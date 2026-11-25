El futuro de los negocios, el impacto de la tecnología y los desafíos para crecer en un mercado cada vez más globalizado fueron algunos de los ejes del capítulo 12 de Negocios del Futuro, organizado por LA NACION, un encuentro que reunió a referentes del mundo empresarial para analizar las transformaciones que atraviesan distintas industrias. La innovación, la inteligencia artificial (IA) y el talento aparecieron como algunos de los principales motores de cambio.

Uno de los paneles del encuentro, moderado por el periodista Ignacio Federico, reunió a tres referentes de sectores diferentes, pero atravesados por desafíos comunes, como los cambios tecnológicos y la necesidad de adaptarse a un escenario de negocios en constante transformación: Carlos Stefani, CEO global de Assist Card; Mariano Fiorito, director de Schroders para la Argentina y Uruguay; y Paula Cortijo Romani, fundadora y CEO de Transparencia Latam y desarrolladores de Linking Values.

Expansión global, tecnología y el valor de la atención humana

Por un lado, Stefani explicó que Assist Card atraviesa una etapa de expansión internacional. La compañía, que lleva casi 55 años en el mercado, tiene presencia en dos países de Europa, 10 de Asia y operaciones en los Estados Unidos y Canadá. Según señaló, crecer en nuevos mercados no solo permite ampliar el negocio, sino también mejorar la capacidad de asistencia a los viajeros.

En ese proceso, la tecnología ocupa un lugar central, ya que Stefani recordó que la empresa comenzó a ofrecer telemedicina en 2015, cuando la adopción de este servicio fue prácticamente nula. Sin embargo, la pandemia marcó un punto de inflexión: actualmente, más del 60% de los casos de asistencia comienzan por canales digitales, principalmente a través de la aplicación de la compañía y, en segundo lugar, por WhatsApp.

Sobre la IA, sostuvo que representa una oportunidad para democratizar el acceso al conocimiento especializado y mejorar los servicios. La compañía aseguradora ya la incorporó para agilizar procesos internos, aunque el ejecutivo remarcó que debe funcionar como un complemento de los equipos humanos y no como un reemplazo.

“Potenciar” fue la palabra que eligió para describir el papel de la IA. Si bien destacó su capacidad para ofrecer respuestas rápidas y agilizar procesos, advirtió que todavía hay clientes que prefieren evitar la interacción cuando detectan que están hablando con una IA. “En nuestro negocio, que está basado en la confianza, todavía es un humano quien mejor puede transmitirla” , explicó el CEO Global de Assist Card.

Carlos Stefani, CEO Global de Assist Card Fabián Malavolta

Luego, en cuanto al turismo, describió a la actividad como una industria resiliente, incluso frente a los conflictos internacionales que afectaron las rutas aéreas y el precio de los pasajes. Sobre la Argentina, indicó que 2025 fue un año récord, mientras que 2026 presenta un comportamiento más cercano a los niveles históricos. Para la próxima temporada alta, anticipó que la reciente devaluación del real podría impulsar nuevamente los viajes de argentinos a Brasil.

También destacó una mayor conciencia sobre la importancia de contratar asistencia al viajero: según las estimaciones de la compañía, entre siete y ocho de cada 10 argentinos salen del país con algún tipo de cobertura.

Para cerrar, señaló: “Nuestro objetivo es pasar de un liderazgo regional a uno global, apoyados en el modelo de asistencia al viajero que desarrollamos hace 55 años y que demostró ser superador; creemos que hay oportunidades para crecer en distintas regiones”.

El crecimiento del mercado de inversiones y el impacto de la tecnología en las finanzas

Por su parte, Fiorito centró su exposición en la evolución del mercado financiero local y en cómo la tecnología modificó el acceso a los instrumentos de inversión. Schroders, dedicada a la gestión global de fondos, tiene más de 90 años de presencia ininterrumpida en el país.

