Carrefour congela la venta en la Argentina y anuncia un plan de aperturas

El director general de Carrefour Argentina anunció un plan de aperturas para el mercado local, reforzando así la idea de que la búsqueda de un comprador para su negocio en el país quedó en el freezer , tras considerar como insuficientes las ofertas presentadas por el grupo local GDN, de Francisco de Narváez, y la empresa peruana Intercorp.

“En Carrefour Argentina, seguimos adelante con un compromiso claro: fortalecer nuestro liderazgo y consolidarnos como el supermercado preferido por cada argentino. Comenzamos enero con una cuota de mercado histórica, que demuestra nuestro potencial. Sabemos que el consumo interno continúa desafiándonos y, junto a nuestros más de 17.000 colaboradores, seguiremos enfocados en superar nuestras metas y avanzar con nuestro plan estratégico 2026–2028″, aseguró David Collas, en su cuenta de LinkedIn.

Collas precisó que durante este año planean inaugurar dos nuevos supermercados Maxi y 40 tiendas Express, generando más de 400 nuevos puestos de trabajo. “Buscaremos impulsar un crecimiento de 6 puntos en volumen y seguiremos desarrollando nuestra Cuenta Digital y fortaleciendo el posicionamiento del Banco de Carrefour, ampliando nuestro ecosistema de servicios. Y relanzaremos nuestra App para ofrecer una experiencia superadora a nuestros clientes: más simple, más personalizada y más digital”, agregó.

El anuncio se conoció a menos de 48 horas de que trascendieran las declaraciones de Alexandre Bompard, el CEO global de Carrefour, en la que anticipara la decisión de poner en suspenso la venta de su filial argentina.

“La revisión ya concluyó. Tenemos dos tipos de países: los estratégicos (core), en los que vamos a permanecer y desarrollar el negocio, y otros tres países fuera de ese núcleo. En estos tres países, la sensación que tenemos hoy es que las ofertas recibidas no reflejan el potencial de creación de valor que creemos que existe. Por lo tanto, la prioridad en esos países es mejorar la operación. Tendremos una gestión muy dinámica de los activos: eso significa que ninguna puerta está cerrada, pero la prioridad para los equipos locales es mejorar el desempeño operativo, potenciar la creación de valor y fortalecer el negocio. Y veremos qué sucede en el futuro”, aseguró en Bompard en la presentación de los resultados globales de la cadena.

La larga marcha

Carrefour inició la búsqueda de un potencial comprador para su operación en la Argentina a mediados del año pasado, para lo cual le otorgó un mandato de venta al Deutsche Bank.

Hasta ahora los dos únicos jugadores que habían quedado en carrera para quedarse con Carrefour Argentina eran el grupo local GDN y la peruana Intercorp. Las ofertas que presentaron por el negocio local rondaban los US$650 millones.

La cadena de origen francés no es un jugador más en el mercado local. La empresa desembarcó en la Argentina en 1982, con la apertura de su primer hipermercado en San Isidro y en pocos años consolidó su liderazgo en el país.

De la mano del 1 a 1 y el boom del consumo, en los 90 el negocio de Carrefour Argentina se convirtió en uno de los más rentables del grupo francés a nivel mundial, al punto de que en su momento la de Quilmes fue la tienda con más ventas de la compañía a nivel mundial.

Con ventas que rondan los US$6000 millones anuales y más de 17.000 empleados, en la actualidad Carrefour es la cadena de mayor presencia a nivel nacional. En total, cuenta con más de 680 locales, incluyendo sus distintos formatos (híper y supermercados, locales express y mayoristas), distribuidas en todas las provincias argentinas, excepto Misiones y Santiago del Estero.