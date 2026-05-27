“Bienvenidos al Tren”: la obra que se convirtió en un fenómeno barrial y retrata una época crítica del país

Una canción y un momento clave de la historia argentina. Esos fueron los dos elementos que inspiraron al director y guionista Gustavo Fillol a escribir Bienvenidos al Tren, una obra de teatro situada en la década del 80 y que tiene a la música como eje central. El espectáculo se convirtió en un éxito barrial no solo por su trama, sino también por su elenco conformado por jóvenes, en su mayoría ajenos al universo de la actuación, pero unidos por el mismo sentido de pertenencia y comunidad.

En el marco del Capítulo 11 del Summit de Recursos Humanos, Fillol y parte de su elenco conversaron con José del Rio, secretario general de redacción de LA NACION, sobre los inicios del proyecto y su repercusión -se realizaron ocho funciones, todas agotadas-.

El elenco de Bienvenidos Al Tren Fabián Malavolta

“La semilla de la obra es una canción de una madre que pierde a un hijo, que se llama Era en abril. El mes coincide con la guerra de las Malvinas y de esa escena fui armando la obra”, explicó Fillol. La idea la compartió con sus alumnos, casi al pasar, cuando eran pocos y el clima era de charla. Poco a poco, el proyecto comenzó a tomar forma.

Justina Franzini es una de las actrices de la obra. Estudia Ciencias del Comportamiento y jugaba al hockey, pero hubo algo del proyecto que llamó por completo su atención. “Escuché ese cuento, esa canción, y me interesó muchísimo”, contó Franzini, quien interpreta a una madre que pierde a su hijo en Malvinas.

Algo similar ocurrió con Benjamín Torti, un estudiante de Arquitectura. “Nunca había hecho teatro, me había quedado esa espina. Me movió que sea rock nacional y poder hacerlo con mis amigos. Se generó un grupo humano increíble”, señaló. Torti interpreta a Santiago, un joven que es enviado a la guerra.

Francisco Frola, estudiante de Gestión de medios y entretenimiento, tampoco dudó en sumarse. Su personaje es un “nerd” que, a lo largo de la historia, intenta encontrar su propio camino.

El armado de la obra llevó, aproximadamente, un año. El resultado fueron ocho funciones. Todas agotadas. Las últimas, con entradas vendidas un mes antes. En este sentido, los miembros del elenco destacaron la presencia de un público que vivió aquellos años críticos del país.

“Malvinas es algo muy especial. De repente se juntan las dos generaciones y es algo muy humano. No puede haber IA ahí, es humanidad pura, sentimiento. El talento es eso, conmocionar al otro”, comentó Fillol.

Bajo esa línea, Franzini afirmó que la respuesta del público es lo que los motiva a seguir con la obra.

“Se formó una energía. Cada vez que ensayamos, es como que ya es nuestro. Tenemos un nivel de conexión muy sano entre todos”, sumó Torti. “Poder compartir algo juntos es algo muy especial. El sello fue la primera función, que dijimos ‘estamos haciendo algo’”, indicó Frola. El elenco dio cierre al evento con un número musical de la obra y anunció que en agosto harán dos funciones en el teatro del Colegio San Lucas.