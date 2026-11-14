La búsqueda de la inmortalidad se convirtió en un negocio muy serio

En una tranquila calle del exclusivo barrio londinense de Chelsea funciona HUM2N, una clínica especializada en longevidad. En su interior, un hombre vestido con medias, guantes y una vincha entra en una cabina del tamaño de una heladera, refrigerada a -110 °C. Unos minutos de “crioterapia” bastan para dejarlo, según sus propias palabras, revitalizado.

En la habitación de al lado, una mujer permanece acostada dentro de una cámara hiperbárica —una cápsula presurizada que parece un pequeño submarino— mientras respira oxígeno puro. Otros clientes reciben por vía intravenosa dosis de NAD+, una molécula que las células necesitan para transformar los alimentos en energía; o se extrae sangre, la mezclan con ozono y vuelven a introducirla en el organismo. Un paquete de cinco sesiones en la clínica cuesta £3000 (US$4025).

La búsqueda de la vida eterna ha despertado un renovado interés en los últimos tiempos . Dario Amodei, director de Anthropic, un laboratorio de inteligencia artificial, sugirió que su tecnología podría extender la esperanza de vida humana hasta los 150 años. Sam Altman, su par en OpenAI, invirtió más de US$180 millones en Retro Biosciences, una startup que aspira a sumar diez años de vida saludable a las personas. El interés también alcanza a los poderosos más allá de Silicon Valley. El año pasado, Xi Jinping y Vladimir Putin fueron escuchados mientras especulaban con que los trasplantes de órganos podrían algún día hacer posible la inmortalidad.

Los clientes de HUM2N van desde empresarios y deportistas hasta pacientes de más de 80 años con enfermedades crónicas, cuenta su fundador, Mohammed Enayat. A medida que envejece la población mundial, el interés por vivir más tiempo se extiende a sectores cada vez más amplios. En los países de la OCDE, un club integrado mayoritariamente por economías ricas, casi una de cada cinco personas tiene 65 años o más. Para 2050, esa proporción superará una cuarta parte.

Los GLP-1 volvieron a demostrar el atractivo de los medicamentos destinados a mercados masivos Ricardo Rubio - Europa Press - Ricardo Rubio - Europa Press

Uno de los evangelizadores más ruidosos de esta tendencia es Bryan Johnson, un empresario tecnológico que aspira a no morir nunca. Convirtió su régimen de vida en un documental de Netflix y en un canal de YouTube que tiene más de 2 millones de suscriptores.

Dos industrias muy diferentes buscan aprovechar esta oportunidad. La primera es un conjunto heterogéneo y escasamente regulado de clínicas y negocios online que venden suplementos, escaneos y tratamientos cuya eficacia es, en algunos casos, dudosa. La segunda avanza más lentamente, pero sus consecuencias podrían ser mucho más importantes. En colaboración con las mayores farmacéuticas del mundo, una nueva generación de empresas biotecnológicas desarrolla medicamentos que podrían ralentizar el envejecimiento en sí mismo, o incluso revertirlo.

El premio es enorme. Durante mucho tiempo, los directivos de las farmacéuticas consideraron que la obesidad era un mercado de nicho . Los medicamentos GLP-1 demostraron que estaban equivocados y convirtieron a Eli Lilly en la primera farmacéutica en alcanzar una valuación de US$1 billón. Un medicamento capaz de frenar el envejecimiento podría representar una oportunidad todavía mayor. “Se puede vender un año de vida”, reflexiona Alex Zhavoronkov, fundador de Insilico Medicine, una empresa de descubrimiento de medicamentos mediante inteligencia artificial. “¿Cuánto se puede cobrar por eso?“

Un medicamento de esas características podría tardar años en llegar, si es que finalmente aparece. Mientras tanto, para cubrir esa demanda ha surgido un negocio dirigido a quienes no están dispuestos a esperar y que, en gran medida, opera al margen del sistema de salud convencional. Como las aseguradoras prácticamente no cubren estos servicios, los clientes pagan de su bolsillo.

