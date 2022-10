Perros y gatos con obra social. El modelo prepago llega a las mascotas

escuchar

“Ante cualquier emergencia, sé que estoy cubierto”. Este es uno de los principales argumentos que juega como denominador común entre quienes eligen una obra social para sus mascotas. Se trata, además, de una de las principales razones que explica el crecimiento de este sector.

La inflación marca la agenda y el ritmo de los negocios en la Argentina, y este nicho no escapa a ello. En lo que va del año, el IPC exhibió una suba de 66,1%, mientras que las empresas de medicina prepaga recibieron el “ok” de la Superintendencia de Servicios de Salud para retocar el precio de sus cuotas en casi un 90%. Ante este escenario, muchos afiliados no dudaron en prescindir de beneficios y pasar a planes más económicos, aunque lo que no ponen en duda es la cobertura para sus perros y gatos, entre otros animales domésticos.

“La crisis empujó a que las personas se vuelquen hacia las obras sociales para mascotas, ya que los costos de las consultas y de los tratamientos en veterinarias son elevados. Por el contrario, mediante una cuota mensual mínima, tienen la tranquilidad de que, ante cualquier imprevisto, están cubiertos”. Así lo explican en Asvim, una de las marcas pioneras en este segmento.

La empresa fue fundada por Flavio Gabrich en Rosario en 2015 y desde entonces se expandió mediante un modelo de franquicias. Hoy tiene presencia en 11 localidades del país y un total de 3000 afiliados. “Buscamos que el precio de la cuota sea alrededor de un 40% menor respecto del de una consulta veterinaria, para que así los afiliados puedan palpar el beneficio”, señala Juan Pablo Ponce, titular de la primera filial, fue inaugurada en San Francisco, Córdoba, en 2016. Precisa que el monto varía según cada localidad, dado que está asociado a las referencias de cada colegio veterinario. En su territorio, por caso, la cuota del plan más económico está fijada en $1050, mientras que en enero de este año era de $750.

En paralelo, Marcos Buchini, cofundador de la obra social Petit Salud, identifica dos situaciones recurrentes: “Las personas se desprenden de los animales y los dan en adopción, o sacan dinero de donde no tienen para poder solventar gastos en caso de que se enfermen”. Y en ese sentido, amplía: “A diferencia de los humanos, que podemos recurrir a diferentes hospitales, las mascotas no tienen acceso a la atención de salud pública, por lo que la única alternativa son las veterinarias. Por eso, las personas comienzan a evaluar los servicios de prepagas”.

Petit Salud fue creada por María Laura Castilla en 2016 con base en San Juan, y actualmente brinda cobertura a nivel nacional. Dispone de prestadores externos en la región de Cuyo, en Neuquén, en Mar del Plata y en La Plata, a la vez que ofrece a sus afiliados la posibilidad de continuar con sus veterinarios de cabecera y acceder a la cobertura mediante el sistema de reintegros. A la fecha, la compañía cuenta con 1300 afiliados, que abonan entre $2500 y $3000 mensuales.

En paralelo, otra categoría de jugadores gana terreno. Se trata de grandes cadenas veterinarias que, bajo diferentes esquemas, diseñaron sus propios planes de salud. Tal es el caso de Total Pet, la que fue fundada por Cristian Leporace y Esteban Martinez en 2002 y la que en 2015 salió al ruedo con su propia prepaga, con un plan de $2690 mensuales.

“Nuestra filosofía es acercar la necesidad del consumidor a la realidad del país. Los valores fueron aumentando por la estructura de costos y la profesionalización constante, pero siempre tratamos de soportar y retrasar lo más posible las subas, ya que consideramos que no somos una empresa solamente con fines comerciales”, remarca Leporace. Otra de las prepagas que se anota en esta categoría es Ospan, que nació en 2018 como un spin-off de Veterinaria Panda, inaugurada originalmente por Marina Falbo en 1994. Actualmente, la compañía brinda cobertura en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires, a través de su hospital de alta complejidad, ubicado en el barrio porteño de Saavedra, de sucursales propias y de prestadores externos.

“La realidad del país hace que cada vez sea más difícil para las personas afrontar gastos fijos en su economía, por lo que ofrecemos diferentes descuentos a nuestros afiliados”, señala Manuel Arias, director de Ospan. A su vez, detalla que la cantidad de socios crece a doble dígito y ya ronda los 4000. La propuesta se basa en tres planes con diferentes beneficios, de los cuales el intermedio es el más elegido: su precio en enero era $2900 y hoy, trepa a $4550.

Pese a la recesión, la demanda de servicios para las mascotas se mantuvo en alza shutterstock - Shutterstock

Puppis One es otro de los planes de salud para mascotas que resalta en el mercado local desde hace cinco años. El mismo fue diseñado por la cadena Puppis, lanzada en 2014 por Damián Nogaró y Eduardo Novillo tras adquirir una red ya establecida de petshops, y a la que, un bienio después, se sumó Andrés Fernández. En la actualidad, disponen de 34 sucursales en la Argentina -todas en Capital Federal y en la Provincia de Buenos Aires-, y de 18 en Colombia, además de un canal de e-commerce.

“Durante la pandemia, acompañamos a nuestros clientes manteniendo el precio de la cobertura. Entendemos que las mascotas tienen un lugar muy relevante en las familias, y como con cualquier otro integrante, uno se prepara y los protege con los mejores cuidados”, señala Nogaró. A la fecha, Puppis One cuenta con más de 6000 afiliados, los que, en su mayoría eligen el paquete que ofrece la mayor cobertura y cuya cuota mensual escaló de $1100 a $2415 entre enero y octubre de este año.

Servicios a medida

“Estamos en una etapa similar a lo que fue el inicio de las empresas de medicina prepaga para humanos. El sector crece, porque los dueños de mascotas que ven la necesidad están comenzando a contratar los servicios; pero cuando la mayoría del universo ya acceda al mismo, el mercado comenzará a moverse desde la competencia”, destaca Buchini, de Petit Salud. A su vez, hace foco en el concepto de tenencia responsable, para lo cual la empresa apunta a contribuir mediante la ampliación de servicios. “Avanzamos a prueba y error, a fin de que la propuesta se amolde a lo que realmente las personas necesitan”.

En el segmento, además, se suman grandes corporaciones que lanzaron seguros para mascotas, con diferentes alternativas de cobertura y las que funcionan mediante el sistema de reintegros. Entre ellas se ubican FielPet -la que cuenta con el respaldo de BBVA Seguros-, Naranja X, Banco Galicia y Mapfre.