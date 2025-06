Noticias, deportes y poder. El modelo Murdoch sobrevive al streaming

Nada en la programación televisiva de Fox el año pasado fue tan emocionante, por momentos, tan vulgar, por otros, como el drama que se desarrolló en un tribunal de Reno, Nevada. Rupert Murdoch, el fundador de 94 años y accionista mayoritario de Fox Corporation y su empresa hermana News Corp, intentaba cambiar los términos de un fideicomiso familiar para impedir que tres de sus hijos heredaran el control de las compañías tras su muerte. La maniobra legal, de alto riesgo, fue rechazada. Está en curso una apelación—y con ella, una nueva temporada de entretenimiento morboso para los observadores del mundo mediático.

Mientras los Murdoch continúan su disputa familiar multimillonaria, que lleva décadas, el imperio por el que luchan está floreciendo. Esto resulta doblemente sorprendente. Por un lado, las crisis de sucesión y la incertidumbre legal no suelen fortalecer la confianza de los inversores. Por otro lado, las firmas de los Murdoch son gigantes en la televisión y el periodismo impreso, dos industrias en declive que el mercado ha tratado con dureza. ¿Por qué entonces dos empresas de medios tradicionales controladas por una dinastía disfuncional son tan populares entre los inversores?

En el caso de Fox, su valor de mercado asciende a US$24.000 millones, pero su negocio se concentra en la televisión por cable y por aire en Estados Unidos, sectores que han sufrido una masacre en los últimos años. En la última década y media, el porcentaje de hogares con televisión paga cayó de casi el 90% a apenas el 50%, a medida que los espectadores migraron a servicios de streaming como Netflix. En cuanto a la televisión abierta, los estadounidenses hoy pasan la mitad del tiempo viéndola en comparación con el streaming, según la consultora Nielsen.

Mientras el valor de otras empresas de medios tradicionales se ha estancado o incluso ha caído, el de Fox ha subido . La diferencia está en su mix de contenidos. En 2019, Fox vendió sus activos de entretenimiento general a Disney por US$71.000 millones, justo en el punto más alto del mercado, y decidió enfocarse en noticias y deportes. Fue una decisión acertada: las plataformas como Netflix se quedaron con el público del entretenimiento general, mientras que las noticias y los deportes permanecieron en la televisión lineal, y por tanto, con Fox. “Siempre fueron la empresa más emprendedora: siempre podían anticiparse a lo que venía”, dice Jessica Reif Ehrlich, analista de medios de Bank of America.

Lachlan Murdoch asumió como presidente de Fox y News Corp en 2023 Evan Agostini - Invision

A pesar del creciente interés de las plataformas en los deportes, la audiencia de Fox se mantiene estable: su primera transmisión de las 500 Millas de Indianápolis el mes pasado atrajo a 7,1 millones de espectadores, la cifra más alta para esa carrera desde 2008. Por su parte, Fox News registró recientemente el trimestre más visto en la historia de las noticias por cable, en parte gracias al caos generado por el nuevo ocupante de la Casa Blanca. Las audiencias saludables significan que, a pesar de la contracción del mercado de cable, Fox ha experimentado un modesto crecimiento en sus ingresos por tarifas de afiliación (las sumas que cobra a los proveedores de cable por emitir sus canales), que pasaron de US$5900 millones en 2020 a US$7300 millones el año pasado.

El regreso de Donald Trump también ha ayudado al negocio publicitario de Fox, al normalizar opiniones que antes incomodaban a los anunciantes convencionales. Ya no se trata solo de comerciales de oro o almohadas milagrosas: en los últimos meses, marcas como Amazon, Netflix y GE han comprado espacios publicitarios en la cadena. “Gracias a los resultados electorales, muchos anunciantes han replanteado su posicionamiento en este país y entienden que el espectador de Fox News realmente representa a la América media”, dijo en marzo Lachlan Murdoch, CEO de Fox.

Fox se mantuvo al margen de las ruinosas guerras del streaming, en las que las compañías de medios perdieron miles de millones intentando atraer suscriptores. Ahora está incursionando en el medio. En 2020 compró Tubi, una plataforma gratuita con publicidad y sin demasiado glamour. Desde entonces, Tubi superó a rivales como Pluto (de Paramount) y está en camino de generar más de US$1000 millones este año. En febrero, Fox transmitió el Super Bowl por Tubi, atrayendo 8 millones de nuevos espectadores. El 40% de la audiencia tenía menos de 34 años, un grupo difícil de alcanzar a través del cable.

