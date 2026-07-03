Una fintech argentina sale a competir a nivel mundial con su tarjeta

La fintech argentina Pomelo dio un nuevo paso en su estrategia de expansión internacional. La compañía, especializada en infraestructura para medios de pago, anunció el lanzamiento de una solución que permitirá a bancos, fintechs y empresas emitir tarjetas con alcance global desde una única plataforma tecnológica, sin necesidad de abrir sociedades, obtener licencias regulatorias o desarrollar operaciones en cada uno de los mercados donde quieran operar.

Con esta iniciativa, la empresa pasará a ofrecer cobertura en más de 150 países. La solución incluye emisión de tarjetas virtuales Mastercard y Visa, compatibilidad con las billeteras digitales Apple Pay y Google Pay, producción y distribución global de tarjetas físicas y liquidación en tiempo real en dólares o criptomonedas estables (stablecoins), entre otras funcionalidades.

“América Latina opera sobre múltiples rieles de pago: tarjetas, transferencias, y ahora también stablecoins. Es un ecosistema multi-riel en una región compleja, definida por asimetrías regulatorias entre mercados. La oportunidad no está en elegir un único riel, sino en combinarlos de forma inteligente”, señaló Gastón Irigoyen, CEO & Co-Founder de Pomelo.

Hasta ahora, las empresas que buscaban lanzar programas de tarjetas en distintos países debían replicar buena parte de su estructura en cada mercado: abrir una sociedad, obtener autorizaciones regulatorias, negociar con proveedores locales y desarrollar integraciones específicas. Con esta propuesta, los emisores de tarjetas podrán implementar una estrategia local, global o ambas, sin contar con presencia física u operaciones en otros países.

Hasta ahora, las empresas que buscaban lanzar programas de tarjetas en distintos países debían replicar buena parte de su estructura en cada mercado Shutterstock

“Construimos la infraestructura de pagos más moderna de América Latina, ofreciendo a nuestros clientes casos de uso innovadores y alineados con la regulación de cada país a través de una única integración. Nuestras tarjetas locales y globales muestran que es posible operar en moneda local, dólares o stablecoins según lo que tenga sentido en cada caso”, señaló.

La tarjeta global ya se encuentra operativa y la compañía cuenta con clientes en América, Europa, Medio Oriente, Asia y África. En la actualidad tiene más de 170 clientes en el mundo, que incluyen a jugadores de la banca, unicornios globales y corporaciones de industrias tradicionales, entre ellos BBVA, Santander, Western Union, ARQ, Didi, Rappi, Kavak, Stori, Nomad y Lemon.

El anuncio llega en un momento de fuerte crecimiento para la startup fundada por Gastón Irigoyen, que en enero de este año cerró una ronda Serie C por US$55 millones. Con esa operación, elevó el capital captado desde su creación a US$160 millones, incrementó su valuación un 75% y consolidó el respaldo de fondos internacionales.

“Históricamente, expandir un programa de tarjetas implicaba construir infraestructura, operación y relaciones financieras en cada nuevo mercado. La tarjeta global simplifica ese proceso y permite a nuestros clientes llegar a múltiples países desde una estructura centralizada, con mayor velocidad y menor complejidad”, explicó Alfonso Torreguitar, head of Global Card de Pomelo.

La tarjeta global ya se encuentra operativa y la compañía cuenta con clientes en América, Europa, Medio Oriente, Asia y África. Freepik

La nueva solución se suma al resto de los servicios que ofrece la compañía, entre ellos procesamiento emisor, tokenización de tarjetas, herramientas de prevención de fraude, gestión de crédito y contracargos con inteligencia artificial, programas de lealtad y administración de gastos corporativos.

“El interés que estamos viendo por parte de empresas alrededor del mundo confirma que la necesidad de infraestructura de emisión global trasciende geografías, industrias y modelos de negocio. Cada vez más compañías buscan expandirse con mayor velocidad y menor complejidad, y la tarjeta global fue desarrollada para acompañar esa tendencia”, cerró Torreguitar.