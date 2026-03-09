Los argentinos que construyen en Nueva York la infraestructura para evitar el próximo “Synapse” del mundo fintech

Un problema crítico y poco visible en la industria financiera. Eso fue lo que Ignacio Berardi, Teo Zavalia Gahan y Sebastián García buscaron atender cuando crearon Rexi en 2025, una plataforma que automatiza el proceso de conciliación en empresas de servicios financieros, con el uso de inteligencia artificial y algoritmos de machine learning.

Para los emprendedores argentinos, la conciliación automática de los flujos financieros -el proceso que valida que cada dólar que entra y sale realmente esté donde debería estar- puede convertirse en un cuello de botella, a medida que los volúmenes y la complejidad regulatoria crecen. Y cuando falla, expone a bancos, procesadores de pagos, billeteras virtuales, exchanges y neobancos a pérdidas millonarias.

En 2024, el caso de Synapse en Estados Unidos lo dejó al descubierto para los emprendedores: más de US$160 millones desaparecieron por errores de conciliación entre fintechs y bancos sponsor. Su colapso arrastró a startups, dejó a usuarios sin acceso a sus fondos y mostró que, a pesar del boom de innovación financiera, la infraestructura del sistema no evolucionó a la misma velocidad.

Y Berardi vivió también en carne propia el problema. Durante una pasantía en un neobanco de Nueva York, vio cómo las operaciones de la empresa crecían 30% semana a semana, hasta que su flujo de conciliaciones colapsó. Para resolverlo, tuvo que aprender sobre los lenguajes de programación Python y SQL y entendió lo difícil que era técnicamente conseguir y procesar la información.

Tras crear la empresa a inicios de 2025, cerraron en julio una ronda preseed de US$1,2 millones , con la participación de fondos de Estados Unidos, como Underscore, Flybridge, Pear, NFX y Textbook. Y para el segundo semestre de este año, prevén la apertura de una ronda seed. La estrategia incluye ampliar el equipo y la red de distribución comercial en Estados Unidos. Una de las primeras paradas será la “Argentina Week” en Nueva York, donde organizarán un encuentro para compañías y fondos.

A cinco años, la visión es ambiciosa: construir el ecosistema donde los CFO y COO configuren agentes inteligentes para todas las tareas críticas de finanzas y operaciones: desde conciliaciones hasta reporting, dashboards, detección de fraude o lavado. Todo en formato agéntico. En diálogo con LA NACION, Ignacio Berardi, también CEO de la firma, desgrana las claves del negocio.

Talento argentino

Con diferentes matices, cada uno aportó su gen emprendedor al desarrollo de Rexi. La idea comenzó a tomar forma de la mano de Berardi: luego de trabajar en Buenos Aires en la firma de consultoría Bain & Company y en Bitso, se instaló en Estados Unidos para cursar un MBA en la Universidad de Harvard con el objetivo de crear su propia empresa. Con la idea en la cabeza, en 2024, ingresó a una incubadora del MIT, ganó el demo day, volvió a ganar dos competencias en Harvard y consiguió créditos, apoyo técnico y grants para comenzar a desarrollar el producto.

Ignacio Berardi: "Nuestro approach AI native nos permite ser más flexibles y accesibles"

Así, en 2025, se sumó entonces su primer cofundador, a quien conocía por amigos en común, Teo Zavalia Gahan, un exMercado Pago que había trabajado desde cero en la creación de la vertical de seguros. Zavalia Gahan acababa de terminar un MBA en la Universidad de Columbia y trabajaba en el fondo FJ Labs bajo un programa que garantiza capital propio para emprender, al cual renunció para unirse al proyecto. Rápidamente, comenzó la búsqueda del CTO. La respuesta llegó desde Buenos Aires, con Sebastián García, exMercado Libre, parte del equipo fundador de Naranja X y luego director de ingeniería en Pomelo.

Hoy Rexi opera con un equipo de siete personas: Berardi y Zavalia Gahan en Nueva York; y García y cuatro ingenieros en Buenos Aires. “Estamos apalancándonos en el talento latino, para atacar el mercado norteamericano. No por un tema de costos, sino porque creemos que América Latina tiene una gran cultura emprendedora que desafía constantemente el status quo y eso puede ser una ventaja competitiva para competir en Nueva York y en Silicon Valley”, aseguró Berardi.

La tecnología detrás del problema

Desde el día uno, Rexi fue concebida como una empresa “AI native” : automatiza de punta a punta los procesos de conciliación financiera con inteligencia artificial y machine learning, que le permiten interpretar, comparar, depurar y auditar flujos transaccionales.

“La IA es central porque es muy buena orquestando información. Trabajamos con un flujo sensible que requiere supervisión humana, pero la reducción de pérdidas y el aumento de productividad gracias a la IA son dramáticos. Además, corremos el riesgo de que el conocimiento de la conciliación esté solo en la cabeza de una persona”, enfatizó.

Inicialmente, desde Rexi trabajaban con “design partners”, compañías a las que les ofrecía la herramienta gratis a cambio de feedback. Hoy, la firma ya cuenta con clientes pagos en Estados Unidos y en América Latina.

Foco en uno de los mercados más competitivos

Para los emprendedores, el foco es Estados Unidos por diferentes motivos. “En primer lugar, porque el mercado es gigante. En segundo lugar, porque la PyME promedio en Estados Unidos usa 12 herramientas de software, mientras que en la región solo una o dos, por desconfianza o por costos laborales. Y en tercer lugar, porque el mercado está mucho más fraccionado y no hay un único ganador, lo que nos permite ganar espacio”, explicó.

En ese vacío, ven la oportunidad: “El producto evoluciona semana a semana a pasos agigantados, especialmente con la inteligencia artificial. Hace 10 años, una startup de conciliaciones no tenía sentido; hoy, con la explosión de datos y volúmenes, sí. Nuestra solución es necesaria para el futuro de la industria. Nuestro approach AI Native nos permite ser más flexibles, mucho más rápidos de implementar y más accesibles”, enfatizó.