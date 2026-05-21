El Banco Nación, motor del crédito: más préstamos a empresas y familias y mayor captación de depósitos

Al cierre del primer cuatrimestre de 2026 el Banco Nación (BNA) exhibe algunos números relevantes: 20,3% es la cifra a la que se eleva la participación de la entidad en el mercado de préstamos al sector privado en pesos, con lo que acumula una suba de 2,1 puntos porcentuales desde diciembre de 2025.

Pero hay más: los créditos en dólares mostraron un 19,4% de incremento; y 6,8% es lo que creció en valores constantes su cartera en términos reales, en un contexto en que el resto del mercado la redujo. Además, el 61% del crecimiento de los saldos de crédito privado en pesos del sistema financiero fue aportado por el Banco Nación.

Otro dato es que el ratio de irregularidad se mantiene por debajo del promedio del sistema, un indicador que da cuenta de la solidez de la cartera.

El principal canalizador del crédito

En estos primeros meses del año, el sistema financiero expandió los préstamos al sector privado en pesos en 5,2 billones. Y en ese contexto el Banco Nación aportó 3,2 billones del total, lo que equivale al 61% y ratifica su rol como el principal canalizador de crédito hacia la economía real y como la entidad financiera más grande del país, con presencia en todo el territorio nacional.

Este avance de la institución en la participación del mercado se explica, en parte, por una política de tasas competitivas que se sostiene en todas las líneas de préstamos. En el marco de la normalización macroeconómica en curso –con la inflación retomando una senda descendente y las tasas convergiendo hacia niveles de mayor estabilidad–, el costo del financiamiento cedió de manera sostenida, lo que abre el acceso a un universo más amplio tanto de empresas como de familias.

El regreso del ahorro bancario

El Banco Nación acompañó el crecimiento del crédito con una estrategia activa en la captación de depósitos. De hecho, está posicionado como uno de los principales receptores de ahorro en dólares del sistema, traccionado por la estabilidad cambiaria y la recuperación de la confianza.

Al mismo tiempo amplió y diversificó su oferta de alternativas de ahorro en pesos, respondiendo a una demanda creciente de instrumentos que acompañen la normalización macroeconómica.

Más financiamiento en dólares

También el crédito en moneda extranjera registró un desempeño favorable. De ahí que, en un contexto de estabilidad cambiaria que reactivó la demanda de financiamiento en dólares, la entidad acompaña esa dinámica con una presencia activa en el segmento.

Los préstamos al sector privado en dólares crecieron el 19,4% en el primer cuatrimestre de 2026, reflejando la recuperación del crédito en esta moneda como instrumento de financiamiento productivo.

Los datos, en definitiva, reflejan un fortalecimiento de la posición del Banco Nación dentro del sistema financiero, con una expansión del crédito superior a la del resto del mercado.

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