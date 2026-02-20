Nuevo dueño: se vendió la histórica fábrica de caramelos Marengo
Un productor azucarero de Tucumán se quedó con la empresa de golosinas con base en la ciudad de Rafaela
- 2 minutos de lectura'
La tradicional fábrica de caramelos Marengo tiene nuevo dueño. Un grupo tucumano, liderada por el productor azucarero Alejandro Seleme, llegó a un acuerdo para adquirir la empresa de caramelos y chupetines con base en la ciudad de Rafaela.
El origen de Marengo tiene varios puntos de contacto con el Arcor. La firma santafecina nació en 1944, en la ciudad de Rafaela, a poco más de 150 kilómetros de Arroyito, la cuna del gigante cordobés. Inicialmente, además las dos empresas se dedicaron a la producción de caramelos, aunque Marengo estuvo muy lejos de encarar la diversificación de la producción que caracterizó a Arcor.
Hoy, el portafolio de productos de Marengo sigue concentrado en caramelos blandos y duros, con y sin relleno, y chupetines, con marcas como Marengo, Pintalengua, Corazón y Patitas. La empresa además había ganado cierta notoriedad en el último tiempo tras el lanzamiento de una línea de caramelos bautizada “No hay plata”, en referencia al eslogan del presidente Javier Milei. Sin embargo, el lanzamiento no ayudó a recuperar las ventas de la compañía que enfrenta una delicada situación financiera.
“La idea es ordenar los números de la empresa que están muy complicados y en los próximos meses empezar a sumar nuevos productos”, explicó Seleme en diálogo con LA NACION.
El grupo Seleme es el dueño de la marca de azúcar El Marqués y también controla a la cadena de supermercados del mismo nombre, que cuenta con cuatro sucursales en la provincia de Tucumán.
