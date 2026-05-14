YPF oficializó su estrategia de segmentación: abrió su primera estación Black en Nordelta y redefinió el modelo de su red en todo el país
A partir de ahora, la compañía organiza sus estaciones en tres categorías complementarias: Black, Núcleo y Refiplus.
Una estación de servicio deja de ser una estación de servicio, cuando todo invita a quedarse. Las instalaciones, el olor a café de especialidad, la luz cálida del interior y el mobiliario cuidado generan la misma sensación que la de un buen restaurante o una tienda de diseño. Eso pasa en la nueva YPF Black de Nordelta, un lanzamiento que redefine la experiencia de los clientes y marca un punto de inflexión en la historia de la compañía.
La estación está a la altura de las mejores del mundo. La ambientación fue trabajada en cada detalle: materiales nobles, mobiliario de calidad, una terraza donde los clientes pueden sentarse a comer, descansar o trabajar. Todo fue pensado para que la parada en la estación no sea un trámite, sino una experiencia.
En el plano operativo, YPF Black incorpora tecnología de primer nivel. Los surtidores son de estándar internacional y los boxes de atención fueron diseñados para ofrecer una experiencia eficiente y personalizada.
El servicio Pit Stop un espacio que permite realizar chequeos rápidos del vehículo de manera eficiente y segura.
Pero si hay algo que distingue a YPF Black es su propuesta gastronómica. CARNE, la marca del chef argentino Mauro Colagreco —ganador de estrellas Michelin y reconocido entre los mejores cocineros del mundo—, propone una experiencia que combina alta calidad a través de sus hamburguesas, pensadas como una alternativa premium.
El café de especialidad se sirve en dos variedades: Colombia y Brasil, seleccionadas con el mismo criterio de excelencia.
Dentro de FULL también se suma un sector dedicado a YPF Store con una línea completa de productos premium disponibles en la tienda, que transforma el concepto de conveniencia en algo mucho más cercano al retail de lujo.
“YPF Black es una nueva forma de entender la estación de servicio. No se trata solamente de cargar combustible, sino de ofrecer una experiencia completa, de calidad superior, cuidando cada interacción y cada detalle. Con este formato elevamos el estándar en la Argentina”, afirmó el presidente de YPF, Horacio Marín, durante la inauguración.
La elección de Nordelta tampoco fue casual. Tiene algo que pocos lugares ofrecen: es un ecosistema donde la gente ya naturaliza experiencias híbridas entre movilidad, gastronomía y comercio. Una estación Black encaja perfecto en esa lógica.
YPF tiene que ser la mejor empresa de la Argentina”
— Horacio Marín, presidente de YPF.
La inauguración es además el punto de partida de una transformación más amplia en la red de YPF. A partir de ahora, la compañía organiza sus estaciones en tres categorías complementarias: Black, Núcleo y Refiplus, orientado a contextos y geografías específicas. Los tres modelos comparten valores comunes —cercanía, calidad y confiabilidad— pero responden a distintos hábitos de consumo, en una apuesta explícita por lo que Marin definió como segmentación.
“Hoy se hizo realidad un sueño que empezamos a plantear hace un año y medio: decir que íbamos a segmentar. Para mí, la forma de concretar es esta: decir ‘lo vamos a hacer’ y hacerlo. Y lo hicimos. Lo hicimos muy rápido. La verdad, siento un orgullo total”, expresó el ejecutivo.
El programa Serviclub también tiene su lugar en el esquema Black: durante el período inicial, los socios acceden a una triplicación de puntos, lanzamientos exclusivos y propuestas diferenciales. Una manera de sumar fidelización a una propuesta que ya de por sí busca diferenciarse en cada punto de contacto con el cliente.
Marín cerró con una visión de largo aliento: “YPF tiene que ser la mejor empresa de la Argentina. Queremos que sea la mejor empresa del mundo. Nos faltan algunos años, pero lo vamos a lograr.” Con la primera estación Black en pie y una red en plena transformación, la distancia hacia ese objetivo parece, por lo menos, un poco más corta.
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