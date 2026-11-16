Rest llega a América Latina: la app creada por un argentino en Silicon Valley para dormir mejor

Martín Siniawski encontró una oportunidad de negocio donde, en principio, no la estaba buscando. Mientras desarrollaba una aplicación para escuchar podcasts, el emprendedor argentino, radicado en Silicon Valley, detectó que muchos usuarios recurrían a los audios durante la noche para conciliar el sueño. Esa observación fue el punto de partida de Rest, una plataforma que combina inteligencia artificial y ciencia del sueño y que ahora busca crecer en América Latina.

Tras superar las 100.000 descargas a nivel global y consolidar sus primeras métricas en el mercado estadounidense, la compañía salió al mercado con una versión nativa en español, orientada a América Latina y a la comunidad hispana en Estados Unidos.

El desembarco atiende a un problema claro. Datos de la firma señalan que entre 150 y 200 millones de adultos en América Latina sufren cuadros recurrentes de insomnio o trastornos del sueño, y enfrentan una escasez de alternativas digitales de acompañamiento estructurado en su idioma.

Martín Siniawski,CEO y fundador de Rest, analizó las claves del negocio

En diálogo con LA NACION, Martín Siniawski,CEO y fundador de Rest, analizó las claves del negocio.

1. El hallazgo en Silicon Valley

Siniawski y su equipo desarrollaron Rest en el marco de Podcast App -bajo la compañía matriz Evolve-, plataforma que alcanzó 15 millones de descargas y se posicionó como uno de los reproductores de podcasts más descargados en iOS en Estados Unidos. Al examinar la analítica de uso, descubrieron una masa crítica de usuarios que encendían la aplicación durante la madrugada con el único propósito de conciliar el sueño.

Esa detección motivó una exploración gradual. Primero desarrollaron contenidos en audio orientados al descanso y luego articularon programas de educación del sueño. Al entrevistar a los usuarios, el equipo constató que la mayoría llevaba años atravesando procesos frustrantes de ensayo y error, apelando a soluciones aisladas -desde suplementos hasta aplicaciones de meditación pasiva- sin contar con un marco científico ni con una guía continua.

La aceleración del proyecto se consolidó en Silicon Valley tras el paso del equipo por Y Combinator, la aceleradora global por la que transitaron gigantes como Airbnb, Dropbox y Coinbase.

“Y Combinator te amplía mucho la idea de lo que podés construir y del impacto que podés tener. Estás rodeado de emprendedores que empezaron con equipos chicos y terminaron construyendo productos que llegan a cientos de millones de personas en todo el mundo. Eso te lleva a pensar más en grande y a perseguir objetivos que antes podían parecer lejanos”, reflexionó Siniawski, quien proviene de una familia de médicos y combinó esa inquietud vocacional con su formación en ingeniería.

Asimismo, añadió: “También te enseña a moverte con velocidad y agilidad: construir, poner el producto en manos de los usuarios, aprender de lo que pasa y mejorarlo. Hay una idea central que conecta todo: construir algo que la gente quiera”.

2. Financiamiento y arquitectura del modelo

Evolve había levantado US$1,2 millones en inversión semilla con el respaldo de fondos como Reach Capital, Floodgate, FJ Labs, FundersClub y la propia Y Combinator. Y la estrategia financiera de la startup evitó la dilución prematura: la inversión en el desarrollo tecnológico y la construcción del coach virtual de Rest se financió de manera directa mediante la caja e ingresos generados por Podcast App.

“Contar con un negocio establecido nos permitió invertir en el nuevo producto y aprovechar la experiencia del equipo construyendo aplicaciones utilizadas por millones de personas”, indicó.

El modelo de monetización opera bajo un esquema B2C (Directo al Consumidor) Freemium, orientado a democratizar la educación sobre el descanso en su capa de entrada y reservar las herramientas avanzadas de interacción para el nivel de pago.

3. Radiografía de las métricas

Al operar mediante un modelo de suscripciones periódicas, la startup mide su tracción y escala comercial a través del ARR (Annual Run Rate o Ingresos Recurrentes Anualizados). Los indicadores financieros de la compañía reflejan un ritmo de aceleración sostenido en los últimos 12 meses: a principios de octubre de 2026 alcanzó una facturación recurrente de US$ 570.000, lo que representa un incremento interanual de 2,7 veces, respecto del mismo período de 2025.

Rest opera bajo un esquema B2C (Directo al Consumidor) Freemium

Apoyada en esta tracción, la compañía se fijó como meta proyectada superar el umbral de los US$2 millones de ARR para 2027. La escalabilidad del negocio se apoya en una estructura operativa interdisciplinaria, integrada por más de 15 personas distribuidas entre California y la Argentina, combinando capacidad técnica en desarrollo de software con asesoramiento clínico.

4. El algoritmo con aval de las neurociencias

A diferencia de las soluciones tecnológicas que se limitan al monitoreo pasivo de constantes biológicas mediante pulseras o anillos inteligentes, Rest busca utilizar la información recolectada para motivar cambios de comportamiento sostenibles. La propuesta metodológica de la app contó con el diseño e insumo científico de especialistas, como Ashley Mason, psicóloga clínica e investigadora de la Universidad de California en San Francisco, y Mercedes Velan, especialista en tratamiento del sueño en la Argentina.

Para otorgar transparencia y rigor a su propuesta de valor, la startup publicó los resultados de su primer estudio observacional en el mundo real, elaborado sobre una muestra de 318 usuarios que completaron el programa guiado durante un período de ocho semanas:

Latencia del sueño (tiempo para dormirse): se redujo alrededor de 52% entre la primera y la octava semana.

Despertares nocturnos: el tiempo promedio despierto durante la noche disminuyó un 49%.

Eficiencia del sueño (tiempo dormido sobre tiempo total en cama): aumentó del 75% al 88% en promedio.

5. Próxima frontera: Android y wearables

Actualmente disponible para dispositivos iOS (iPhone y iPad) -mientras consolida una lista de espera para su próximo desembarco en Android-, Rest encara su hoja de ruta de crecimiento sobre tres frentes estratégicos complementarios.

Por un lado, se ubica el desarrollo de conectividad fluida con relojes y anillos inteligentes para alimentar automáticamente el diario de sueño con datos biométricos en tiempo real. Por otro lado, se encuentra la construcción de alianzas con médicos de familia y profesionales de medicina interna. Y a esto se suma la ampliación de investigaciones y whitepapers clínicos para consolidar el respaldo institucional ante aseguradoras de salud y organizaciones comunitarias.