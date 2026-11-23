Un despido, una renuncia o una pelea con el directorio; y, tiempo después, el regreso al sillón de CEO. El regreso de Jensen Huang a Nvidia volvió a poner sobre la mesa un fenómeno recurrente en el mundo corporativo: los CEO que abandonan sus empresas y, contra todo pronóstico, regresan para recuperar el mando.

Jensen Huang, cofundador de Nvidia, fue restituido hoy como presidente y CEO de la compañía, apenas 11 días después de haber presentado su renuncia. La decisión del directorio, que votó por unanimidad su regreso, dio marcha atrás a la postura que había sostenido la semana pasada, cuando había descartado reincorporarlo.

La salida de Huang se había producido el 12 de noviembre, en medio de informaciones sobre presuntas relaciones extramatrimoniales con una mujer sospechada de tener conexiones con los servicios de inteligencia chinos. La compañía había designado entonces a Colette Kress, su directora financiera, como CEO interina y había iniciado una búsqueda de un sucesor permanente.

La salida de Sam Altman provocó una crisis interna: cientos de empleados amenazaron con renunciar Jeff Chiu - AP

Sin embargo, el directorio reconsideró su decisión después de mantener una serie de reuniones con Huang y recibir información de funcionarios de alto nivel del Gobierno estadounidense. Según informó la empresa, sus integrantes quedaron satisfechos con la transparencia del ejecutivo y con su capacidad para conducir el negocio. También señalaron que no consideran que su restitución represente un riesgo para la seguridad nacional.

El regreso se produjo en un momento especialmente sensible para Nvidia, una de las compañías más relevantes de la industria tecnológica por su liderazgo en chips para inteligencia artificial. Huang fundó la empresa en 1993 junto con Chris Malachowsky y Curtis Priem.

OpenAI, Apple, Starbucks, Disney y otros casos

Pero el de Huang no es el primer regreso resonante de un fundador a la conducción de una compañía. Uno de los antecedentes más conocidos es el de Steve Jobs, quien volvió a Apple en 1997, 12 años después de haber sido desplazado de la empresa que había creado junto con Steve Wozniak y Ron Wayne.

Jobs había abandonado Apple en 1985, luego de una disputa interna con John Sculley, el entonces CEO, a quien él mismo había convocado para conducir la compañía. En ese entonces, Jobs oficiaba de presidente del Directorio. Tras su salida, fundó NeXT, una empresa dedicada al desarrollo de computadoras y software. Más de una década después, Apple compró NeXT por alrededor de US$400 millones y la operación permitió el regreso de Jobs, primero como asesor y luego como CEO.

Steve Jobs abandonó Apple tras una disputa con el entonces CEO, John Sculley AFP

En ese momento, Apple atravesaba una profunda crisis financiera y estratégica. Jobs reorganizó el negocio, simplificó la línea de productos y encabezó el lanzamiento de dispositivos que cambiarían la industria, como el iPod, el iPhone y el iPad. Su regreso quedó asociado con una de las recuperaciones empresariales más emblemáticas de Silicon Valley.

Otro caso que tuvo repercusión internacional fue el de Sam Altman, quien volvió a OpenAI días después de haber sido despedido en noviembre de 2023. El directorio de la compañía responsable de ChatGPT había anunciado su salida por considerar que no había sido consistentemente transparente en sus comunicaciones con los directores.

La decisión desató una crisis interna. Cientos de empleados amenazaron con abandonar la empresa y expresaron su respaldo a Altman. Microsoft, uno de los principales inversores de OpenAI, anunció que lo recibiría para liderar un nuevo equipo de investigación en inteligencia artificial, junto con Greg Brockman, otro de los cofundadores que había dejado la compañía en solidaridad con él.

La presión terminó por torcer la decisión del directorio. Altman regresó como CEO y la empresa anunció una nueva composición de su junta directiva. El episodio expuso las tensiones entre la conducción institucional de OpenAI, su misión original y los intereses comerciales detrás del desarrollo de la inteligencia artificial.

Howard Schultz regresó cuando el negocio atravesaba dificultades y necesitaba una revisión de su estrategia Reuters

En otras industrias también hubo regresos que respondieron a la necesidad de recuperar el rumbo del negocio. Howard Schultz, por ejemplo, dejó la conducción de Starbucks en 2000, después de haber transformado una cadena de cafeterías en una marca global. Aunque permaneció vinculado a la compañía, regresó como CEO en 2008, cuando el negocio atravesaba dificultades y necesitaba una revisión de su estrategia.

Durante esa segunda etapa, Schultz impulsó un proceso de reorganización con medidas drásticas, como el cierre de locales no rentables y el despido de buena parte de los directivos, y nuevas iniciativas de crecimiento, desde el programa de lealtad a la expansión en China. Dejó nuevamente el cargo en 2017 -cuando consideró presentarse como candidato a la presidencia, algo que finalmente descartó-, aunque volvió a asumir de manera interina en 2022, tras la salida de Kevin Johnson y antes de que Laxman Narasimhan tomara las riendas de la empresa. Durante ese año, trazór la hoja de ruta del Starbucks del futuro, con foco en el cliente y nuevos procesos de producción en las cafeterías.

También en el sector del entretenimiento se registró un regreso de alto impacto. Bob Iger dejó el puesto de CEO de Disney en febrero de 2020, después de 15 años en el cargo, y fue sucedido por Bob Chapek. Sin embargo, en noviembre de 2022, el directorio decidió desplazar a Chapek y convocar nuevamente a Iger, en medio de dificultades financieras, tensiones internas y cuestionamientos sobre la estrategia de la compañía.

Bob Iger regresó a Disney en medio de dificultades financieras y tensiones internas Image Group LA - The Walt Disney Company

El ejecutivo volvió con el desafío de recuperar la rentabilidad del negocio de streaming, reorganizar las operaciones y recomponer la relación con los inversores. Su regreso fue presentado por la empresa como una apuesta por la experiencia de un líder que había conducido una etapa de expansión, con adquisiciones como Pixar, Marvel, Lucasfilm y 21st Century Fox. En marzo de este año, tras un plan de sucesión que se extendió por tres años, fue reemplazado por Josh D’Amaro.

La lista incluye también a Michael Dell, fundador de la compañía que lleva su apellido. Después de conducirla durante dos décadas, dejó el puesto de CEO en 2004, aunque siguió como presidente del directorio. En 2007 volvió a asumir la conducción ejecutiva, en un momento en que Dell enfrentaba dificultades para competir en un mercado tecnológico que cambiaba rápidamente.

En el momento en que Michael Dell dejó sus cargos ejecutivos en el 2004, Dell se había convertido en el mayor fabricante de computadoras del mundo, por delante de HP y de IBM. Tras su partida y la asunción de Rollins, las acciones de Dell retrocedieron un 30%, cuando las de otros competidores, como HP, han subido un 120%. Samuel Nunn, director de la firma, dijo que el fundador de la empresa era el mejor candidato para encarrilarla.

Otro ejemplo es el de Jack Dorsey, cofundador de Twitter. Fue su primer CEO, pero dejó el cargo en 2008. Siete años más tarde, en 2015, regresó para conducir la red social, que atravesaba dificultades para monetizar su plataforma y ampliar su base de usuarios. Permaneció al frente hasta noviembre de 2021, cuando fue reemplazado por Parag Agrawal.