Novatech amplía su portfolio con productos Electra fabricados en el país

Grupo Novatech, la empresa argentina fundada en 2004 dedicada a la producción y comercialización de tecnología y electrodomésticos, sumó a su porfolio local los productos de Electra, la reconocida marca israelí especializada en refrigeración. En un acuerdo estratégico de 20 años para desarrollar la marca en Argentina, Uruguay y Paraguay, producirá en Tierra del Fuego aires acondicionado, heladeras y otras soluciones de climatización para el mercado inmobiliario.

A través de Enova, su marca propia, Novatech desarrolla productos como microondas, heladeras y lavarropas, smart TV, notebooks, tablets, smartphones y pequeños electrodomésticos para el hogar. Ahora, con la incorporación de los productos Electra, la empresa incorpora una nueva unidad de negocio y amplía su propuesta en el segmento de climatización y refrigeración.

Pablo Rubio, CEO de Grupo Novatech, destacó la amplicación del portfolio de la compañía

“Cuando decidimos avanzar con Electra, no lo hicimos pensando en sumar una marca más a nuestro portfolio. Vimos una oportunidad concreta de construir un negocio relevante para Novatech y para la región, respaldados por la trayectoria, la tecnología y el desarrollo industrial de Electra. Un acuerdo a 20 años habla de la dimensión de la apuesta y, sobre todo, de la confianza entre ambas compañías. Nuestro desafío ahora es transformar ese potencial en una operación sólida, competitiva y sostenible en el tiempo”, señaló Pablo Rubio, CEO de Grupo Novatech.

Novatech firmó con Elko Group de Israel un acuerdo por 20 años para desarrollar y expandir la marca Electra en Argentina, Uruguay y Paraguay, con derechos exclusivos de fabricación y distribución en estos mercados. Electra es una marca israelí con más de seis décadas de trayectoria internacional, referente en tecnología aplicada al frío y la climatización, con casi el 10% de cuota de mercado en aires acondicionados en Argentina.

Electra se destaca en el segmento de refrigeración hace varias décadas

Según precisaron, el acuerdo contempla una inversión estimada de US$ 6 millones destinada al uso y desarrollo de la marca. La primera etapa de la operación está centrada en una línea de aires acondicionados Inverter, con equipos de ventana frío solo de 9K y 12K, y modelos Split Inverter de 9K, 12K y 18K. Luego se sumarán soluciones de climatización, incluyendo equipos piso-techo, sistemas cassette y soluciones VRF, de acuerdo con el roadmap previsto para la marca.

En una segunda instancia se incorporará la categoría de refrigeración, con heladeras y freezers, y luego buscarán construir una propuesta amplia dentro de las categorías de frío y climatización. Uno de los principales ejes será el nexo con desarrolladores inmobiliarios, constructoras, estudios de arquitectura y empresas vinculadas al real estate. La propuesta estará orientada a acompañar emprendimientos desde las primeras etapas de planificación y especificación hasta la provisión de los equipos, ofreciendo condiciones comerciales especialmente competitivas para proyectos y desarrollos.

La compañía busca avanzar con acuerdos en proyectos inmobiliarios

“El acuerdo con Electra es un paso estratégico para Novatech. Se trata de una marca con trayectoria y reconocimiento en el mercado argentino, y nuestro objetivo es darle un nuevo impulso a partir de nuestra capacidad comercial, logística y de servicio. Con una propuesta renovada de soluciones de climatización para los segmentos residencial y comercial, queremos que Electra vuelva a ocupar el lugar que le corresponde en la industria y acompañar a nuestros clientes y partners con productos confiables, con tecnología internacional y con respaldo local”, afirmó Leandro Liberman, director del Grupo Novatech.

Leandro Liberman, director del Grupo Novatech, valoró el aporte de Electra en la industria local

La fabricación estará a cargo de Athuel Electrónica, compañía con planta industrial en Río Grande, Tierra del Fuego, que este año comenzará a producir la línea Electra parte en su planta propia y parte en la ex planta de Aires del Sur, en la misma ciudad.

Enova tiene un amplio portfolio de electrodomésticos

“Estamos poniendo en marcha una etapa clave para Athuel. Vamos a invertir un millón de dólares en la planta durante el próximo año, de los cuales ya llevamos invertida casi la mitad para adecuarla, apostando al desarrollo industrial de Tierra del Fuego”, señaló Liberman.

Enova mantiene una sostenida presencia en el mercado de las notebooks

De cara 2027, la estrategia de Grupo Novatech contempla continuar ampliando su capacidad productiva y fortalecer su portfolio a través de su marca Enova, los nuevos productos Electra y los celulares Infinix. Así, la compañía busca seguir creciendo en segmentos como climatización y telefonía móvil, mientras busca consolidar aquellas donde ya cuenta con una presencia relevante, como televisores y notebooks.

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