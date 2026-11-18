Swiss Medical amplía su presencia en el negocio de la salud. La compañía liderada por Claudio Belocopitt adquirió la mayoría accionaria de Grupo Oroño, uno de los principales prestadores médicos de Rosario y su zona de influencia.

El grupo rosarino, fundado en la década de 1950 y liderado por la familia Villavicencio, concentra una docena de instituciones. Entre ellas, figuran Sanatorio Parque, el Sanatorio de Niños, ICR y Medicina Esencial.

Según datos de la propia compañía, Grupo Oroño reúne a 1500 profesionales y dispone de alrededor de 350 camas. Al año, registra más de 1,2 millones de consultas, gestiona cerca de 17.000 cirugías y atiende un promedio de 320.000 urgencias y emergencias.

Swiss Medical ingresó a Grupo Oroño de la mano de Chicago Capital

Swiss Medical ingresó a Grupo Oroño de la mano de Chicago Capital, una sociedad holding controlada por la familia Tourn, y tomó su control al adquirir el paquete accionario de los Villavicencio. Consultados por la NACION, no informaron los términos económicos de la operación ni el porcentaje accionario adquirido -en la estructura conviven accionistas minoritarios en algunas instituciones-.

El cambio de mano llega tres años después del fallecimiento de su titular, el médico y empresario Roberto Villavicencio, quien encabezó la expansión del grupo y articuló distintas instituciones bajo una misma estructura. En ese entonces, Nicolás, uno de sus cuatro hijos, asumió la presidencia.

Nuevo mapa de los centros de salud

Para Swiss Medical, la incorporación representa un nuevo paso en la estrategia de expansión que activó en los últimos años. En julio de 2025, el grupo concretó una inversión de US$80 millones para la construcción del Sanatorio Nordelta, un proyecto que había comenzado en 2019 y que marcó su primera gran inversión en infraestructura en ocho años.

Swiss Medical destinó US$80 millones para la construcción del Sanatorio Nordelta

Ese mismo año, en septiembre, Swiss Medical compró Diagnóstico Maipú al grupo brasileño Dasa, que de esa manera se retiró del mercado argentino. La operación le permitió sumar uno de los principales jugadores locales en diagnóstico por imágenes y análisis clínicos.

En el interior, ya tenía presencia a través del Sanatorio Altos de Salta y las clínicas San Lucas y San Agustín, en Neuquén.

En Rosario, además, Swiss Medical opera a través de ECCO, su empresa de emergencias y urgencias, y tenía participación en Grupo Gamma, la red de prestadores de salud vinculada a la familia Tourn.