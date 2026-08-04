Lemon cambio de fondo y logró ofrecer el mayor rendimiento del mercado

La fintech Lemon migró los pesos invertidos en su fondo money market a un nuevo FCI con menores costos de administración. En un contexto de tasas de interés más bajas, modificó el Fondo Común de Inversión (FCI) money market en el que invierte los pesos de sus usuarios y logró ahora ofrecer el mayor rendimiento neto del mercado.

Según informó la compañía, el cambio fue hacia el fondo Vinci Compass Liquidez FCI - Clase F, que al 31 de julio registró una Tasa Nominal Anual (TNA) de 19,16% y durante el fin de semana alcanzó el 20,56%. Además, indicó que el fondo tiene un fee anual total de 1,125%, que, de acuerdo con datos de la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI) y el sitio Comparatasas, es el más bajo dentro de los fondos money market.

Según informó la compañía, el cambio fue hacia el fondo Vinci Compass Liquidez FCI - Clase F

“Durante años la conversación estuvo centrada en las tasas. Con tasas más bajas, también empieza a importar cuánto cuesta administrar un fondo”, señaló Andrés Vilella Weisz, Head of Treasury de Lemon. “Una estructura de costos más eficiente permite que una mayor parte del rendimiento quede del lado del usuario y hace más sostenible ese rendimiento en el tiempo”, agregó.

Desde la migración al nuevo fondo, la empresa aseguró haber superado los $36.000 millones administrados, tras sumar más de $10.000 millones adicionales. También indicó que más de 30.000 cuentas comenzaron a generar rendimientos diarios desde el cambio, lo que elevó el total a 750.000 cuentas activas.

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Además, Lemon incrementó el límite de inversión hasta $2 millones por usuario y mantuvo la disponibilidad inmediata de los fondos, que pueden utilizarse para pagar, transferir o retirar dinero sin inmovilizar el capital.

El peso creciente de las comisiones

La empresa sostiene que, con tasas cercanas al 20% anual, el costo de administración de los fondos adquiere mayor relevancia que en períodos de tasas elevadas.

En un fondo money market, el rendimiento final depende de dos variables. La primera es la tasa que obtiene la cartera de activos, que cambia diariamente. La segunda es el fee que cobran la sociedad gerente y la sociedad depositaria, un costo que permanece relativamente estable.

Desde la migración al nuevo fondo, la empresa aseguró haber superado los $36.000 millones administrados

Como ejemplo, Lemon señaló que un fondo que rinde 20% anual y cobra un fee de 2,5% destina el equivalente al 12,5% del rendimiento generado al pago de honorarios. En cambio, con un fee de 1,125%, esa proporción baja a aproximadamente 5,6%, por lo que una mayor parte del rendimiento queda en manos del inversor.

En el caso del fondo utilizado por Lemon, el fee anual se compone de 1% para la sociedad gerente y 0,125% para la sociedad depositaria.

Rendimientos variables

La compañía remarcó que las tasas de los fondos money market son variables y pueden modificarse diariamente, por lo que comparar únicamente la TNA de un día determinado puede resultar insuficiente.

Una estructura de costos más baja permite sostener mejores rendimientos netos para los usuarios

En ese sentido, sostuvo que una estructura de costos más baja permite sostener mejores rendimientos netos para los usuarios en distintos escenarios de tasas, sin resignar liquidez, ya que el dinero permanece disponible en todo momento.