Nathan Blecharczyk, cofundador de Airbnb: “Si vamos a competir en nuevos servicios, tenemos que hacerlo a nuestra manera”

Son casi las dos de la tarde en San Francisco y Nathan Blecharczyk, cofundador de Airbnb, luce fresco, contento. Es un día especial en 999 Brannan, la sede matriz de la empresa en California. Las oficinas -repletas de sus empleados- recibieron este miércoles a hosts, clientes y medios de todo el mundo para hacer el gran anuncio de la empresa: la expansión inaudita de sus servicios.

A días del inicio del Mundial 2026, la plataforma líder en reserva de alojamientos anunció que sumará experiencias a sus servicios, como el alquiler de vehículos, la entrega de supermercados a domicilio y traslados al aeropuerto, además de la incorporación de nuevos hoteles “boutique” e independientes en 20 ciudades del mundo.

En Brannan se siente la alegría y la excitación por el lanzamiento, encabezado por el anuncio de Brian Chesky, CEO y cofundador de Airbnb. Sin embargo, con una tranquilidad admirable, Nathan Blecharczyk, Chief Strategy Officer (CSO), habló unos minutos con LA NACION sobre el pasado, el presente y el futuro de la empresa.

Brian Chesky, CEO de Airbnb, en el anuncio de la empresa en San Francisco Kimberly White - Getty Images North America

-¿Cómo fueron las expectativas previas al anuncio y cuál es la sensación post lanzamiento?

-La energía fue elevada, había mucha emoción. Creo que logramos contar la historia de cómo nuestra mirada sobre los viajes es distintiva del resto. Siempre es necesario volver a explicarlo a medida que lanzamos nuevas cosas en la empresa. El evento fue emocionante también para los empleados de Airbnb porque trabajaron muy duro por este lanzamiento.

-Alquiler de vehículos, envíos de supermercados, traslados en auto, ¿cómo se dio la incorporación de estas nuevas experiencias a Airbnb?

-Bueno, son muchos los hitos y siempre volvemos a los inicios de la empresa. Hace casi 20 años, Joe (Gebbia) y Brian (Chesky) -cofundadores de Airbnb- hospedaron a tres turistas que no solo obtuvieron un lugar donde quedarse, sino que ganaron la experiencia compartida. Vivieron San Francisco de forma diferente: fueron a comer con ellos, conocieron a los amigos... se envolvieron en la comunidad de los chicos y se fueron de la ciudad con otra forma de ver la vida. Esa es la magia que buscamos crear en las personas. Por mucho tiempo pensamos en cómo facilitarles a las personas la forma en la que viven sus experiencias, cómo crear esa magia más allá de la casa en la que se hospedan.

En 2016 lanzamos unas primeras experiencias, iteramos el proceso un par de veces, pero después vino la pandemia de coronavirus y no todo fue lo que imaginamos. Después de la pandemia, nos fortalecimos financieramente como empresa y pudimos invertir en innovación. En 2025 tuvimos un primer lanzamiento de novedades, aprendimos, nos enfocamos en ciudades muy específicas, como París, y después nos aseguramos de que eso suceda en el resto del mundo.

-¿Cómo vivís el proceso creativo y qué es lo que más absorbés?

-El impacto en las personas. La gente siempre termina hablando de las finanzas de la empresa pero no deja de ser abstracto. La satisfacción llega cuando escucho cómo impactan nuestras ideas en las vidas de las personas. Con Airbnb democratizamos el poder viajar. Hoy la gente tiene derecho a participar de la industria de los viajes, ya no solo las grandes empresas. Me enorgullece saber que creamos algo que empodera a las personas tan profundamente.

-El Mundial 2026 va a ser un evento histórico para el turismo y Airbnb se sumó a ese contexto con nuevas experiencias y servicios. ¿Cómo te imaginás el impacto de este lanzamiento y qué rol esperás que juegue Airbnb en esa transformación del viaje?

-Los eventos deportivos son el motivo para reunir a las personas de diferentes contextos a celebrar algo que tienen en común: el deporte. Me parece asombroso porque lo que tratamos de hacer es conectar a las personas mediante los lugares, y eso es lo que hace también el deporte. También hay una cuestión práctica, que es que la gente que venga al Mundial va a tener que elegir dónde hospedarse. Entonces creo que es una forma de introducir Airbnb a las personas e incorporar nuevos clientes.

-Con la incorporación de estos nuevos servicios, Airbnb comienza a jugar en un territorio en la que antes solo estaban empresas como Uber, Cabify, en lo que es transporte, y Rappi, Glovo o Uber Eats, para lo relacionado a envíos de supermercado. ¿Cómo se preparan para esta nueva apuesta?

-Sí, estamos entrando en un nuevo espacio. Tendremos que diferenciarnos sino no vamos a ser competitivos. Siempre fuimos innovadores y eso es algo importante para nosotros. Creemos que viajar debe ser significativo. Cuando viajas, deberías sentirte como un local, no como un turista. Este es el pensamiento que tenemos y, si vamos a ofrecer nuevos productos para los que viajan, tenemos que preguntarnos cómo adaptar nuestras ideas a esos principios, que no son los principios de las otras empresas. Ellos tienen otros y por eso creo que nuestro servicio va a ser diferente.

-Pasaron casi 20 años desde los inicios de Airbnb, ¿cuál es el principio que se mantuvo en todo este tiempo?

-Creo que somos fieles a nuestra misión. La historia de Joe y Brian es lo que nos inspiró y hoy lo único diferente que tenemos son los recursos para que las ideas se sigan haciendo realidad. Además, creo que no hay formas obvias de conseguir lo que buscamos. Son muchas las maneras de trabajar para que la experiencia del cliente sea significativa, pero todo sigue atado a la historia fundacional de la empresa.

-¿Cuál es la meta u objetivo final?

-No sé la respuesta a esa pregunta. Como dijo Brian, creo que la ruta que nos queda por delante es mucho más larga que la que quedó atrás. Todavía no terminamos y creemos que hay mucho por hacer. No es un camino recto porque requiere innovación y hacer las cosas de forma diferente, pero estamos haciendo las cosas a nuestra manera. Esto viene de los fundadores, que encontraron la forma de ser consistentes en cuanto a la misión de la empresa, que buscan hacer lo incómodo, lo riesgoso, porque es lo que queremos construir.