El ejecutivo destacó el crecimiento de la industria de fondos comunes de inversión: señaló que en 2020 había alrededor de 300.000 cuotapartistas, mientras que actualmente la cifra supera los 21.000.000. Sin embargo, advirtió que todavía existe un amplio margen de desarrollo. Como referencia, indicó que los fondos representan cerca del 8% del PBI argentino, frente a más del 50% en Brasil.

Para Fiorito, la tecnología fue determinante en esa expansión. Sostuvo que ya no alcanza con ofrecer un fondo con buenos rendimientos: también es necesario que el inversor pueda acceder a él a través del canal que prefiere, ya sea una plataforma de gestión corporativa o una aplicación.

Mariano Fiorito, director de Schroders para Argentina y Uruguay Fabián Malavolta

Respecto de la IA, identificó dos grandes áreas de impacto: la información disponible para los inversores y su utilización dentro de las organizaciones para mejorar las decisiones. Como ejemplo, mencionó que un analista de crédito puede evaluar actualmente una mayor cantidad de compañías y profundizar sus análisis gracias a estas herramientas.

No obstante, coincidió con Stefani en que la IA no reemplaza la gestión humana, sino que la potencia. Explicó que un analista que antes podía concentrarse en diez compañías ahora puede trabajar sobre unas 25, con mayor capacidad de procesamiento. Aun así, remarcó que interpretar el contexto y comprender factores que no siempre aparecen en los datos siguen siendo capacidades humanas irremplazables.

Por último, destacó el talento argentino como uno de los principales activos para desarrollar la industria financiera; por ello dijo: “Nos vemos como protagonistas de este cambio y nuestra misión es poder exportar esta experiencia de éxito en la Argentina a otros países de América Latina, donde vemos que el país evolucionó mucho más rápido en la adopción de tecnología y creemos que la experiencia que adquirimos acá podemos replicarla en otros mercados de la región”.

El desafío de fortalecer las cadenas de valor en un mercado globalizado

Para complementarlo desde otra perspectiva, Cortijo Romani planteó que uno de los principales desafíos empresariales es fortalecer las cadenas de valor a través del hub Linking Values. La consultora trabaja en compliance y sustentabilidad, con servicios orientados a evaluar, desarrollar y monitorear las cadenas de proveedores de grandes compañías.

Durante su exposición, explicó que existe una brecha entre el desarrollo de las grandes empresas y el de sus proveedores. Esa diferencia representa un riesgo tanto para las compañías como para los inversores. Frente a ese escenario, la firma desarrolló un modelo de gestión que busca ir más allá de las auditorías tradicionales: en lugar de limitarse a identificar incumplimientos, propone acompañar a los proveedores para que puedan mejorar sus procesos.

Paula Cortijo Romani, fundadora y CEO de Transparencia Latam Fabián Malavolta

La tecnología es central en ese trabajo; en ese sentido, Cortijo Romani explicó que desde la Argentina pueden evaluar cadenas de valor de compañías alemanas y estadounidenses, además de monitorear proveedores en China y los Países Bajos. También incorporaron blockchain para que los procesos y las relaciones con los proveedores queden documentados y sean trazables.

Sobre la IA, destacó su capacidad para transformar la manera en que las empresas trabajan con sus proveedores. Mencionó, por ejemplo, la posibilidad de desarrollar capacitaciones en 144 idiomas, con contenidos adaptados a los trabajadores y a las herramientas que utilizan en sus tareas.

Otro desafío es desarrollar talento y promover el trabajo interdisciplinario. Según sostuvo, la Argentina cuenta con profesionales capacitados, pero todavía existe una tendencia a trabajar en silos. Para elevar los estándares, consideró necesario integrar conocimientos de distintas áreas, como ingeniería, abogacía y contabilidad.

Finalmente, advirtió que las exigencias internacionales en materia de sustentabilidad, información financiera y estándares de calidad están modificando las condiciones para competir. En un mercado globalizado, señaló: “Las empresas necesitan conocer y desarrollar toda su cadena de valor para cumplir con esos requisitos y acceder a nuevas oportunidades”.