Inversiones en startups argentinas: ya superaron los US$400 millones en 2026

El ecosistema emprendedor argentino atraviesa un momento de recuperación. Tras un 2025 de consolidación y “resiliencia”, en los primeros meses de este año, el sector de las startup local reportó rondas de inversión por más de US$400 millones , monto que ya supera ampliamente el total registrado durante el año pasado.

Así lo exhibió el informe “Panorama del Capital Emprendedor Argentino 2026”, elaborado por la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla (Arcap) junto a EY Argentina.

Para los especialistas, 2025 funcionó como un “piso” tras la corrección global de los mercados. Según datos de la entidad, la Argentina registró US$270 millones invertidos en 73 transacciones durante 2025 (sin contar dos rondas extraordinarias por un total de US$330 millones cerradas por Vercel y Aleph, creadas por los argentinos Guillermo Rauch y Gastón Taratuta, respectivamente).

Se trata de un número menor al del año previo (US$400 millones), pero que confirma la vitalidad del sector: menos mega-rondas, más operaciones medianas y una actividad distribuida en múltiples verticales. Asimismo, sigue la tendencia de crecimiento tras el denominado “invierno de las startups”, que le siguió al boom anotado durante la pandemia.

Mariano Mayer, presidente de Arcap y general partner de Newtopia VC

“El 2025 no fue un año récord para nada, pero es un año donde se siguen consolidando inversiones, transacciones y sectores. Nos alienta ver que la cantidad de transacciones viene creciendo en los últimos años: las startup de argentinos tienen la necesidad de capital para crecer; y también los fondos de poder invertir y acompañarlos”, explicó Fernando Páez Solchaga, director ejecutivo de Arcap.

La mayor previsibilidad macroeconómica y las reglas claras aparecen como factores clave para que los inversores extranjeros vuelvan a mirar al país. Según Mariano Mayer, presidente de Arcap y general partner de Newtopia VC, esto ayuda a ver a la Argentina no solo como una cuna de talento para exportar, sino “de a poco como un mercado”. En esa línea —consideró—, la llegada de fondos de Silicon Valley y el interés de jugadores regionales por adquirir compañías locales (exits) sugieren que la industria del capital emprendedor argentino alcanzó una nueva etapa de madurez.

Un semillero de talento

La radiografía del sector muestra una base muy activa en estadios iniciales. De acuerdo con el informe, el 52,1% de las rondas de 2025 fueron pre-seed (hasta US$1 millón), lo que garantiza un flujo constante de nuevos proyectos. “La Argentina se mantuvo con buenos números, pero esos números sobre todo son reflejo de que hay buenos proyectos para invertir”, señaló Mayer, a la vez que destacó la capacidad de los emprendedores locales para transitar contextos adversos.

Fernando Paez Solchaga, director ejecutivo en Arcap

Según Mayer, persiste un “semillero” de talento. “Las nuevas camadas son ayudadas por los anteriores, tanto a la hora de invertir como a la hora de mentorear o dar un consejo. Además, sigue creciendo la federalización, hay más ecosistemas desarrollándose a lo largo y a lo ancho del país”, señaló.

El mapa sectorial: biotech vs. fintech

En términos de actividad, biotecnología (biotech) se consolidó como el vertical líder en cantidad de acuerdos, representando el 43,1% de las transacciones en 2025. Según el informe, este sector no solo aportó innovación científica, sino que se posicionó como el motor de la diversidad: todas las startups con CEO mujeres financiadas el año pasado pertenecen al rubro biotecnológico.

Nicolás Tognalli, fundador de la incubadora tecnológica Cites, identificó una “segunda ola que empieza a sumar un nuevo grupo de verticales” bajo el paraguas del deeptech, integrando sectores como minería, energía y agro.

“Es auspicioso ver cómo el sector de deeptech empieza a enriquecer este ecosistema; se empieza a alinear con los activos estratégicos que tiene el país”, afirmó. En paralelo, las fintech se mantuvieron como las “reinas” del capital. Según el informe, en el primer semestre de 2026, captaron cerca del 80% del monto total invertido.

“Fintech sigue siendo y creemos que va a seguir siendo el segmento de mayor inversión. Primero, necesitamos digitalizar el dinero, con lo cual nacieron los neobancos y las billeteras digitales que siguen levantando capital, creciendo y regionalizándose. Pero todavía falta muchísimo en créditos, en seguros, en ahorro y en inversión. Y con inteligencia artificial, muchas plataformas tecnológicas que anteriormente no eran fintech van a poder ofrecer soluciones”, aseguró Lorena Suárez, managing partner de Alaya Capital.