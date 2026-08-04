Robaron más de US$100 millones en bitcoin de cuentas consideradas seguras

Hackers robaron más de US$100 millones en bitcoin de miles de cuentas que eran consideradas seguras en los últimos días, lo que desencadenó un nuevo escándalo para los inversores, que vienen siendo blanco recurrente de los delincuentes en el sector.

Las pérdidas más recientes se originaron por una falla de software en una llamada billetera fría (cold wallet) de bitcoin, desarrollada por la empresa canadiense Coinkite. Las billeteras frías utilizan un dispositivo físico junto con contraseñas privadas, conocidas como “claves” (keys), para añadir una capa extra de seguridad además de los largos códigos que normalmente se emplean y que, aun así, suelen verse comprometidos por ataques.

Sin embargo, a fines de la semana pasada, Coinkite notificó a sus usuarios que algunas billeteras que utilizaban sus dispositivos Coldcard habían sido comprometidas. Hasta este lunes, más de 1755 bitcoins, valuados en alrededor de US$110 millones, habían sido retirados de aproximadamente 5000 billeteras, según Galaxy Research.

Hackers robaron más de US$100 millones en bitcoin de miles de cuentas consideradas seguras Shutterstock

La vulneración provocó un comprensible nivel de histeria en las redes sociales, además de la desesperación de usuarios que vieron desaparecer sus bitcoins sin ninguna explicación aparente.

“En el momento en que cargó la pantalla, supe que estaba perdido porque vi varias líneas rojas que indicaban retiros”, contó Jonathan Goodman, una de las víctimas, a Bloomberg News. “Entre las 21.36 y las 21.43 del 29 de julio, mis tres billeteras fueron completamente vaciadas”.

Goodman afirma haber perdido US$1,6 millones en el ataque.

Cómo ocurrió el ataque, según especialistas en criptomonedas y la propia Coinkite

Una falla en el software de los dispositivos Coldcard hacía que la frase semilla (seed phrase) —la larga secuencia de palabras utilizada para recuperar el acceso a una billetera— fuera predecible, de acuerdo con un informe del equipo de ingeniería de Block.

El problema estaba en la forma en que Coinkite implementó el generador de números aleatorios durante la creación de esas frases, según Block. La verdadera aleatoriedad es un componente esencial de la seguridad criptográfica. Sin embargo, las billeteras Coldcard contaban con un mecanismo de respaldo que terminaba generando claves basadas en valores mucho más simples, como los números de serie de los propios dispositivos.

Como consecuencia, los atacantes lograron recalcular sistemáticamente las claves privadas y vaciar las billeteras de los usuarios. El viernes se estimaba que las pérdidas ascendían a unos US$38 millones, pero la cifra aumentó rápidamente durante el fin de semana y este lunes ya superaba los US$110 millones. El bitcoin registraba pocas variaciones y cotizaba en torno a los US$63.800.

“Esto sirve como un recordatorio de que la autocustodia es tan segura como los procesos utilizados para generar y proteger las claves privadas”, afirmó Ayesha Kiani, directora de operaciones de la gestora de activos digitales Monarq Asset Management.

El hecho provocó preocupación e histeria en redes sociales Shutterstock

En un comunicado publicado en su sitio web, Coinkite confirmó que los fondos de los usuarios seguían en riesgo. La empresa puso a disposición una nueva versión de un software especial para sus clientes, después de que algunos de ellos quedaran impedidos de acceder a sus propios dispositivos.

El ataque atrajo una amplia atención en internet, con influencers y ejecutivos del sector debatiendo sus implicancias.

“Esto deja al descubierto la falsa idea de que tus criptomonedas realmente están fuera de línea”, afirmó Aneirin Flynn, CEO de la empresa de tecnología de ciberseguridad Failsafe. “El dispositivo solo sirve para generar tus contraseñas. Si las matemáticas detrás de ese proceso están comprometidas, esas contraseñas pueden reconstruirse mediante ingeniería inversa”.

Hasta el momento, en 2026, el volumen de criptomonedas robadas es inferior al registrado el año pasado. En el primer semestre, las pérdidas totales alcanzaron los US$972 millones, menos de la mitad de los US$2300 millones robados en los primeros seis meses de 2025, según un informe publicado el mes pasado por TRM Labs.

Aun así, el número total de ataques aumentó hasta 207, el mayor registrado en cualquier período de seis meses.

Quizás el aspecto más indignante para los tenedores de bitcoin afectados sea que creían estar utilizando la opción más segura disponible para proteger sus inversiones.

En el primer semestre de 2026, las pérdidas totales de criptomonedas alcanzaron los US$972 millones Chidori_B - Shutterstock

Tim Lamb, director gerente de EquityEdge Studio, hizo un llamado a las autoridades en una publicación en la red social X para que los responsables fueran identificados. Afirmó que los dos bitcoins que poseía tenían como objetivo darles a sus hijos “un buen comienzo en la vida” y calificó las pérdidas como “un golpe terrible”.

Para Jonathan Goodman, el episodio dejó en evidencia el grado de “fe ciega” que depositaba en la tecnología que utilizaba. Dijo que no tiene intención de volver a invertir en bitcoin ni de usar billeteras frías.

“Si realmente todo esto es tan complicado y técnico, quizá no valga la pena. Básicamente, nadie sabe realmente cómo funcionan estas cosas”.