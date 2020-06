. Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

Mientras algunas actividades vuelven a funcionar en medio de la cuarentena por el Covid-19 , responsables de aerolíneas y hoteles se preparan para el regreso del turismo terminando de definir junto a las autoridades los protocolos que pondrán en funcionamiento para evitar contagios.

Sobre este tema hablaron el director regional de Air Europa, Diego García, y la empresaria hotelera, Claudia Álvarez Argüelles, con el secretario general de LA NACION, José del Rio, en el programa "Comunidad de Negocios".

En el caso de los vuelos internacionales, García dijo que regresarán a partir del 1 de septiembre, luego de recibir la autorización de la Administración Nacional de Aviación Civil Argentina (ANAC) y el Ministerio de Transporte. Sin embargo, en Air Europa volverán con una oferta más reducida, ya que se pasarán de siete frecuencias semanales entre Buenos Aires y Madrid y seis entre Córdoba a Madrid a tres para ambos casos.

En cuanto a los cambios en los vuelos, habrá muchos relacionados con protocolos de bioseguridad, aunque serán transitorios hasta que se descubra una vacuna. "Se va a recomendar que el check-in sea online y el acceso al aeropuerto se va a tener que hacer con barbijo. Una de las recomendaciones será que vaya al aeropuerto solo la gente que va a volar y no amigos y familiares como estamos acostumbrados los latinos", contó García.

Diego García y Claudia Álvarez Argüelles, en el programa "Comunidad de Negocios"

Luego el abordaje será de atrás para adelante sin prioridades y no se podrá tener equipaje o maletas a bordo con ropa para que no haya tumultos al acceder al avión. " Durante todo el vuelo el pasajero va a tener que usar barbijo y los tripulantes también, además de guantes. La comida se va a entregar en forma de picnic bag con una botella de agua para tener menos manipulación. Lamentablemente, todo lo que es periódicos y revistas a bordo también se da de baja por un período para que no haya manipulación. Y después está el tema del desembarco que se hará por grupos, mientras otros esperan sentados", agregó.

En el caso de los hoteles, en tanto, Álvarez Argüelles explicó que el Ministerio de Turismo ya sacó un protocolo a nivel nacional, lo cual es importante, ya que significa que va a haber una circulación libre entre las regiones de la Argentina, que es lo que quería la industria.

"Esto nos va a permitir a todos vencer el miedo y la incertidumbre. En hotelería también va a haber un cuidado transversal desde que el huésped llegue en su auto, que va a ser lo primero que va a dinamizar el turismo: el turismo local y los trayectos que se puedan hacer por vehículo", adelantó.

"Nosotros tenemos un protocolo transversal desde que llega el huésped, recibimos sus valijas y va al cuarto. Hemos invertido en tecnología porque la nueva normalidad va a implicar menos contacto físico, pero más conexión y hemos trabajado con todos los medios de pago que se han contactado", concluyó.