El primer paso es medir, bajo la premisa de que controlar todos los indicadores posibles permitirá detectar los problemas con suficiente anticipación como para corregirlos. Los proveedores ofrecen análisis de sangre, secuenciación del genoma y escaneos de cuerpo completo que prometen detectar cánceres o trastornos autoinmunes antes de que aparezcan los síntomas.

Prenuvo, una de estas compañías, cobra alrededor de US$4000 por una resonancia magnética de todo el cuerpo. Muchas ofrecen suscripciones anuales y repiten periódicamente los estudios para detectar cambios. Neko Health, una empresa sueca respaldada por Daniel Ek, cofundador de Spotify, consiguió US$700 millones en julio, antes de su lanzamiento en Estados Unidos.

Desconectarse del frío

Después llega el tratamiento. Buena parte de estos procedimientos se realiza en clínicas de longevidad como HUM2N. Algunas estimaciones calculan que solo en Estados Unidos existen alrededor de 800. La denominación no está regulada y resulta imprecisa, señala Andrea Maier, de la Universidad Nacional de Singapur, quien también cofundó una clínica de longevidad. En demasiados establecimientos, agrega, los clientes eligen sus propios tratamientos como si estuvieran haciendo un pedido de pizza. “Eso no es atención médica”.

Los pacientes más audaces viajan a Roatán, una isla frente a las costas de Honduras, donde las clínicas ofrecen terapia génica, infusiones de células madre y otros tratamientos experimentales. Otros recurren a las redes sociales, donde un número creciente de influencers promociona elixires. La empresa de Johnson, Blueprint, vende suplementos, una mezcla en polvo para la longevidad e incluso aceite de oliva. También hay numerosos negocios online que comercializan “péptidos” inyectables, entre ellos el llamado “Wolverine stack”, una combinación que supuestamente acelera la reparación de músculos y tendones.

Poco de todo esto se apoya en evidencia científica sólida. El Colegio Estadounidense de Radiología, una organización profesional, sostiene que no existe “evidencia documentada” de que los chequeos de cuerpo completo sean costoefectivos o prolonguen la vida. Estos escaneos pueden provocar sobrediagnósticos: detectan anomalías inofensivas que llevan a realizar estudios adicionales innecesarios. Los tratamientos tampoco ofrecen mejores resultados. Los estudios sobre los suplementos de NAD+ no han sido concluyentes o han mostrado efectos limitados. El mercado de los péptidos es un territorio sin ley: muchos vendedores los etiquetan como “solo para uso en investigación” para eludir a los organismos reguladores.

Las farmacéuticas buscan desarrollar métodos científicamente comprobados para sumar años de vida saludable Shutterstock

En paralelo, las farmacéuticas buscan desarrollar métodos científicamente comprobados para sumar años de vida saludable, un proceso mucho más arduo. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) no considera al envejecimiento una enfermedad. Por lo tanto, no existe un camino regulatorio para aprobar un medicamento destinado a frenarlo. Los potenciales fármacos contra el envejecimiento deben conseguir primero la autorización para tratar una enfermedad específica, generalmente vinculada con la edad, y luego intentar ampliar sus indicaciones a otras patologías.

Los GLP-1 muestran cómo podría funcionar ese proceso. Primero fueron aprobados para tratar la diabetes y después la obesidad. Desde entonces, se demostró que estos medicamentos también ayudan a combatir las enfermedades cardiovasculares, la apnea del sueño y los problemas renales, todas afecciones cuya incidencia aumenta con la edad. Al reducir el riesgo de padecerlas, los fármacos podrían contribuir a que las personas vivan más tiempo.

