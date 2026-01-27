Un gigante chino toma el control de Puma por €1500 millones

En medio de la avanzada china en el mercado deportivo y la reconfiguración del negocio global, un jugador chino movió el tablero. Se trata de Anta Sports, que anunció la adquisición del 29,06% de Puma por €1500 millones.

La transacción, acordada con Groupe Artémis -el holding de la familia francesa Pinault-, convertirá a Anta en el mayor accionista de Puma. Desde la empresa aclararon que no habrá oferta pública de adquisición, a la vez que planean mantener la autonomía, la gestión y la identidad de la marca alemana.

“Las prioridades estratégicas de Puma son claras. Nos centramos en fortalecer nuestra marca global, ofrecer productos atractivos y conectar con los consumidores de todo el mundo para convertirnos en una de las tres principales marcas deportivas mundiales. Anta busca empoderar a Puma para que desarrolle plenamente su potencial de marca y su legado, creando valor a largo plazo para los consumidores y grupos de interés globales”, señaló Arthur Hoeld, director ejecutivo de Puma en un comunicado.

En tanto, Ding Shizhong, presidente del Consejo de Administración de Anta Sports, enfatizó: “Esta adquisición supone un gran avance en nuestra estrategia de globalización multimarca y de enfoque único. Puma es una marca global icónica con una amplia trayectoria. Trabajando con Puma, esperamos aprender mutuamente y colaborar para liberar al máximo el potencial de la marca. Esto acelerará aún más la globalización de Anta Sports y ayudará a impulsar la siguiente etapa de crecimiento en los mercados deportivos globales, incluyendo China”

Nacida en 1991 en la provincia china de Fujian y listada en Hong Kong desde 2007, Anta consolidó un ecosistema de marcas que la colocó entre los gigantes del sector. Además de su propia etiqueta, maneja un portafolio que incluye los derechos de la italiana Fila en China, Descente, Kolon Sport, Maia Active, Anta Kids y es el principal accionista de Amer Sports, dueño de marcas como Arc’teryx y Salomon.

Puma, fundada en 1948 en Alemania, cotiza en la Bolsa de Fráncfort desde 1986. Con presencia sólida en fútbol, atletismo, básquet, entrenamiento y automovilismo, tiene una red global que incluye Europa, América Latina, África e India.