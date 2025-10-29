Santander lanza una nueva plataforma digital para empresas

Santander Argentina presentó Santander Pay, una nueva plataforma digital que conecta cobradores y pagadores dentro de un mismo ecosistema y permite a las empresas gestionar sus cobros y pagos “de manera ágil”. La herramienta integra todos los canales y medios de pago en un solo lugar y forma parte de la estrategia de transformación digital del banco.

Con una inversión inicial de US$8 millones, la solución ya está operativa en una fase piloto con dos compañías y se prevé su expansión hacia una base más amplia de clientes corporativos durante 2026.

“Con Santander Pay damos un nuevo paso en nuestra estrategia de transformación digital. Buscamos simplificar la experiencia de cobros y pagos para empresas y sus clientes, integrando lo mejor de la tecnología del Grupo Santander con nuestra presencia local”, señaló Alejandro Butti, CEO de Santander Argentina, en un comunicado.

Integral e interoperable

Santander Pay permite a las empresas publicar deudas, administrar accesos y ofrecer múltiples opciones de pago, que incluyen transferencias, QR, Debin, efectivo y cheques. En una segunda etapa, se sumarán las tarjetas de débito y crédito a través de la integración con los servicios de adquirencia de Getnet.

La plataforma es 100% interoperable, apificada y abierta, lo que posibilita combinar soluciones propias del ecosistema Santander con desarrollos de terceros, asegurando seguridad y trazabilidad en todas las operaciones.

“Esta plataforma resume la visión de un banco global, digital y cercano, que combina la escala del Grupo Santander con la capacidad de operar desde cualquier lugar, de forma ágil y segura, sin perder la cercanía humana que los clientes valoran”, destacó Fernando Turri, director de Tecnología y Operaciones del banco.

Impulso a la formalización

Desarrollada bajo un modelo B2B2C (business to business to consumer), Santander Pay busca digitalizar el flujo de cobros punta a punta, promoviendo la inclusión financiera y la formalización de pagos entre pymes y emprendedores.

El sistema incorpora inteligencia artificial para acelerar su implementación y cumple con los más altos estándares de ciberseguridad y compliance del Grupo Santander, incluyendo la certificación PCI (Payment Card Industry).

“La digitalización de los cobros empresariales tiene un impacto directo en la inclusión financiera. Al integrar todos los medios de pago en un mismo canal, ayudamos a las empresas a reducir costos, mejorar su control operativo y construir historial financiero”, reafirmó Butti.