Nubank invertirá US$474 millones para ampliar su red de oficinas y abrirá una sede en Buenos Aires

Nubank anunció que abrirá una oficina en Buenos Aires como parte de un ambicioso plan de expansión de su red de espacios de trabajo, que incluye una inversión de más de 2500 millones de reales (unos US$474 millones) a lo largo de los próximos cinco años, según un comunicado de la empresa citado por la agencia Reuters. La compañía no precisó si este movimiento implicará un eventual regreso a las operaciones en el mercado financiero argentino.

La iniciativa se enmarca en la adopción de un nuevo modelo de trabajo híbrido a nivel global. El banco digital brasileño, que cotiza en Estados Unidos a través de Nu Holdings, detalló en un comunicado que el plan apunta a acompañar el crecimiento de su plantilla y a fortalecer su cultura organizacional con mayor presencialidad. A fines del año pasado, Nubank había anticipado que, a partir de julio de 2026, alrededor del 70% de sus empleados deberá trabajar desde oficinas al menos dos días por semana.

En Brasil, el mayor mercado del grupo, Nubank ocupará dos nuevos edificios en la ciudad de San Pablo y abrirá nuevos espacios de trabajo en Campinas, Río de Janeiro y Belo Horizonte. Según la compañía, las ubicaciones fueron seleccionadas “con un enfoque en la atracción y retención de talento”, en un contexto de fuerte competencia por perfiles tecnológicos y financieros.

La expansión también contempla el refuerzo de su presencia en otros países de la región y en Estados Unidos. Nubank está ampliando sus oficinas en Ciudad de México y Bogotá, mientras que ya inauguró espacios de trabajo en Miami y Palo Alto. Además, adelantó que próximamente abrirá oficinas en Washington, D.C., además de en Buenos Aires.

El crecimiento de la infraestructura acompaña una fuerte expansión del equipo humano. De acuerdo con los datos informados por la empresa, la plantilla de Nubank creció un 26% entre septiembre de 2023 y septiembre de 2025, hasta alcanzar los 9500 empleados a nivel global.

Pese al anuncio de la futura oficina en la Argentina, la compañía no brindó detalles sobre el alcance de su presencia local ni aclaró si planea retomar operaciones financieras en el país, un mercado en el que tuvo una experiencia previa acotada.