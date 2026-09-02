Neuquén firmará un acuerdo con petroleras en Vaca Muerta para la pavimentación de rutas

La provincia de Neuquén anunció un “acuerdo de financiamiento” con empresas operadoras de Vaca Muerta para la pavimentación de rutas. Con esto, el gobierno neuquino busca que para antes de fin de año esté en marcha la construcción de 1000 kilómetros de nueva traza.

El gobernador Rolando Figueroa señaló que el convenio representa un cambio en la forma de encarar la infraestructura de la provincia, vinculando la expansión de la actividad hidrocarburífera con obras.

Participarán del acuerdo YPF, Chevron, Pampa Energía, Pan American Energy, Phoenix Global Resources, Pluspetrol, Shell, Total Austral, Vista Energy, Geopark y Harbour Energy, según se informó oficialmente.

La firma estaba prevista para hoy en Houston, en el marco de la gira de Figueroa en los Estados Unidos. Sin embargo, LA NACION supo de fuentes cercanas al gobernador que hubo un cambio en su agenda y se pospuso la cumbre para el próximo martes en Buenos Aires, ya que no todos los directivos podían viajar a la ciudad texana.

No hubo precisiones sobre el monto del financiamiento. Las firmas consultadas consignaron que será la provincia la que proveerá los detalles.

NEUQUÉN, MOTOR ENERGÉTICO DE LA ARGENTINA



Cerramos una intensa jornada de reuniones en Washington D.C. con nuestra participación en el encuentro del @AtlanticCouncil sobre las oportunidades energéticas de la Argentina. Mostramos el potencial de Vaca Muerta y la capacidad de… pic.twitter.com/3g4uFkdhxi — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) September 2, 2026

Entre las obras previstas está la pavimentación de la ruta provincial 8 en el tramo entre el empalme con la ruta provincial 6 y el Camino de Tortuga, complementando los trabajos vigentes en ese trayecto por Rincón de los Sauces, al norte de la provincia. En el plan también figura la pavimentación de la ruta provincial 51 entre las rutas 8 y 17, la repavimentación de la ruta provincial 8 entre las rutas 51 y 7 y trabajos sobre la ruta provincial 7, desde el límite con Río Negro hasta el empalme con la ruta 8.

Fuentes del sector petrolero señalaron que la industria en su conjunto ya viene haciendo ese tipo de obras en la provincia patagónica. Es el caso de las renovaciones de concesiones, donde la provincia está reemplazando el aporte de un bono de responsabilidad social con obras de infraestructura.

Según el diario Río Negro, en la adjudicación a YPF se agregó un canon que permite financiar las primeras dos etapas de la ruta provincial 7, y en breve se licitará la tercera etapa.

Gira neuquina por Estados Unidos

Anoche en Washington, el gobernador patagónico participó en un evento en la embajada argentina junto al presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, y el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González. Según contó LA NACION, el objetivo del encuentro con representantes norteamericanos fue reforzar el impulso al desarrollo de Vaca Muerta.

Gracias embajador Alejandro Oxenford por recibirnos. Fue una muy buena oportunidad para contar cómo desde @YPFoficial estamos liderando proyectos para transformar a la Argentina en un exportador de energía.



Por primera vez en Washington D.C., tres actores clave que impulsamos… https://t.co/evQi1jEwc0 — Horacio Marín (@HoracioMarin_ok) September 1, 2026

Además, durante el día de ayer Figueroa mantuvo charlas con organismos gubernamentales, inversores e instituciones financieras como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial junto al intendente de la capital provincial, Mariano Gaido.

Mañana jueves, está previsto que el gobernador cierre la quinta edición del evento “Shale en Argentina” del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) en Houston, el cual tendrá como oradores al embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, además de Marín y Gaido.

El próximo 17 y 18 de septiembre se prevé que Figueroa recorra Vaca Muerta junto a YPF para continuar explorando alternativas de financiamiento destinadas a obras viales, habitacionales y de transporte. “Tenemos que dotar a Neuquén de toda la infraestructura que necesita, porque ya estamos construyendo el post Vaca Muerta”, indicó.