No es oro todo lo que reluce: cómo el conflicto con Irán puso a prueba el papel histórico de los activos refugio

Los activos refugio se han ganado ese nombre por su capacidad histórica para repuntar en tiempos de crisis, un fenómeno también conocido como “huida hacia la calidad”, que los convierte en un puerto seguro ante la inestabilidad geopolítica. Sin embargo, el conflicto en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz han abierto brechas en el techo de estos activos refugio.

De hecho, incluso el activo con más tradición, el oro, genera incertidumbre sobre cómo reaccionarán estos activos ante la incertidumbre mundial. Desde justo antes del inicio del conflicto, el 27 de febrero de este año, hasta el día siguiente al anuncio del alto el fuego, el oro ha perdido más del 8% de su valor. Esto, incluyendo el repunte tras el alto el fuego, es lo contrario de lo que habían pronosticado comentaristas financieros como Robert Armstrong, quien esperaba un “ligero aumento” en su valor. Para un activo que históricamente se comporta bien bajo presión, surge la pregunta de qué fue lo que lo hizo caer.

Para arrojar luz sobre este misterio, en una entrevista con LA NACION, Michael Seigne, exdirector general de Goldman Sachs y fundador de Candor Partners, destacó que “mi mejor suposición es que muchos de estos activos de ‘fuga hacia la seguridad’ ya se han revalorizado tanto que la noticia marginal de la guerra ya estaba descontada en los precios, no porque la noticia de la guerra ya se conociera, ya que claramente ese no es el caso… sino porque todos los compradores marginales ‘que temían que algo malo iba a suceder’ ya habían comprado”.

Esta idea fue compartida por Wolfgang Wrzesniok-Roßbach, director general de Fragold GmbH, quien declaró a DW que “la suba del precio del oro y de otros metales preciosos durante el último trimestre y en enero no guardaba relación con los datos fundamentales reales y, por lo tanto, se había vuelto completamente exagerada”, lo que pone de manifiesto una sensación de enfriamiento tras el continuo aumento de los precios registrados en los últimos meses debido a las tensiones geopolíticas.

“La suba del precio del oro y de otros metales preciosos durante el último trimestre y en enero no guardaba relación con los datos fundamentales reales y, por lo tanto, se había vuelto completamente exagerada”

Más allá de las materias primas, algunas divisas clave se consideran activos refugio, en particular el franco suizo, el yen japonés y el dólar estadounidense.

En cuanto al franco, los académicos que publicaron en la revista International Review of Economics and Finance han llegado a afirmar que la investigación empírica suele indicar que la moneda tiene mejores cualidades de refugio seguro que el oro.

De hecho, al inicio del conflicto, el franco se fortaleció frente al euro, alcanzando su punto máximo el 8 de marzo; sin embargo, a partir de entonces, el franco comenzó a perder valor, registrando una variación negativa del 1,41% desde el 27 de febrero hasta ahora, lo que representa una caída neta a lo largo del conflicto.

Los estrategas de Bloomberg subrayan este argumento, afirmando que “el franco no se ha comportado de manera consistente como una moneda refugio desde que estalló el conflicto”; sin embargo, contextualizan el hecho señalando que “se mantenía cerca de algunos de sus niveles más altos frente tanto al dólar como al euro en el período previo a la guerra”, y en el impacto de la reafirmación por parte del Banco Nacional Suizo de su disposición a intervenir en el mercado de divisas para “contrarrestar una apreciación rápida y excesiva del franco suizo”.

El conflicto en Irán debería implicar que el yen siga una tendencia similar.. Registró una variación neta negativa frente al dólar a partir del 1 de marzo, así como una caída del 1,89% en su valor comparativo entre el 27 de febrero y el 9 de abril. Existen explicaciones contradictorias sobre por qué el yen no ha cumplido su papel histórico. Los expertos de Reuters señalan que “el alza de los precios del petróleo debido al conflicto en Oriente Medio se suma a las presiones inflacionistas derivadas del yen débil, lo que ha supuesto un dolor de cabeza político para los responsables de la política económica al elevar los costos de importación”, una explicación particularmente viable dado que obtiene el 95% de su petróleo de Oriente Medio. Si bien otra razón podría ser la enorme carga de la deuda de Tokio y la intención de sus nuevos líderes de reducir los impuestos, lo que es seguro, sin embargo, es que el yen ha seguido a los demás activos de refugio “supuestamente seguros”.

El conflicto en Irán debería implicar que el yen siga una tendencia similar; de hecho, Forbes sostiene que “desde hace ya dos décadas, el yen ha sido un refugio seguro y confiable en tiempos de crisis mundial”. Shutterstock - Shutterstock

De hecho, uno de los activos considerados como el refugio más seguro, el de los bonos del Tesoro de EE. UU., tampoco logró repuntar durante el conflicto. Desde el día anterior al estallido de la guerra hasta ahora, el índice apalancado de bonos a 7 años ha caído algo menos de 4 puntos porcentuales. Esto se debe a la inflación prevista causada por el aumento de los precios de la energía, según Luke Hickmore, director de inversiones de renta fija de Aberdeen Investments, quien señaló que “el impacto proviene de los precios de la energía y la inflación, no de un colapso de la demanda. Cuando el problema es la inflación, los bonos no ofrecen refugio”.

Sin embargo, no todos los activos de esta clase corrieron la misma suerte. El dólar estadounidense, un activo refugio histórico, experimentó un aumento neto de valor del 1,33% frente al dólar canadiense y del 1,13% frente al euro durante el conflicto. Esto, según los expertos de Cambridge Associates, una firma de inversión estadounidense, se atribuye principalmente a “la posición de Estados Unidos como exportador neto de petróleo y al papel tradicional del dólar como activo defensivo durante los periodos de tensión en los mercados”.

Parece que los activos refugio podrían no comportarse de la misma manera durante los conflictos relacionados con crisis energéticas. El hecho de que el dólar estadounidense se recuperara cuando otros activos no lo hicieron se atribuye principalmente a su papel como exportador neto de petróleo, mientras que el grado en que las crisis geopolíticas pueden hacer que el oro alcance su máximo podría estar llegando a su límite. Esto plantea la pregunta: dada la dependencia mundial de la energía y habiendo demostrado Irán que tiene la capacidad de cerrar el estrecho más importante para el petróleo a nivel mundial, ¿pueden los activos de refugio históricos seguir considerándose verdaderamente seguros?