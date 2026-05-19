Pablo Miedziak: “No hay crecimiento sin inversión y la inversión no llega por decreto, requiere de privisibilidad”

CÓRDOBA.- “No hay crecimiento sin inversión y la inversión no llega por decreto, requiere de previsibilidad. No hay inversión sin reglas claras; las empresas no invierten en función del próximo trimestre, sino de las próximas décadas. No hay inversión sin articulación público-privada; el Estado solo no puede; los privados tampoco. Se requiere de una agenda común”.

De esta manera planteó Pablo Miedziak, presidente del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), el desafío de la actual generación de empresarios y de dirigentes.

El ejecutivo habló en la apertura del XVII Congreso Córdoba del IAEF en Córdoba, que se realiza bajo el eslogan “viejos desafíos, nuevas oportunidades, ¿cómo prepararnos ante un mundo que se reordena?”.

Miedziak enfatizó que la Argentina “no solo vive y gira alrededor de lo que sucede en el AMBA”, sino en la producción, el trabajo y el empleo que se genera en múltiples ciudades y provincias. “Para que haya un desarrollo genuino, estructural y sustentable, es necesario que ese interior tenga voz, agenda propia e interlocutores de peso”.

Planteó que la actual gestión nacional generó “logros macroeconómicos” que no se pueden ignorar, entre los que mencionó la baja de la inflación y del riesgo país y la reducción “sustancial” de la pobreza. “Pero también —advirtió— queda mucho por delante. La estabilización es un punto de partida, no de llegada”.

En el congreso, que reúne a ejecutivos de finanzas, CEO de empresas, funcionarios y economistas, Miedziak no dudó en calificar a la coyuntura como un “momento bisagra y fundamental” para el futuro de la Argentina. “Hay que ordenarse hacia adentro y proyectarse con coherencia hacia afuera. Ese es el desafío de nuestra generación”, añadió.

Entre los puntos pendientes, Miedziak entiende que están la mejora de la infraestructura, la logística, el financiamiento y la seguridad jurídica. Insistió en que cada vez más se requieren acuerdos comerciales y políticas de Estado que trasciendan los cambios de gobierno para poder insertarse en las cadenas de valor internacionales.

Del encuentro participó Guillermo Acosta, ministro de Economía de Córdoba, quien sostuvo que “hay una presión por el lado de los gastos y de los ingresos” con alzas de los primeros y caída de la recaudación durante varios meses seguidos. “En Córdoba, si se realizan inversiones, se puede obtener la promoción industrial; hay programas de empleo que hacen más fácil la contratación; hay esfuerzos impositivos, aunque siempre la sábana es corta. Hay que sentarse y discutir cómo acompañar a cada uno de los sectores”, afirmó.

Los tributaristas César Litvin y Gustavo Campos debatieron sobre los aspectos impositivos que más interés generan entre los empresarios. Coincidieron en que hay cambios que pueden aliviar la carga fiscal de manera muy veloz, sin esperar a una reforma global, la que -enfatizaron- debe ser consensuada con gobernadores e intendentes.

Entre esos cambios plantearon que deben dejar de existir los saldos técnicos y los regímenes de retención anticipados. Litvin señaló que en la actualidad —porque “la sábana es corta”— es impensable que se eliminen Ingresos Brutos (4% del PBI), retenciones (1% PBI) y el impuesto al cheque (1,6% del PBI).

Ese es el podio de los impuestos más distorsivos, enfatizó el tributarista, con Ingresos Brutos a la cabeza por su efecto cascada y acumulativo, que va repotenciando en el precio. Sigue retenciones, que solo 12 países en el mundo lo tienen. Y cierra el impuesto a los débitos y créditos, que ya cumplió 25 años, aunque era transitorio.

Campos apuntó que es importante, cuando se debate la apertura de la economía, tener presente qué impuestos pagan los industriales de afuera y cuáles los argentinos. Si no se hace, se están comparando situaciones diferentes.