El mayor trader de energía del mundo se suma a un proyecto de exportación de GNL argentino

El proyecto de gas natural licuado (GNL) de Camuzzi Gas Inversora dio un paso más hacia su internacionalización. La compañía controlada por Alejandro Macfarlane, Jorge Brito y el grupo italiano liderado por Fabrizio Garilli firmó un memorando de entendimiento (MOU) con Vitol, el mayor trader de energía del mundo, para el desarrollo de un acuerdo de compra de producción (offtake) y una potencial participación accionaria en LNG Del Plata.

El acuerdo, anunciado hoy, establece que Vitol podrá adquirir hasta el 100% de la producción del proyecto mediante un contrato de largo plazo y, además, evaluará si ingresa como socio inversor junto a Camuzzi. Hasta ahora, LNG Del Plata estaba controlado en un 100% por Camuzzi Gas Inversora.

“Este acuerdo representa un paso estratégico en la integración de la Argentina al mercado global de GNL. A través de LNG Del Plata, buscamos desarrollar una infraestructura competitiva para la exportación de gas natural licuado, generar valor sostenible, atraer inversiones y contribuir a la seguridad energética tanto a nivel local como internacional”, señaló Macfarlane.

La contraparte no es un actor menor. Vitol es una de las compañías más grandes del mundo: fue fundada en Rotterdam en 1966, opera desde 40 oficinas en todo el planeta y en 2025 registró ingresos por más de US$340.000 millones. En el negocio específico del GNL, lleva más de dos décadas operando: inició su actividad en ese segmento a mediados de 2000 y el año pasado entregó 23 millones de toneladas métricas (MTPA). A modo de comparación, las exportaciones totales de GNL de Qatar Energy —el mayor productor mundial— rondan las 80,4 MTPA.

“Creemos que la Argentina tendrá un rol relevante en la creciente demanda global de GNL gracias a sus abundantes reservas de gas, con el potencial de convertirse en una fuente de suministro diversificada y confiable para nuestros clientes. Nos entusiasma trabajar junto a Camuzzi para avanzar en este proyecto estratégico”, afirmó Pablo Galante Escobar, Head of LNG de Vitol.

Camuzzi Gas Inversora es la compañía controlante de las distribuidoras Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur; los accionistas tienen repartida su participación en partes iguales entre Macfarlane, Brito y el grupo italiano liderado por Fabrizio Garilli

La empresa no es desconocida en la Argentina. Cuenta con una oficina en Buenos Aires y opera en el país a través de su subsidiaria Vitco S.A., que maneja una terminal de almacenamiento en Zárate, sobre el río Paraná de las Palmas, con capacidad para 250.000 metros cúbicos, destinada tanto a importaciones como al abastecimiento regional.

El proyecto

LNG Del Plata fue anunciado en diciembre pasado como una apuesta de Camuzzi para ingresar al negocio de la exportación de GNL desde el puerto de La Plata, provincia de Buenos Aires. El esquema prevé instalar un buque de licuefacción en una plataforma offshore a 10 kilómetros de la costa, conectado a través de un gasoducto subacuático a la infraestructura de transporte existente que trae gas desde Vaca Muerta.

El proyecto apunta a exportar más de 2,4 MTPA de GNL, equivalentes a más de 9 millones de metros cúbicos diarios (m3/d), y prevé una inversión total de US$3900 millones a lo largo de 20 años. Para dimensionarlo: Southern Energy (SESA), el proyecto de GNL más avanzado de la Argentina, tiene una capacidad prevista de 5,95 MTPA.

Las obras de infraestructura —valuadas en US$350 millones— comenzarían este año, con el objetivo de que el buque licuefactor entre en operación en el invierno de 2027 o el verano de 2028.

El mecanismo tiene una lógica estacional. Entre septiembre y mayo, cuando los gasoductos que conectan Vaca Muerta con el centro del país operan con capacidad ociosa, LNG Del Plata exportaría gas; durante el invierno, en cambio, el proyecto reforzaría el abastecimiento del mercado interno, liberando gas para cubrir los picos de demanda. Se trata, en la práctica, de la tecnología inversa a la que funcionó durante años en el mismo puerto platense, donde se amarraba un barco de regasificación para importar GNL en los meses de mayor consumo.

La firma del MOU con Vitol convierte a LNG Del Plata en uno de los proyectos de GNL locales con respaldo comercial. El mercado del GNL es un negocio de largo plazo que requiere compradores firmes antes de que se construya la infraestructura: sin contratos de offtake, los proyectos no consiguen financiamiento. En ese sentido, el interés de un actor con el volumen y la red de clientes de Vitol es una señal de validación para el proyecto, que todavía debe obtener las aprobaciones regulatorias correspondientes y avanzar en la presentación ante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).