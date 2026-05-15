Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, viernes 15 de mayo

WASHINGTON.– El Ejército de Estados Unidos canceló el despliegue de una brigada de más de 4000 soldados a Polonia, en una nueva desescalada que se suma a las anunciadas por Donald Trump en otros países de Europa, en medio de las fricciones con sus socios de la OTAN.

La cancelación del despliegue en Polonia fue anunciada el miércoles en una reunión conjunta entre el Mando Europeo y el Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos en Europa y África, y coincide con el desprendimiento militar en suelo europeo que pregona el jefe de la Casa Blanca.