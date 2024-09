Presión impositiva: Los supermercados ratificaron que Lanús aplica una tasa del 6% y desmintieron al intendente

Escuchar

La pelea entre los supermercados y los municipios bonaerenses que están aumentando la carga impositiva a los grandes comercios sumó un nuevo capítulo. Hoy a la mañana, el intendente de Lanús, Julián Álvarez, aseguró que la alícuota que le están aplicando a los comercios en concepto de “tasa de seguridad e higiene” es de 0,6% -y no del 6% que denuncian los supermercados- y cargó contra la decisión del Ministerio de Economía, que lidera Luis Caputo, de prohibirle a los municipios cobrar adicionales en las tarifas de servicios públicos.

“En Lanús lo que hicimos fue eximir a los 500 almacenes de barrio de la tasa de seguridad e higiene y se la duplicamos a los hipermercados. Lo que hace Caputo en Lanús es lobby para Coto. Es una medida progresiva. La tasa estaba en el 0,3 y ahora está en el 0,6%”, aseguró Alvarez, en declaraciones radiales.

La respuesta de los supermercados no se hizo esperar. Desde la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) -la entidad que reúne a las principales cadenas del rubro- ratificaron la denuncia original, de que el municipio está aplicando una tasa del 6%, que impacta en forma directa en su rentabilidad.

“La ASU se ve en la obligación de desmentir algunas de sus afirmaciones por ser absolutamente falsas. La alícuota de la tasa de seguridad e higiene es un 6% y no de un 0,6% como falsamente afirma el funcionario referido”, señaló el comunicado firmado por Juan Vasco Martínez, director ejecutivo de ASU.

Los supermercados además desmintieron la afirmación que hizo Alvarez acerca de que grandes cadenas tienen un impacto negativo en el entorno urbano. “Los entornos urbanos alrededor de las grandes superficies comerciales no se ven deteriorados sino que por el contrario mejoran y se revalorizan, fruto de la mayor actividad y dinamismo, sin que pueda atribuirse al sector privado la obligación de preservar espacios y accesos públicos”, aseguró el comunicado.

Medida generalizada

Los empresarios sostuvieron que el problema con las tasas no se termina en el territorio de Lanús y denunciaron que otros municipios, principalmente en el Gran Buenos Aires, avanzaron con medidas similares en el último tiempo. Citan como ejemplos, lo que pasó en Pilar que aplica una tasa de “seguridad higiénica” del 4,5% o La Matanza, donde el ABL subió un 133% en un mes. La “creatividad” de los municipios para aumentar la presión impositiva también se tradujo en una generalización de la tasa vial, que se cobra sobre el precio de venta de combustibles en las estaciones de servicio.

Los supermercados y los mayoristas advirtieron que la mayor presión impositiva se termina trasladando a los precios al público [e]MARTIN ZABALA - XinHua

La ofensiva contra las tasas municipales no se limita a los grandes supermercados. En los últimos días también se conocieron las críticas de los autoservicios mayoristas y de los comercios pequeños y medianos. La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) denunció que con los aumentos de tasas municipales, por cada $100 que paga el consumidor, entre $38 y $49 se van en impuestos. Por su parte, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) alertó sobre un “anarquismo tributario”. “La Nación va haciendo una reducción de impuestos, pero, a nivel local, lamentablemente, se van fortaleciendo las tasas municipales y a los vecinos se les va encareciendo la producción y haciendo más gravoso mantener las empresas”, explicó Alfredo González, presidente de la CAME.

