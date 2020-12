Viviana Canosa, en Comunidad de Negocios 29:21

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de diciembre de 2020 • 10:38

"Este gabinete es la salita azul. Le doy la derecha a Cristina, hay funcionarios que no funcionan", explicó Viviana Canosa. La conductora de televisión participó del programa Comunidad de Negocios, que se emite por LN +, e hizo referencia al Gobierno y sus manejos en la política.

En tanto, aseguró que "todo es impresentable" y que los funcionarios le mienten en la cara a la sociedad. "El presidente está viviendo en una realidad paralela", dijo y agregó que Fernández dice que no hay hambre, pero para ella es todo lo contrario.

"Vamos a tener que meternos todos en la política para poder sacar a este país adelante. Cada uno desde su lugar que cada uno puede ayudar", dijo. Con respecto a la grieta que hay en la sociedad, aseguró que, sin importar la bandera política, "es funcional a todos los gobiernos".

"La grieta viene para largo y viene para ponerse peor. El aborto los va a poner peor, si sale la ley o no es quilombo -dijo-. Lamentablemente, la grieta ya es un gran negocio para todos".

Viviana Canosa le dio "la derecha" a Cristina Kirchner y aseguró que el Gobierno tiene "funcionarios que no funcionan"

Por otro lado, ante la primera aparición en público en días del presidente y Cristina Kirchner, Canosa explicó que fue encuentro importante para la gente y que "fue para la foto". Según ella, la vicepresidenta "le tira todo el despelote a Alberto" y "está enojada porque pasó un año y no se le resolvió nada".

"Tienen una agenda paralela y hay una desvalorazación de la palabra, la de muchos políticos", dijo. A su vez, comentó que la oposición "está muy flojita de papeles". "No está a la altura y está muy tibia. La oposición está débil y solo hablan de Macri", explicó y agregó que la gran mayoría cuida su imagen y no sale a hablar.

En tanto, aseguró que este "es el momento de poner los huevos sobre la mesa y decir señores voy a ser políticamente incorrecto, en líneas generales y no me importan las formas sino el contenido". "Si la política es un negocio y es para tu ego, dedicate a otra cosa. Si queres hacer política y realmente ocuparte del bienestar de la sociedad no te guardes de acá a tres años", dijo.

El aborto como crimen

"Tener una postura es difícil, pero es mi convicción, es lo que pienso y es lo que soy. Después las consecuencias siempre están, pero no voy a pensar en ella si en mis valores y en quién soy y en lo que creo", explicó.

Para ella, el país "es celeste" y que sólo se mira la Capital Federal donde ganan los pañuelos verdes. "No entiendo que se celebra porque yo celebraría la educación. Me sumo a las mujeres verdes, celestes y amarillas si peleamos por la educación, por la cultura, si damos una batalla cultural", dijo.

"Lo que me incomoda es que se tome el aborto de una manera tan liviana. Celebremos otra cosa, evitemos el aborto no lleguemos a esa instancia. Es muy duro y muy triste. Hay que educar, para mi es un crimen", aseguró.

El problema de fondo de la inseguridad

Ante el crimen que sucedió la semana pasada, donde un joven de 14 años mató a un ciudadano armenio para robarle su bicicleta, Canosa aseguró que "hay que bajar la edad de imputabilidad".

"Lo que pasa en la Argentina es que discutimos todo, pero no discutimos nada, todo lo sobrevolamos. Discutimos un tema, pero no vamos a fondo", dijo y comparó a los ministros Sabina Frederic y Sergio Berni con los hermanos Pimpinella. "Se pelean entre ellos como si fueran oficialismo y oposición, pero son un mismo Gobierno", dijo. Además, aseguró que "ellos que son el Gobierno y te vienen a decir a vos que habría que hacer algo, pero no lo hacen".

"A Berni no lo conozco mucho y tampoco lo estaría entendiendo. Los políticos van cambiando según el clima social. No sé cuanto poder tiene Berni, pero calculo que tiene más que Frederic porque la banca a Cristina", dijo.

"Últimamente me desconciertan todos. Siempre tenes que estar en la vereda incorrecta para ser aceptado e incorporarte a la sociedad", aseguró.

Conforme a los criterios de Más información