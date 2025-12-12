Tidelli llega a la Argentina y apunta a fortalecer la categoría de muebles de exterior

La marca brasileña de mobiliario de exteriores Tidelli Outdoor Living desembarca en la Argentina, con la apertura de su primer local en el barrio porteño de Palermo. El paso marca su llegada formal al mercado, luego de más de una década de expansión internacional que incluyó plazas como Estados Unidos, Portugal, Angola y Dubái.

“ Siempre hubo argentinos interesados en traer la marca, pero la situación del país no nos daba seguridad para avanzar . No era un problema de las personas, sino de las condiciones económicas y de reglas de importación”, señaló Lon Mezenes, director de Comercio Exterior de Tidelli y responsable de exportaciones para Sudamérica y Centroamérica, a LA NACION.

La tienda, ubicada en Godoy Cruz 1654, será el punto de partida para el desarrollo local. Con más de 35 años en el mercado brasileño, Tidelli es reconocida por sus piezas hechas a mano, su cuerda náutica, y un catálogo de más de 300 productos que incluyen sillones, sofás, divanes, mesas, lámparas, alfombras y accesorios, todos fabricados en la planta que Tidelli tiene en Salvador de Bahía.

Marcelo Mella: “No existe en el país la tecnología ni la mano de obra para producir muebles de este nivel"

Según Mezenes, el giro en las expectativas fue decisivo: “Ahora, con dos años de gobierno ya se ve otro escenario: apertura de importaciones, cambios en la macroeconomía, baja de inflación, por ejemplo. La Argentina está recuperando fuerza y queremos crecer juntos”, enfatizó.

Los representantes locales serán los hermanos Silvina y Marcelo Mella, con background en una empresa familiar ligada a la industria siderúrgica, quienes tendrán la distribución exclusiva en el país. La apertura demandó una inversión inicial de US$350.000.

El nicho que faltaba y la demanda post-pandemia

Para los hermanos Mella, el desembarco no solo responde a la oportunidad macroeconómica, sino a un hueco evidente en el mercado local. “El diseño de exterior nunca se consolidó en la Argentina. Lo vimos viajando, y sobre todo en el período postpandemia, que las marcas internacionales empezaron a darle más lugar cuando la gente empezó a darle más importancia a los espacios al aire libre”, explicó Marcelo.

A partir de la apertura, la expansión será gradual

Y aclaró: “No existe en el país la tecnología ni la mano de obra para producir muebles de este nivel, que son prácticamente artesanales. No estamos reemplazando industria local; sino cubriendo una necesidad”.

La propuesta está dirigida especialmente al sector hotelero, gastronómico y de barrios privados, donde consideran que la durabilidad, el diseño y la personalización son claves. Tidelli ofrece más de 60 colores de aluminio y cuerdas, combinaciones libres y desarrollos para proyectos arquitectónicos.

A partir de la apertura, la expansión será gradual. La prioridad es posicionar la marca, consolidar presencia en Buenos Aires y luego avanzar hacia el interior mediante representantes o socios comerciales.

“Necesariamente, la etapa inicial tiene que ser de aprendizaje. Estamos muy desacostumbrados a ver este tipo de productos. Muchos no conocen la cuerda náutica, entonces es difícil entender su valor. Por eso necesitamos que la gente vea el producto, lo toque, lo compare”, señaló Silvina.