Radiografía laboral: los argentinos valoran el empleo, pero exigen un mayor bienestar

Mientras muchos empleados miran de reojo a la inteligencia artificial con dudas y desconfianza por cómo transformarán sus profesiones y tareas diarias, una nueva investigación pone en evidencia cuánto le gusta a los argentinos su trabajo. Según el estudio Enamorados del trabajo de Bumeran, el 72% de las personas trabajadoras en la Argentina continuaría trabajando aún sin tener la necesidad económica de hacerlo. Además, el 47% menciona que les gusta su trabajo y el 11% dice estar enamorado de lo que hace, lo que significa que el 58% valora positivamente su empleo.

“También observamos una variación en algunas tendencias al analizar las respuestas según el género de las personas que participaron del estudio. El 37% de las mujeres tiene una opinión negativa de su trabajo frente al 27% de los hombres. Sin embargo, tanto hombres como mujeres, aseguran en su mayoría que seguiría trabajando si ganaran la lotería”, destaca Federico Barni, CEO de Bumeran.com.ar en Jobint.

Si se compara lo que sucede en la región la tendencia es similar. Encabezando el ranking de satisfacción laboral se ubica Ecuador con el 85% de las personas que sostiene que continuaría trabajando aún sin tener la necesidad económica de hacerlo; seguido por Perú con el 77%; luego Panamá (75%) y, por último, Chile (68 por ciento).

En baja

Pero más allá de que la mayoría de los argentinos sigue mostrando altos índices de satisfacción con su trabajo, el estudio también observa que ese 72% se encuentra 3 puntos porcentuales por debajo de los resultados de 2024 y 8 puntos por debajo de los niveles de 2023.

“Esta tendencia descendente puede atribuirse a una combinación de factores relacionados con el contexto actual del mercado laboral y las expectativas cambiantes de los talentos. El burnout y la necesidad de equilibrar la vida personal y profesional tienen un efecto directo sobre la apreciación del empleo. Las personas ya no están dispuestas a permanecer en entornos laborales que afectan su bienestar tanto físico como mental”, señala el CEO de Bumeran. El especialista, además, agrega que las nuevas generaciones cuestionan los modelos laborales tradicionales y priorizan proyectos personales, estudios o emprendimientos. “La baja en este dato no necesariamente refleja una menor disposición a trabajar, sino una transformación en la relación que tienen los más jóvenes con el trabajo. Hoy los talentos exigen más, y eso obliga a las organizaciones a repensar cómo atraer, conservar y motivar a las personas”, resalta Barni.

A la hora de explicar por que seguir trabajando, el 37% de los talentos argentinos afirma que el problema no es el trabajo sino trabajar de algo que no les gusta; el 35% porque disfruta de trabajar; el 15% porque no imagina su vida sin trabajar; y el 13% porque no cree que sea bueno no trabajar para las personas.

En el resto de los países de la región los talentos identifican como principal razón para continuar en sus tareas que disfrutan mucho trabajar. En Perú el 58% brindó esa justificación; en Ecuador lo eligió el 54%; mientras que en Panamá el 52% y en Chile el 51%.

Cuando se les consulta a las personas cuál sería su modelo laboral ideal, el 28% dice que debería tener mayor libertad respecto a los horarios; el 23% crearía su propia organización o emprendimiento; el 20% seguiría trabajando pero con menos presión y disfrutando más de lo que hacen; el 18% de la misma manera que antes; y el 11% dejaría su trabajo actual para hacer lo que realmente le gusta.

Pulgar para arriba

La investigación revela también que en la Argentina el 47% de las personas trabajadoras menciona que les gusta su trabajo; seguido por el 21% que no les gusta. Al 12% les da igual, mientras que un porcentaje muy similar (11%) asegura estar enamorados de lo que hace y son un poco menos (9%) los que lo odian.

En el resto de los países, la valoración positiva actual es mayor. En Ecuador el 79% de los talentos le gusta su trabajo o está enamorado de lo que hace; en Perú el 76%; en Panamá el 70%; y por último en Chile el 59%.

En cuanto a las razones por las que a las personas trabajadoras en Argentina les gusta su empleo, el 57% menciona que disfruta lo que hace; mientras que el 12% dice que siente que con sus tareas aporta no solo a la organización sino también a la sociedad y otro porcentaje similar sostiene que le gusta el lugar su ambiente laboral. Por otro lado, el 9% menciona que es el trabajo perfecto; seguido por un 7% que reconoce que es lo que siempre soñaron hacer. Por último, sólo un 3% menciona que le gusta su trabajo porque está conforme con su salario.

Del otro lado de la vereda, entre los descontentos con su presente laboral un poco más de un tercio (36%) sostiene que su salario es insuficiente; seguido por un 26% al que no le gusta el lugar en donde trabaja; y un 16% que directamente no disfruta nada de lo que hace.