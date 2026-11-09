Clara llega a la Argentina: el unicornio mexicano que apuesta por la inteligencia artificial para gestionar gastos

Dos años después de establecer un equipo de tecnología en Buenos Aires, Clara decidió dar el siguiente paso en la Argentina. El unicornio de origen mexicano abrió su operación comercial y comenzó a vender sus soluciones de gestión de gastos corporativos.

La compañía, que ya opera en México, Brasil y Colombia, apunta a captar el 10% del negocio en el país y prevé duplicar su equipo local durante el primer año de actividad . Hasta ahora, su presencia en la Argentina estaba concentrada en la contratación de talento para áreas globales como Growth, Riesgo y Fraude. Además, abrió la búsqueda de un country manager para liderar esta etapa de expansión.

“La Argentina es una región clave para el ecosistema fintech. Desde 2024, contamos con 30 profesionales en Buenos Aires liderando departamentos globales. Esta apuesta inicial siempre contempló una eventual expansión comercial en el país”, explicó Gerry Giacomán Colyer, cofundador y CEO de Clara, en diálogo con LA NACION.

La llegada comercial se apoya en Clara Global, una plataforma que permite administrar gastos y reintegros mediante la integración de tarjetas corporativas, tarjetas de terceros y otros medios de pago. La propuesta apunta a resolver una tarea que -indicaron- todavía demanda tiempo de los departamentos financieros: recopilar comprobantes, controlar gastos, gestionar autorizaciones y conciliar operaciones.

Gerry Giacomán Colyer (cofundador y CEO de Clara): "Queremos que los equipos financieros dejen de ser responsables de ejecutar y supervisar manualmente cada proceso"

Para la compañía, la diferencia está en el uso de inteligencia artificial para automatizar buena parte de esas tareas. Según precisaron, su tecnología permite automatizar entre el 80% y el 90% de las aprobaciones y los rechazos de gastos, a partir de las políticas definidas por cada organización.

“Consideramos que la principal oportunidad está en transformar la manera en que las empresas administran sus finanzas a través de la inteligencia artificial, no simplemente en ofrecer otra tarjeta corporativa o una herramienta adicional de control”, señaló el ejecutivo.

Una plataforma para automatizar las finanzas corporativas

Clara Global permite que los empleados envíen comprobantes a través de WhatsApp, una aplicación o una plataforma web. El sistema identifica datos como el monto, la moneda, el comercio y la fecha, y utiliza esa información para aplicar las reglas de gastos de cada empresa y dirigir las solicitudes hacia los responsables correspondientes.

La herramienta también permite consolidar reportes y gestionar reintegros, incluidas las acreditaciones mediante CBU en la Argentina. De esta manera, las compañías pueden incorporar la plataforma sin necesidad de reemplazar sus bancos o modificar los medios de pago que ya utilizan.

Sobre esa infraestructura, Clara incorpora Clara Intelligence, su motor de inteligencia artificial, que analiza patrones de consumo, aplica políticas internas e identifica posibles anomalías en las transacciones. El objetivo es que los equipos financieros dejen de revisar manualmente cada operación y concentren su intervención en los casos que requieren un análisis adicional.

La oferta incluye, además, herramientas para generar reportes y proyecciones financieras mediante consultas en lenguaje natural, automatizar la conciliación de comprobantes y administrar pagos a proveedores. En paralelo, la compañía mantiene su oferta de tarjetas corporativas, soluciones de crédito y herramientas de recuperación de facturas en los mercados donde opera.

La compañía, que ya opera en México, Brasil y Colombia, apunta a captar el 10% del negocio en el país

“ Hoy muchas empresas cuentan con buenos servicios bancarios y plataformas de gestión, pero sus equipos financieros siguen dedicando una enorme cantidad de tiempo a perseguir comprobantes , revisar gastos, aprobar solicitudes y conciliar transacciones. La mayoría de las soluciones existentes ayudan a organizar estos procesos, pero todavía requieren una intervención humana considerable”, sostuvo Giacomán Colyer.

Y añadió: “Queremos que los equipos financieros dejen de ser responsables de ejecutar y supervisar manualmente cada proceso, y pasen a dirigir operaciones que, en gran medida, puedan ser gestionadas por agentes de inteligencia artificial”.

Según datos de la compañía, su plataforma permitió ahorrar a sus clientes 4,6 millones de horas de trabajo y US$240 millones en los mercados donde opera. Se trata de cifras informadas por Clara, que no detalló la metodología utilizada para calcular esos resultados.

El foco inicial en la Argentina estará puesto en empresas medianas y grandes, además de compañías de rápido crecimiento. Clara se propone alcanzar rápidamente una participación del 10% en el mercado argentino de gestión de gastos corporativos.

Según Giacomán Colyer, la empresa logró consolidar ese nivel de penetración en los países donde ya opera y busca replicar esa experiencia en el mercado local. “Actualmente estamos en conversaciones con socios estratégicos que nos permitirían acelerar este objetivo”, afirmó.

Fundada en 2021, Clara recibió financiamiento de fondos de inversión como Monashees, Kaszek Ventures y Canary, además de inversores internacionales como Coatue, DST Global, ICONIQ y General Catalyst. Asimismo, fue reconocida por Financial Times y Statista entre las empresas de mayor crecimiento de América Latina en sus ediciones de 2025 y 2026, según informó en su comunicado.