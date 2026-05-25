Horacio Marín aseguró que YPF incrementará su nivel de actividad un 50% en un año

El presidente de YPF, Horacio Marín, aseguró que la empresa petrolera aumentará su actividad en un 50% entre diciembre del año pasado y el mismo mes en 2026. Además dijo que la compañía alcanzará los 19 equipos de perforación en los próximos meses y buscará mayores adquisiciones para 2027.

“Neuquén vuela. La actividad la vamos a aumentar en un 50% de diciembre a diciembre. Es un número importante. Eso se mide en equipos de perforación. El año pasado teníamos 12 y este vamos a tener 19. Y para el próximo vamos a seguir aumentando”, afirmó en una entrevista con José Del Rio en Comunidad de Negocios, por LN+.

Marín explicó que tener más equipos de perforación puede generar mayor producción, actividad y trabajo y vaticinó resultados positivos para YPF: “En abril de 2027 vamos a ir a hablar con los inversores y creo que vamos a sorprender con el incremento que vamos a tener”.

Por otra parte, ratificó el buffer -amortiguador de precios al combustible- que implementó a raíz de la guerra en Medio Oriente y señaló que consiste en “achicar las subas”. “Cuando empezó el conflicto se hablaba de que iba a durar dos semanas, pero nosotros no queríamos especular con la gente, entonces fuimos aumentando únicamente el impacto que había en las arcas de YPF cuando compraba el petróleo”, marcó.

Luego siguió: “La incertidumbre mata a todos. Esto es oferta y demanda. El consumo llegó a estar en cero. Entonces entendimos que si subíamos la nafta, la gente iba a consumir aún menos. Ahí implementamos el ‘yo te ayudo, vos me ayudás’”.

En esta línea, Marín dijo que, una vez que termine el buffer, los consumidores van a tener que “ayudar” a YPF para que la empresa puede recuperar lo que perdió durante el conflicto. "Hay que compensar. No estamos generando algo fuerte en la gente, sino hubiésemos roto todo", subrayó.

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