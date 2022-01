¿Qué hace que una conversación sea buena?

La conexión social es esencial para nuestra salud mental y física, pero evaluar y medir exactamente qué genera esa conexión es un desafío para quienes estudian las ciencias del comportamiento. La mirada, los gestos, la predisposición y atención juegan un rol importante. Pero ¿y si la velocidad en la interacción pudiera indicar qué tanto pueden conectar dos personas? Esto es lo que se preguntó Emma Templeton, psicóloga experta en ciencias del cerebro de la Universidad de Darmounth, Estados Unidos. El nombre de su investigación es “Fast response times signal social connection in conversation”, publicada esta semana en la revista científica PNAS y lo que validó es que a mayor velocidad en la respuesta entre dos personas que conversan para conocerse, mayor es su conexión. Así, tener en cuenta esto en una cita o entrevista de trabajo, podría tener un peso en los resultados que obtengamos de ese encuentro.

Con curiosidad sobre su premisa la consulté sobre su hallazgo: “Les pedimos a más de 300 pares de amigos y extraños que hablaran entre ellos y calificaran qué tan conectados se sentían con su interlocutor. Para ambos grupos, la velocidad de respuesta fue un predictor sólido de sentirse más conectados”, explica Templeton.

Las conversaciones con tiempos de respuesta más rápidos se sentían más conectadas que las conversaciones con tiempos de respuesta más lentos y, dentro de las segundas, los momentos de mayor “clic” tenían tiempos de respuesta más rápidos que los momentos menos conectados. “La escala temporal en que una persona responde cuando la otra para de hablar (250 milisegundos, es decir un cuarto de segundo) impide el control consciente, lo que nos permite tener una señal honesta de conexión”, describe. Finalmente, demostraron que esta señal es utilizada por oyentes externos como una heurística de qué tan bien están conectadas esas personas: las conversaciones con tiempos de respuesta más rápidos se percibieron como más conectadas que las mismas conversaciones con tiempos de respuesta más lentos. Juntos, estos hallazgos sugieren que los tiempos de respuesta comprenden una señal sólida y suficiente de si dos personas hacen clic.

Pensé en si estas personas no se sentían interrumpidas al ser abordadas rápido por su pareja de conversación, pero en el estudio la rapidez fue valorada como muestra de interés. “Cuando ocurrieron interrupciones, tendieron a ser breves y no dañaron los sentimientos de conexión. Sin embargo, esto probablemente tenga mucho que ver con el contexto conversacional particular que estábamos observando: a saber, extraños que tienen conversaciones educadas para conocerte. Creemos que es probable que las interrupciones en otros contextos, dañen los sentimientos de conexión”, cerró. Voy a usar este hallazgo en mi próxima conversación, en búsqueda de la mejor conexión.