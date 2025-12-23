Navidad 2025: el consumidor argentino vuelve a planificar y busca valor en cada compra

La temporada navideña de 2025 encuentra a los consumidores argentinos en un punto de inflexión. Sin señales de euforia, pero con un ánimo más positivo que el año anterior, las decisiones de compra empiezan a ordenarse bajo una lógica más planificada, racional y orientada a maximizar el valor de cada peso invertido.

Así lo muestra el Estudio de Compras Navideñas 2025 de Deloitte, un relevamiento realizado en cinco países de América latina que, en el caso de la Argentina, evidencia una mejora en la percepción económica del hogar y una mayor predisposición a sostener las tradiciones de fin de año, aun en un contexto de consumo prudente.

Optimismo moderado y consumo bajo control

De acuerdo con el informe, crece el porcentaje de personas que perciben su situación económica como igual o mejor que la del año pasado, lo que posiciona a la Argentina entre los mercados con mayor optimismo relativo de la región. Sin embargo, ese cambio de ánimo no se traduce en un gasto impulsivo, sino en decisiones más pensadas.

“Estamos frente a un consumidor que recupera cierta confianza, pero no resigna el control. La planificación, la comparación de precios y la búsqueda de propuestas con buena relación entre calidad y precio se vuelven centrales”, explica Soledad Guardia Clausi, socia líder de la Industria de Consumo de Deloitte Cono Sur.

En ese marco, mientras una parte de los consumidores planea gastar más que en 2024 —principalmente para comprar más regalos—, otro segmento mantiene o incluso reduce su presupuesto con el objetivo de ahorrar o cancelar deudas, lo que confirma un escenario de consumo más consciente.

Compras anticipadas y un calendario que se redefine

Uno de los cambios más claros que refleja el estudio es la transformación del calendario de compras. La primera semana de diciembre concentra la mayor actividad, mientras que las compras de último momento pierden protagonismo. A diferencia de otros mercados, eventos como el Black Friday siguen teniendo un impacto limitado en la Argentina.

Este comportamiento obliga a las marcas y al retail a repensar sus estrategias. El tradicional “pico” de ventas previo a la Navidad se diluye y da paso a una temporada más extensa, donde la anticipación y la disponibilidad de promociones concretas resultan clave.

Regalos: menos volumen, más foco en el valor

El número de regalos por hogar se mantiene relativamente estable, pero el ajuste se da en el monto destinado a cada uno. La mayor parte del gasto se concentra en rangos medios, lo que confirma la búsqueda de equilibrio entre precio y calidad, sin resignar el gesto de regalar.

“El consumidor no deja de celebrar, pero redefine cómo lo hace. Ajusta valores, prioriza productos funcionales o significativos y busca que cada compra tenga sentido”, señala Guardia Clausi.

Omnicanalidad e investigación previa, ya sin marcha atrás

La digitalización del consumo continúa avanzando. Más de cuatro de cada diez consumidores planean realizar una parte relevante de sus compras navideñas en canales online, mientras que la investigación previa se consolida como un paso casi obligatorio antes de decidir.

Los marketplaces se posicionan como el principal punto de consulta para comparar precios, leer reseñas y evaluar opciones, complementados por redes sociales como Instagram, que funcionan como espacios de inspiración y validación visual.

Un consumidor más racional y estratégico

El estudio de Deloitte deja una conclusión clara: la Navidad 2025 estará marcada menos por el impulso y más por la estrategia. En un contexto de mayor estabilidad relativa, el consumidor argentino busca mantener las tradiciones, pero lo hace con información, planificación y decisiones cada vez más conscientes.

Para las empresas, el desafío será acompañar este nuevo perfil con propuestas claras, accesibles y confiables, capaces de conectar con un consumidor que ya no compra por inercia, sino por convicción.

Para conocer el informe completo ingresá en: Estudio de compras navideñas 2025

