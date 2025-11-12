Sinergia Circular: una nueva red busca impulsar la economía circular en la Argentina

La economía circular, un modelo que busca reducir el desperdicio y aprovechar al máximo los recursos, se asienta en la Argentina con el lanzamiento de Sinergia Circular, una red que aspira a conectar a empresas, gobiernos locales, universidades y cooperativas para acelerar la transición hacia una producción más sostenible.

La propuesta apunta a consolidar un espacio de trabajo conjunto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), una región donde la gestión de residuos y la innovación ambiental figuran entre los grandes desafíos. El proyecto fue presentado el 5 de noviembre en la Universidad Austral, sede Buenos Aires, ante más de 150 representantes del sector público, privado y académico.

La iniciativa es impulsada por la Fundación Manos Verdes y la Asociación Sustentar, con cofinanciamiento de la Unión Europea. “Sinergia Circular nace de la necesidad de unir actores que impulsan la economía circular en Argentina, especialmente en el AMBA, para dejar atrás el modelo lineal y avanzar hacia formas más sostenibles de producir y consumir”, explicó Verena Böhme, directora ejecutiva de Manos Verdes y coordinadora general del hub.

Desde Asociación Sustentar, Agustina Besada advirtió que reducir residuos no alcanza: “La economía circular no se trata solo de basura. Si la pensamos desde ese único punto de vista, tendremos una mirada parcial de su potencial. Necesitamos observar el ciclo completo de los materiales para diseñar estrategias verdaderamente efectivas”.

El lanzamiento contó con la participación de Ilse Couge, jefa de cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Argentina, quien destacó que el proyecto “reúne varios de los ejes prioritarios de nuestra cooperación en el país: fortalecer la gestión integral de residuos, promover empleos verdes y fomentar la innovación tecnológica al servicio del ambiente”.

A lo largo de la jornada se realizaron dos paneles de discusión. El primero, “Tendencias globales que impulsan la economía circular”, reunió a expertos internacionales como Manuel Albaladejo, de la ONUDI, Anja Schwetje, de la Agencia de Protección de Ambiente de Alemania, y representantes de empresas y organizaciones dedicadas a la sostenibilidad.

El segundo, “El potencial de la economía circular para innovar y generar empleo verde en el AMBA”, abordó las experiencias locales que ya aplican estrategias circulares en distintos sectores productivos.

Entre los participantes estuvieron Ana Guerello (Danone Cono Sur), Analía Flores (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires), Orlando Meza (Reteplast), Raquel Ariza (Universidad Austral) y Ramiro Martínez (Cooperativa Creando Conciencia). Todos coincidieron en que la economía circular ofrece una oportunidad concreta para innovar, crear empleo y reducir el impacto ambiental, siempre que exista cooperación entre el sector público, el privado y la sociedad civil.