En una conferencia celebrada el mes pasado, Lilly y Novo, su competidora danesa, presentaron datos que sugieren que los pacientes que toman sus GLP-1 envejecen más lentamente . La referencia utilizada fueron los llamados “relojes del envejecimiento”, que estiman la edad real del organismo —a diferencia de la cantidad de cumpleaños que ha celebrado— a partir de las marcas químicas en el ADN o de la composición de proteínas en la sangre. Novo descubrió que la edad biológica del corazón de los pacientes tratados con sus GLP-1 era hasta cuatro años menor que la de quienes recibieron un placebo, aunque todos tenían sobrepeso o diabetes. Lilly calificó sus propios resultados como preliminares.

Más allá de lo que finalmente se compruebe sobre el efecto de los GLP-1 en el envejecimiento, estos medicamentos ya modificaron la manera en que las grandes farmacéuticas evalúan esta oportunidad. Hace cinco o 10 años, las compañías buscaban desarrollar tratamientos para enfermedades poco frecuentes, explica Stephen Roper, de la consultora L.E.K. Pero los GLP-1 volvieron a demostrar el atractivo de los medicamentos destinados a mercados masivos .

En lugar de desarrollar por sí mismas tratamientos contra el envejecimiento, las grandes farmacéuticas suelen comprar opciones sobre los desarrollos de las empresas biotecnológicas. Lilly firmó un acuerdo con Insilico por un valor potencial de hasta US$2750 millones. Novartis, la farmacéutica suiza, tiene otro convenio con BioAge Labs, otra biotecnológica, por hasta US$550 millones. La cantidad de startups dedicadas a este campo no deja de crecer. El año pasado, las empresas biotecnológicas especializadas en longevidad captaron US$18.400 millones, más que en los diez años anteriores combinados.

Insilico define sus productos como “terapias de doble propósito”: cada una apunta al envejecimiento y, al mismo tiempo, a una enfermedad específica. Un medicamento dirigido exclusivamente a frenar el envejecimiento, argumenta Zhavoronkov, su fundador y director, tendría dificultades para atraer inversores importantes. El candidato más avanzado de Insilico, rentosertib, está destinado a tratar la fibrosis pulmonar idiopática, una enfermedad que provoca cicatrices en los pulmones.

En julio ingresó en una fase avanzada de ensayos clínicos, lo que lo convierte en uno de los medicamentos más avanzados entre los diseñados, teniendo en cuenta el envejecimiento. En un ensayo anterior con 42 pacientes, los relojes biológicos indicaron que quienes recibieron el fármaco tenían una edad biológica menor que quienes tomaron un placebo: alrededor de tres años menos en algunas mediciones, aunque todos los participantes ya estaban enfermos.

Otras startups buscan directamente revertir el envejecimiento. Entre ellas figuran Retro, la empresa de Altman; Altos Labs; y NewLimit, cofundada por Brian Armstrong, un empresario del sector de las criptomonedas, que en junio anunció una nueva ronda de financiación de US$435 millones. La mayoría apuesta por la “reprogramación epigenética”: la idea de que los interruptores químicos del ADN, que se desordenan con la edad, pueden restablecerse.

Los intentos anteriores de las farmacéuticas por desarrollar tratamientos contra el envejecimiento terminaron en decepción. En 2008, la británica GSK compró Sirtris, una biotecnológica que desarrollaba medicamentos inspirados en el resveratrol, un compuesto presente en el vino tinto. Cinco años después cerró la empresa. Calico, lanzada por Google en 2013 para combatir el envejecimiento, consiguió pocos resultados. Unity Biotechnology, una startup centrada en eliminar las células envejecidas, despidió a toda su plantilla en mayo del año pasado, después de que sus ensayos clínicos arrojaran resultados decepcionantes.

La nueva generación de fundadores e inversores del sector biotecnológico sostiene que esta vez será diferente, en parte gracias a la inteligencia artificial, que esperan que acelere los descubrimientos. Los primeros ensayos en seres humanos de un medicamento basado en la reprogramación epigenética, desarrollado por NewLimit para tratar el hígado, podrían comenzar el año próximo.

Mientras se esperan los resultados, los consumidores seguirán buscando la inmortalidad por otros caminos.