Su último experimento en streaming es Fox One, una plataforma que combinará todo el contenido lineal de Fox y que se lanzará antes del inicio de la temporada de la NFL en septiembre. A diferencia de otras empresas de medios tradicionales, que deben enfrentar el dilema de que poner su mejor contenido en streaming socava la disposición de la gente a pagar por un paquete de entretenimiento en cable, Fox no tiene ese problema. “La belleza de Fox es que, como no tienen una larga cola de canales lineales mediocres que proteger, son muy ágiles”, dice Jason Bazinet de Citigroup. Sobre la transición al streaming, añade: “son algo agnósticos, así que desde el punto de vista estratégico están en una muy buena posición”.

News Corp, la otra mitad del imperio Murdoch—que incluye títulos como The Wall Street Journal y The New York Post—atrae a los inversores por motivos distintos. Las noticias impresas no parecen más prometedoras que la televisión por cable, ya que muchas circulaciones están en declive y el negocio publicitario está dominado por Google y Meta. Según una estimación, más de 3000 diarios cerraron en Estados Unidos en los últimos 20 años—un tercio del total del país. Sin embargo, al igual que Fox, las acciones de News Corp han subido casi un 50% en los últimos dos años.

Una razón es el éxito de Dow Jones, la división de News Corp que incluye al Journal. Mientras que títulos dependientes de la publicidad como el New York Post sufren caídas en el tráfico web, el Journal, globalizado y enfocado en suscripciones, ha prosperado al igual que The New York Times. Dow Jones también tiene un negocio de márgenes altos que vende datos a empresas. Sus ingresos han aumentado un 40% desde 2020, compensando la caída en otras divisiones de noticias. HarperCollins, la editorial del grupo, también ha contribuido al crecimiento, impulsada por el auge de los audiolibros.

Sin embargo, el mayor impulsor del precio de las acciones de News Corp no tiene nada que ver con las noticias. Entre sus activos se encuentra una participación del 61% en REA Group, una plataforma australiana de anuncios inmobiliarios que cotiza en bolsa. Los Murdoch invirtieron en la compañía en 2001, cuando estaba al borde de la quiebra tras el estallido de la burbuja puntocom. Fue una apuesta inspirada: tras el auge inmobiliario australiano, el valor de mercado de REA supera los US$20.000 millones, unos US$4000 millones más que el valor de News Corp. El entusiasmo de los accionistas por News Corp tiene poco que ver con los periódicos o los libros, argumenta Bazinet. Y enfatiza: “El entusiasmo del mercado es por REA”. Se calcula que, entre 2017 y 2024, hubo una correlación del 84% entre el precio de las acciones de News Corp y las de REA.

Lachlan y Rupert Murdoch Evan Agostini - Invision

Mientras el imperio Murdoch sigue adelante con éxito, la familia sigue enfrentada. Rupert Murdoch está decidido a proteger el liderazgo de su hijo mayor, Lachlan—que además de dirigir Fox, es presidente de News Corp—ante un posible desafío de sus tres hermanos: Prudence, Elisabeth y James, quienes disienten en mayor o menor medida con la línea política derechista de los medios Murdoch. Según los términos del fideicomiso familiar, los tres tendrán los votos necesarios para destituir a Lachlan después de la muerte de su padre. A menos que Rupert logre modificar el fideicomiso, o comprar la parte de los hermanos rebeldes, se avecinan cambios en sus compañías.

Sin embargo, la posibilidad de un giro en el control parece estar alimentando el entusiasmo por las acciones en ciertos sectores. Los inversores activistas en News Corp llevan tiempo presionando para que la empresa separe su participación en REA , argumentando que tanto la compañía inmobiliaria como los diarios funcionarían mejor por separado. Fox también se ha beneficiado de especulaciones sobre una posible adquisición, en medio del apuro de los estudios de Hollywood por ganar escala.

Si el control pasa a manos de hermanos que no están conformes con el statu quo, aumentan las chances de una venta o una división. El entusiasmo de los inversores por Fox y News Corp se explica en parte por la gestión hábil de Rupert Murdoch. Pero también por la sensación de que su era al mando está llegando a su fin.