial. “Hay una nueva tendencia en la construcción de naves industriales por el cambio en la forma de consumo”, afirmó. La apertura de las importaciones es uno de los factores que explica este fenómeno, a pesar de la caída del consumo interno.

“La demanda de metros cuadrados se mantiene alta debido a que todo lo que ingresa desde afuera requiere de espacios para manipular estos productos. No impacta tanto la caída del consumo, ya que subsana un poco el volumen de lo que ingresa del exterior”, precisó.

Bajo esta línea, Fucile indicó que hay demanda para naves industriales que van desde los 5000 hasta los 15.000 metros cuadrados.

Por su parte, Winokur indicó: “Hay ciclos y tendencias. Hace dos años, la escala buscada era 15.000, 20.000, 30.000 metros. En el último año, las escalas pasaron a ser de 40.000, 50.000 o 60.000 metros”.

Y agregó: “Por un lado, la pyme está más golpeada y fue liberando espacios. Pero también hay grandes operaciones logísticas que necesitan grandes superficies”. En ese sentido, subrayó que existe una búsqueda por eficientizar operaciones, lo que se traduce en una reducción de costos, mayor flexibilidad y mejora en la movilidad.

Alejandro Winokur, socio y director de Newmark Argentina, señaló que en el sector hay una búsqueda por eficientizar operaciones Fabián Malavolta

En lo que refiere a los costos de construcción, Fucile mencionó que, en los últimos años, los números se ajustaron debido a la caída del valor del acero. “Estamos en valores históricos. Se presenta como una oportunidad para este tipo de inversión”, aseguró.

El futuro del sector

Para Fucile, el Corredor Norte lleva la delantera en materia de naves industriales, aunque no pasó por alto el crecimiento del Corredor Acceso Oeste. “Está empezando a tener sinergia dado su cruce con el Camino del Buen Ayre”, precisó.

Winokur compartió una mirada similar: “El Corredor Norte está más consolidado. No dejaría de pensar que hay oportunidades en el Oeste y en el Sur también. En algún momento va a explotar el Sur, lindero a la Ruta 2 y a la Autopista Buenos Aires-La Plata. Es una entrada a la ciudad muy cercana”.

Christian Fucile, presidente y fundador de IMB Naves Industriales, sobre crecimiento del Corredor Acceso Oeste: “Está empezando a tener sinergia dado su cruce con el Camino del Buen Ayre” Fabián Malavolta

“Venimos muy acostumbrados a pensar que la logística debe estar cerca del consumo y de la ciudad. Hoy no hay que dejar de prestar atención a que no hay que estar lejos de la producción”, añadió.

Por último, Fucile sostuvo que el mapa logístico tendrá un crecimiento sostenido en los próximos años. “Hoy, el 25% de las operaciones de comercio se hace a través de plataformas. Tenemos mucho margen para seguir creciendo”, apuntó.

“La logística seguirá avanzando. Los corredores que ya están sólidos van a seguir aumentando esa dinámica. Creo que va a haber un despegue muy alto de logística y más ligado a la producción”, concluyó Winokur.