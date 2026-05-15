Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, viernes 15 de mayo
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
Trump: “La aniquilación militar de Irán continuará”
En una extensa publicación con fuertes críticas a su predecesor Joe Biden, el presidente norteamericano declaró que su campaña militar contra Irán “¡continuará!”.
Su declaración sugiere que el gobierno de los Estados Unidos está considerando seriamente reanudar los ataques en medio de un frágil alto el fuego.
En otro repliegue de Europa, el Ejército de EE.UU. cancela la movilización de 4000 soldados a Polonia
WASHINGTON.– El Ejército de Estados Unidos canceló el despliegue de una brigada de más de 4000 soldados a Polonia, en una nueva desescalada que se suma a las anunciadas por Donald Trump en otros países de Europa, en medio de las fricciones con sus socios de la OTAN.
La cancelación del despliegue en Polonia fue anunciada el miércoles en una reunión conjunta entre el Mando Europeo y el Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos en Europa y África, y coincide con el desprendimiento militar en suelo europeo que pregona el jefe de la Casa Blanca.
Tropas israelíes afirman que un palestino murió por lanzar piedras en Cisjordania.
Informó Al Jazeera que las fuerzas israelíes abatieron a tiros a un palestino acusado de lanzar piedras contra vehículos cerca de la aldea de al-Lubban Asharqiya, en la Cisjordania ocupada, según informó el ejército.
Según un comunicado del ejército israelí, las tropas afirmaron haber identificado a tres individuos que lanzaban piedras contra vehículos que pasaban y abrieron fuego, matando a una persona e hiriendo a otra.
Hezbollah reivindicó múltiples ataques contra fuerzas israelíes en el sur del Líbano
Hezbollah afirmó que sus combatientes lanzaron múltiples ataques contra las fuerzas israelíes en el sur del Líbano el jueves, consignó Al Jazeera.
En un comunicado, el grupo detalló las operaciones contra las fuerzas israelíes utilizando cohetes, drones explosivos, bombas colocadas al borde de las carreteras y proyectiles de artillería, con ataques dirigidos principalmente contra concentraciones de soldados y vehículos militares israelíes en varias ciudades y valles fronterizos.
Seguí leyendo
Investigadores y jóvenes instructores. Quiénes eran los turistas italianos que murieron en una excursión de buceo en las Maldivas
“Estamos entrando en una encrucijada” Por qué la cumbre Trump-Xi Jinping podría ser la antesala de un posible conflicto entre ambos países, según un experto internacional
Estaban desaparecidos. Cinco italianos murieron en Maldivas durante una excursión de buceo
- 1
El mensaje oculto detrás del protocolo y la pompa en la recepción de Trump en China
- 2
El Vaticano volvió a advertirle a un grupo católico tradicionalista que provocará un cisma si sigue adelante con su desafío
- 3
Qué es la “trampa de Tucídides”, la advertencia histórica que Xi Jinping citó frente a Trump para hablar del riesgo de guerra
- 4
El papa León XIV designó a un estadounidense como nuevo nuncio en la Argentina