Zuchovicki destacó un cambio de época en el mercado y explicó por qué la economía tiene forma de “K”

En el mundo cambió la manera en que la gente consume y la demografía. Y en ese escenario los sectores de la economía real ganaron peso. En base a esas premisas, Claudio Zuchovicki, presidente de Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA) interpeló a la audiencia que se encontraba en la ExpoEfi sobre el rumbo económico que atraviesa el país y mencionó las oportunidades que se abren ante la nueva dinámica global.

Cuando el ejecutivo se subió al escenario principal, el salón entero se convirtió en una suerte de asamblea de accionistas. Para la primera “moción” de ese directorio ficticio, Zuchovicki pidió que levanten la mano aquellos que estaban convencidos del rumbo económico que tomó el país. Una gran cantidad de brazos se alzaron al aire. “El 90% de ustedes levanta la mano y hay gente que le va mal, como la industria textil”, resaltó.

Las preguntas siguieron. “¿Quién está de acuerdo con la velocidad del cambio?“, preguntó. La mayoría de las manos se levantaron, aunque un poco menos que antes. ”¿Y están de acuerdo con los modos de este Gobierno?“, dejó flotando en el aire. Solo un par de asistentes asintieron nuevamente.

“Primera conclusión. Por primera vez en 40 años del mercado no se discute el rumbo. La velocidad quizás, y las formas tal vez. Pero este es un avance fenomenal, no se discute el rumbo. Someto a otra votación: ¿puedo contar con el rumbo económico se va a mantener dos años más, tal vez cuatro años? Entonces, hay que tomar decisiones pensando en ese modelo económico", remató.

Salón principal de ExpoEfi, el principal evento de economía y finanzas del país Fabián Marelli

Para el analista, ya no se discute si la economía rebota en U o en V, porque el mundo entero se mueve en forma de “K de kilo”. Mientras hay gente que le va bien “y cada vez le va mejor”, también hay gente que le va mal y “cada vez le va peor”. No se trata de una realidad que depende de un solo sector. “ Conozco empresas del agro, en el mejor momento del agro, que están en concurso ”, agregó.

Según Zuchovicki, esto sucede porque hubo un cambio de paradigma fundamental en los últimos años. Aunque años atrás la empresa que tenía el producto era el rey, ahora el reinado es de los usuarios. “No había stock, no había precios, comprabas donde lo conseguías. Pero desde que existe esto [sumó al señalar su celular] el precio lo es todo”, remarcó.

“Nosotros producimos todo lo que el mundo quiere comprar. Fui a la Argentina Week en Estados Unidos y nadie me dio bola. Las finanzas no importan, importa la economía real. El panel de minería estaba lleno, yo no conseguí lugar para entrar. El de agro estaba lleno, a los 11 gobernadores les preguntaba la seguridad jurídica de cada provincia. El de tecnología estaba lleno. Se viene el desafío de la economía real, pero para eso necesita financiamiento", afirmó.

Este cambio de paradigma obliga al mercado de capitales y a los bancos a reconvertirse. Tras años de que los bancos le prestaran exclusivamente al Banco Central, llamó a los financistas presentes a prestarle “a la economía real”. “Se que no hay nada más lindo que prestarle plata al que emite, porque no tiene riesgo de default", bromeó.

Zuchovicki llamó a los financistas a prestarle "a la economía real" Ricardo Pristupluk

La volatilidad global, el endeudamiento récord de Estados Unidos y la debilidad del dólar a nivel internacional también formaron parte del análisis del presidente de BYMA. Para el ejecutivo, cambió la visión que se tenía de las instituciones, y muchas veces las personas -como Donald Trump, Elon Musk o Javier Milei- tienen más peso, sin importar sus modos. Mientras que Estados Unidos “se argentinizó”, porque licuó sus deudas devaluando el dólar. Una receta típica argentina.

“Vivimos una mega debilidad del dólar, para mí provocado. Y América Latina tiene una fuerza de cambio transitoria. Lo que vendemos cada vez vale más y lo que importamos cada vez vale menos. ¿Las cosas pueden salir mal? Siempre salieron mal. ¿Esta vez será diferente? ¿Qué chances hay? ¿Un 20%, un 30%, un 40% de que sea diferente? Siempre puede ser diferente y que venga un avión de frente“, cerró.