YPF oficializó su estrategia de segmentación: abrió su primera estación Black en Nordelta y redefinió el modelo de su red en todo el país

Una estación de servicio deja de ser una estación de servicio, cuando todo invita a quedarse. Las instalaciones, el olor a café de especialidad, la luz cálida del interior y el mobiliario cuidado generan la misma sensación que la de un buen restaurante o una tienda de diseño. Eso pasa en la nueva YPF Black de Nordelta, un lanzamiento que redefine la experiencia de los clientes y marca un punto de inflexión en la historia de la compañía.

La nueva estación Black suma beneficios exclusivos de Serviclub y propone una experiencia que mezcla movilidad, retail y gastronomía premium.

La estación está a la altura de las mejores del mundo. La ambientación fue trabajada en cada detalle: materiales nobles, mobiliario de calidad, una terraza donde los clientes pueden sentarse a comer, descansar o trabajar. Todo fue pensado para que la parada en la estación no sea un trámite, sino una experiencia.

Los nuevos surtidores de estándar internacional y las islas con atención personalizada reflejan la apuesta de YPF por una experiencia más eficiente, tecnológica y premium. IGNACIO ARNEDO

En el plano operativo, YPF Black incorpora tecnología de primer nivel. Los surtidores son de estándar internacional y los boxes de atención fueron diseñados para ofrecer una experiencia eficiente y personalizada.

El servicio Pit Stop permite realizar un chequeo express del vehículo con atención técnica especializada con estándares internacionales. IGNACIO ARNEDO

El servicio Pit Stop un espacio que permite realizar chequeos rápidos del vehículo de manera eficiente y segura.

La propuesta gastronómica de YPF Black incluye hamburguesas de CARNE, la marca del chef Mauro Colagreco, reconocido entre los mejores cocineros del mundo. IGNACIO ARNEDO

Pero si hay algo que distingue a YPF Black es su propuesta gastronómica. CARNE, la marca del chef argentino Mauro Colagreco —ganador de estrellas Michelin y reconocido entre los mejores cocineros del mundo—, propone una experiencia que combina alta calidad a través de sus hamburguesas, pensadas como una alternativa premium.

La terraza de la nueva estación Black fue diseñada para transformar una parada cotidiana en un espacio para descansar, trabajar o simplemente quedarse un rato más. IGNACIO ARNEDO

El café de especialidad se sirve en dos variedades: Colombia y Brasil, seleccionadas con el mismo criterio de excelencia.

Un tótem con inteligencia artificial permite acceder a información de manera autónoma, sumando innovación y eficiencia a la experiencia Black de YPF. IGNACIO ARNEDO

Dentro de FULL también se suma un sector dedicado a YPF Store con una línea completa de productos premium disponibles en la tienda, que transforma el concepto de conveniencia en algo mucho más cercano al retail de lujo.

El mobiliario y la ambientación de la nueva YPF Black de Nordelta redefinen el concepto de "estación de servicio" y elevan la experiencia del usuario. IGNACIO ARNEDO

“YPF Black es una nueva forma de entender la estación de servicio. No se trata solamente de cargar combustible, sino de ofrecer una experiencia completa, de calidad superior, cuidando cada interacción y cada detalle. Con este formato elevamos el estándar en la Argentina”, afirmó el presidente de YPF, Horacio Marín, durante la inauguración.

Horacio Marín, presidente de YPF.

La elección de Nordelta tampoco fue casual. Tiene algo que pocos lugares ofrecen: es un ecosistema donde la gente ya naturaliza experiencias híbridas entre movilidad, gastronomía y comercio. Una estación Black encaja perfecto en esa lógica.

YPF tiene que ser la mejor empresa de la Argentina” — Horacio Marín, presidente de YPF.

La inauguración es además el punto de partida de una transformación más amplia en la red de YPF. A partir de ahora, la compañía organiza sus estaciones en tres categorías complementarias: Black, Núcleo y Refiplus, orientado a contextos y geografías específicas. Los tres modelos comparten valores comunes —cercanía, calidad y confiabilidad— pero responden a distintos hábitos de consumo, en una apuesta explícita por lo que Marin definió como segmentación.

Productos de YPF Store en Tienda Full. IGNACIO ARNEDO

“Hoy se hizo realidad un sueño que empezamos a plantear hace un año y medio: decir que íbamos a segmentar. Para mí, la forma de concretar es esta: decir ‘lo vamos a hacer’ y hacerlo. Y lo hicimos. Lo hicimos muy rápido. La verdad, siento un orgullo total”, expresó el ejecutivo.

El programa Serviclub también tiene su lugar en el esquema Black: durante el período inicial, los socios acceden a una triplicación de puntos, lanzamientos exclusivos y propuestas diferenciales. Una manera de sumar fidelización a una propuesta que ya de por sí busca diferenciarse en cada punto de contacto con el cliente.

Marín cerró con una visión de largo aliento: “YPF tiene que ser la mejor empresa de la Argentina. Queremos que sea la mejor empresa del mundo. Nos faltan algunos años, pero lo vamos a lograr.” Con la primera estación Black en pie y una red en plena transformación, la distancia hacia ese objetivo parece, por lo menos, un poco más corta.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.