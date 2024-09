Por qué Japón quiere que sus ciudadanos prueben una semana laboral de cuatro días

Escuchar

Japón, una nación tan trabajadora que su idioma tiene un término que literalmente significa trabajar hasta morir, está tratando de abordar una preocupante escasez de mano de obra persuadiendo a más personas y empresas para que adopten semanas laborales de cuatro días.

El gobierno japonés expresó por primera vez su apoyo a una semana laboral más corta en 2021, después de que los legisladores respaldaran la idea. Sin embargo, el concepto ha tardado en popularizarse. Alrededor del 8% de las empresas en Japón permiten a los empleados tomarse tres o más días libres por semana, mientras que el 7% les da a sus trabajadores el día libre legalmente obligatorio, según el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar.

Con la esperanza de generar más interesados, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas, el gobierno lanzó una campaña de “reforma del estilo de trabajo” que promueve jornadas más cortas y otros acuerdos flexibles junto con límites a las horas extras y vacaciones anuales pagadas. Recientemente, el Ministerio de Trabajo comenzó a ofrecer consultoría gratuita, subvenciones y una biblioteca cada vez mayor de historias de éxito como motivación adicional.

“Al crear una sociedad en la que los trabajadores puedan elegir entre una variedad de estilos de trabajo según sus circunstancias, nuestro objetivo es crear un círculo virtuoso de crecimiento y distribución y permitir que todos y cada uno de los trabajadores tengan mejores perspectivas para el futuro”, afirma un Sitio web del ministerio sobre la campaña “hatarakikata kaikaku”, que se traduce como “innovar en la forma en que trabajamos”.

El departamento que supervisa los nuevos servicios de apoyo a las empresas dice que hasta ahora solo tres empresas se han presentado para solicitar asesoramiento sobre la realización de cambios, las regulaciones pertinentes y los subsidios disponibles, lo que ilustra los desafíos que enfrenta la iniciativa.

Quizás lo más revelador: de los 63.000 empleados de Panasonic Holdings Corp. que son elegibles para horarios de cuatro días en el fabricante de productos electrónicos y las empresas de su grupo en Japón, solo 150 empleados han optado por tomarlos, según Yohei Mori, quien supervisa la iniciativa.

El respaldo oficial del Gobierno a un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal representa un cambio marcado en Japón, un país cuya con una cultura estoica y de adicción al trabajo. Las presiones para sacrificarse por la propia empresa son intensas. Los ciudadanos suelen tomar vacaciones en la misma época del año que sus colegas (durante las vacaciones Bon en el verano y alrededor del Año Nuevo) para que los compañeros de trabajo no puedan acusarlos de ser negligentes o indiferentes.

Las largas jornadas son la norma. Aunque el 85% de los empleadores informan que dan a sus trabajadores dos días libres a la semana y existen restricciones legales sobre las horas extra, que se negocian con los sindicatos y se detallan en los contratos. Pero algunos japoneses realizan “horas extras de servicio”, lo que significa que no se declaran y se realizan sin compensación.

Un reciente libro del Gobierno sobre “karoshi”, el término japonés que en inglés significa “muerte por exceso de trabajo”, indica que Japón tiene al menos 54 muertes de este tipo al año.

La gente “seria, concienzuda y trabajadora” de Japón tiende a valorar sus relaciones con sus colegas y formar un vínculo con sus empresas, y los programas de televisión japoneses y los cómics manga a menudo se centran en el lugar de trabajo, dijo Tim Craig, autor de un libro llamado “Japón genial: estudios de caso de las industrias culturales y creativas de Japón”.

“Aquí el trabajo es muy importante. No es solo una forma de ganar dinero, aunque también lo es”, dijo Craig, quien anteriormente enseñó en Doshisha Business School y fundó la empresa de edición y traducción BlueSky Academic Services.

Algunos funcionarios consideran que cambiar esa mentalidad es crucial para mantener una fuerza laboral viable en medio de la caída en picada de la tasa de natalidad en Japón. Al ritmo actual, que se atribuye en parte a la cultura centrada en el empleo del país, se espera que la población en edad de trabajar disminuya un 40% a 45 millones de personas en 2065, desde los 74 millones actuales, según datos del Gobierno.

Los defensores del modelo de tres días libres dicen que anima a las personas que crían hijos, a quienes cuidan a parientes mayores, a los jubilados que viven de pensiones y a otros que buscan flexibilidad o ingresos adicionales a permanecer en la fuerza laboral por más tiempo.

Akiko Yokohama, que trabaja en Spelldata, una pequeña empresa de tecnología con sede en Tokio que permite a los empleados trabajar en un horario de cuatro días, se toma libres los miércoles, además de los sábados y domingos. El día libre adicional le permite arreglarse el cabello, asistir a otras citas o ir de compras. “Cuando no te sientes bien, es difícil seguir adelante durante cinco días seguidos. El resto te permite recuperarte o acudir al médico. Emocionalmente, es menos estresante”, dijo Yokohama.

Su marido, un corredor de bienes raíces, también tiene libres los miércoles, pero trabaja los fines de semana, lo cual es común en su industria. Yokohama dijo que eso permite a la pareja realizar salidas familiares entre semana con su hijo en edad de escuela primaria.

Fast Retailing Co., la empresa japonesa propietaria de Uniqlo, Theory, J Brand y otras marcas de ropa, la empresa farmacéutica Shionogi & Co. y las empresas de electrónica Ricoh Co. e Hitachi también comenzaron a ofrecer una semana laboral de cuatro días en los últimos años.

La tendencia incluso ha ganado fuerza en la industria financiera. La correduría SMBC Nikko Securities Inc. comenzó a permitir que los trabajadores trabajaran cuatro días a la semana en 2020. El gigante bancario Mizuho Financial Group ofrece una opción de horario de tres días.

Los críticos de la iniciativa del Gobierno dicen que, en la práctica, las personas a las que se les asigna un horario de cuatro días a menudo termina trabajando igual de duro por menos salario.

Pero hay señales en esta cultura laboral. Una encuesta anual de Gallup que mide el compromiso de los empleados clasificó a Japón entre los trabajadores menos comprometidos de todas las nacionalidades encuestadas. En la encuesta más reciente, solo el 6% de los encuestados japoneses se describieron como comprometidos en el trabajo, en comparación con el promedio mundial del 23%.

Eso significa que relativamente pocos trabajadores japoneses se sentían muy involucrados en su lugar de trabajo y entusiasmados con su trabajo, mientras que la mayoría dedicaba sus horas laborales sin pasión o energía.

Kanako Ogino, presidente de NS Group, con sede en Tokio, cree que ofrecer horarios flexibles es imprescindible para cubrir puestos de trabajo en la industria de servicios, donde las mujeres constituyen la mayor parte de la fuerza laboral. La empresa, que opera salas de karaoke y hoteles, ofrece 30 patrones de programación diferentes, incluida una semana laboral de cuatro días, pero también largos períodos de descanso.

Para garantizar que ninguno de los trabajadores del Grupo NS se sienta penalizado por elegir un horario alternativo, Ogino pregunta a cada uno de sus 4000 empleados dos veces al año cómo quieren trabajar. Hacer valer las necesidades individuales puede estar mal visto en Japón, donde se espera que uno se sacrifique por el bien común. “La opinión en Japón era: eres genial cuantas más horas trabajes y horas extras gratis hagas”, dijo Ogino.

