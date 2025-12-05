Roberto Silva: “Un regulador no puede sacar todos los semáforos, pero sí los de las esquinas donde pasa poca gente”

En un contexto en el que el Gobierno impulsa una agenda de desregulación amplia y acelerada, la Comisión Nacional de Valores (CNV) enfrenta un desafío singular: modernizar y simplificar el mercado de capitales sin descuidar la protección de los inversores. Así lo definió su presidente, Roberto Silva, al analizar el rumbo del organismo y los efectos de los cambios recientes.

“Es difícil ser un organismo regulador en un gobierno desregulador. Pero eso nos obliga a reflexionar : un regulador no puede sacar todos los semáforos, pero sí puede sacar los semáforos de aquellas esquinas donde pasa poca gente”, explicó en diálogo con José Del Rio, secretario general de Redacción de LA NACION, en el marco del evento organizado por la firma de auditoría y consultoría BDO para reconocer al CFO del año

Según Silva, el principio rector es claro: “Tanta regulación como sea necesaria, pero tan poca como sea posible”.

La tensión entre desarrollo del mercado y protección del inversor atraviesa toda la agenda. “Si protegemos a los inversores a un punto tal en el que no tenemos emisores, esa ecuación no funciona. Pero si todo el mundo puede emitir sin controles, el sistema también se degrada. El desafío es encontrar la proporción”, dijo.

El levantamiento progresivo de las restricciones cambiarias es otro de los ejes del trabajo de la CNV, aunque Silva aclaró que cada paso es coordinado con el Banco Central y el Ministerio de Economía. “Cuando hablamos de cepo hay que separar lo que es el Banco Central de lo que es el mercado de capitales”, explicó.

Los cambios, reconoció, fueron sustanciales respecto de años anteriores. “Veníamos de un sistema en el cual el Gobierno intervenía; había que presentar una declaración jurada y límites para operar de hasta 100.000 bonos por mes. Teníamos un montón de trabas que se han ido flexibilizando”, aseguró.

CNV en modo reforma permanente

El organismo emitió 104 resoluciones generales en menos de dos años. “La CNV tiene 1093 resoluciones en toda su historia. En dos años hicimos casi el 10% de todo lo generado en 57 años”, destacó Silva. Y aclaró: “Lo interesante no es lo cuantitativo, sino lo cualitativo”.

El funcionario enumeró cambios que, afirmó, marcarán un antes y un después: normas para levantar restricciones cambiarias, flexibilizaciones para emisoras, facilidades para el financiamiento pyme, regulación de proveedores de servicios de activos virtuales y la primera normativa integral de tokenización del país. “Nos puso a la vanguardia de muchísimos países del mundo, que hoy nos llaman para estudiar lo que hicimos y ver si replican el modelo”, afirmó.

La simplificación también alcanzó procesos internos. Para el funcionario, uno de los cambios más profundos fueron las aprobaciones automáticas para emisiones de bajo o mediano impacto, que permiten a empresas aprovechar el momento financiero que consideren adecuado. No obstante, advirtió: “La mayor libertad viene acompañada de mayor responsabilidad”.

Mercado con potencial

Con la mirada hacia adelante, Silva anticipó que habrá una CNV más enfocada en supervisión que en creación normativa. “Les pido encarecidamente que cumplan las normas, porque vamos a ajustar la supervisión. Tenemos que distinguir entre quienes hacen las cosas bien y quienes no”, afirmó.

En esa línea, explicó que el mercado podría ganar protagonismo en el financiamiento de la obra pública, en el real estate -donde ya aparecieron fondos que otorgan créditos hipotecarios- e incluso en sectores inesperados, como clubes de fútbol que empiezan a emitir instrumentos financieros. Y sumó otro aspecto “inevitable”: las futuras privatizaciones.

Silva consideró que el mercado de capitales argentino está entrando en una etapa distinta. “Cuando ves las cifras, mejora todos los meses”, afirmó. Y se refirió al impacto del blanqueo reciente: “Casi US$20.000 millones salieron del colchón y entraron en la economía. Estamos incorporando una masa enorme al sistema”.

Para Silva, el rumbo es claro. “Un país desarrollado necesita un mercado de capitales desarrollado. Y para tener un mercado de capitales desarrollado, necesitamos estabilidad macroeconómica y una moneda. No la hemos tenido en el pasado, pero vamos en ese camino”.