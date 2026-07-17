Un informe reveló los lugares del país con las mejores condiciones de vivienda y las peores

La Argentina es un país atravesado por una marcada brecha territorial: las ciudades presentan problemáticas muy distintas que impactan directamente en la habitabilidad urbana.

“Sobre un ideal de 10, el valor promedio de las ciudades del país es de 6,2”, señala Tejido Urbano, que elaboró un ranking basado en el Índice de Hábitat Urbano (IHU) para medir la calidad de las condiciones urbanas en las 80 principales ciudades argentinas de más de 50.000 habitantes.

Para construir el índice, el estudio considera siete dimensiones: hogares que comparten vivienda, hacinamiento crítico, viviendas irrecuperables, viviendas deficitarias recuperables, acceso a servicios básicos (agua y cloacas), inseguridad en la tenencia (falta de escrituras) e imposibilidad de acceder a la propiedad (hogares inquilinos). Las tres primeras son las que tienen mayor peso dentro del cálculo. Para crear el listado, se usaron los datos del Censo 2022 del Indec.

Según el relevamiento, 27 ciudades se ubican por debajo del promedio nacional, mientras que 53 lo superan.

Las ciudades con peores índices

El estudio resalta las ciudades con mayor vulnerabilidad, entre las que se encuentran:

Tartagal, Salta: 2,46

San Ramón de la Nueva Orán, Salta: 3,19

Clorinda, Formosa: 3,94

Perico, Jujuy: 4,11

Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco: 4,15

Puerto Iguazú, Misiones: 4,61

Estas áreas se ubican 4 puntos por debajo del promedio nacional. Sin embargo, no son las únicas. Entre las ciudades de mayor tamaño, también se encuentran por debajo del promedio:

Formosa: 4,96

San Miguel de Tucumán: 5,31

Santiago del Estero: 5,32

Gran Buenos Aires:5,34

Salta: 5,41

La ciudad de Salta tiene una puntuación de 5,41, es decir que esta debajo del promedio nacional Shutterstock

El Gran Buenos Aires se presenta como el principal centro urbano del país, con casi 11 millones de habitantes. Sin embargo, se ubica por debajo del promedio nacional. Por cantidad de habitantes le siguen la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, La Plata y Mar del Plata, cinco ciudades que superan el promedio en el índice de hábitat urbano.

También resulta llamativo el caso de Salta que, con 627.704 habitantes, se posiciona como la segunda ciudad más poblada entre las que obtienen un puntaje inferior al promedio nacional.

Las ciudades con índices más altos

En el extremo opuesto, hay ciudades que superan el promedio nacional por más de dos puntos. Entre ellas:

Rio Tercero, Córdoba: 8,40

San Francisco, Santa Fe: 8,17

General Pico, La Pampa: 8,16

Villa María, Córdoba: 8,09

Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires: 8,04

En una posición intermedia aparecen ciudades como:

Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires: 7,34

Puerto Madryn, Chubut: 7,06

Olavarría, provincia de Buenos Aires: 6,95

Villa Carlos Paz, Córdoba: 6,88

Diferencias por región

Al analizar el conjunto de indicadores, el estudio concluye que el norte argentino concentra los mayores niveles de vulnerabilidad habitacional, mientras que la región central presenta las mejores condiciones generales de hábitat. En una situación intermedia se ubican la Patagonia y Cuyo.

Al analizar el conjunto de indicadores, el estudio concluye que el norte argentino concentra los mayores niveles de vulnerabilidad habitacional, mientras que en la situación intermedia se ubica la Patagonia Shutterstock - Shutterstock

Sin embargo, los problemas habitacionales no siempre coinciden territorialmente. “Los problemas asociados con la materialidad u ocupación de las viviendas, no en todos los casos se dan junto con la falta de servicios básicos, ni con menor acceso a la propiedad”, indican en el informe. En este sentido, remarcan que la inexistencia de una linealidad entre aspectos y territorios obliga a analizar los instrumentos de gestión desde el contexto local, su historia y sus tendencias.

Las problemáticas más críticas —como el hacinamiento, las viviendas irrecuperables y la convivencia de más de un hogar en una misma vivienda— se concentran principalmente en ciudades como Tartagal, Orán, Clorinda, Presidencia Roque Sáenz Peña, Perico y Puerto Iguazú.

En muchas de estas ciudades también se observan elevados niveles de inseguridad en la tenencia. Es decir, a los problemas materiales de la vivienda se suma la falta de regularización dominial, una situación que puede dificultar el acceso al crédito y limitar los procesos de formalización.

Ciudades con buenos indicadores materiales, como Villa Carlos Paz, presentan importantes deficiencias en infraestructura de servicios Gentileza villacarlospaz.com - Lugares

Por otro lado, la falta de servicios básicos no depende únicamente del nivel económico, sino también de la planificación urbana. Ciudades con buenos indicadores materiales, como Villa Carlos Paz o a Costa Atlántica, presentan importantes deficiencias en infraestructura de servicios debido a procesos de expansión urbana poco planificados.

El acceso a la propiedad muestra una lógica diferente respecto del resto de las vulnerabilidades. Ciudades con buenos indicadores habitacionales, como la ciudad de Buenos Aires, Tandil y Villa María, presentan una elevada proporción de hogares inquilinos —superior al 30%—, lo que refleja mercados inmobiliarios más dinámicos, aunque con mayores dificultades para acceder a la vivienda propia.