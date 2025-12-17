Nueva licitación: los usuarios de la Hidrovía piden que los pliegos estipulen menores tarifas de peaje y aseguren los pies navegables

Un año después del primer intento, que resultó fallido, el Gobierno se prepara para lanzar el nuevo pliego para el llamado y adjudicación de la Licitación Pública Nacional e Internacional por el régimen de concesión de obra pública por peaje y/o de concesión de servicio público mediante el cobro de tarifas, peajes u otras remuneraciones.

El último paso para bajar la bandera de largada y dar a conocer la versión definitiva para la licitación de las obras de dragado y mantenimiento en la Vía Navegable Troncal (VNT), conocida como Hidrovía, ya se dio. Finalizó el plazo para que los usuarios lean el borrador y realicen sus aportes y observaciones. Así lo hicieron, a través de 40 presentaciones. Acto seguido, la Resolución 66/2025 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación declaró finalizada la etapa de observaciones al pliego de la licitación internacional.

Según el anexo de la Resolución, en términos generales las presentaciones técnicas aportaron precisiones, sugerencias de mejora y solicitudes de aclaración que contribuyen a dotar de mayor previsibilidad y claridad al pliego licitatorio.

Entre los usuarios de la VNT, la Unión Industrial Argentina; la Bolsa de Comercio de Rosario; la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro Exportador de Cereales (Ciara-CEC); la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas informaron que presentaron sus propuestas en el marco del proceso de consultas que abrió la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpym); cuya fecha límite venció el 14 de diciembre.

¿Cuáles fueron sus conclusiones? La primera está relacionada con el precio del peaje. “Se enfatizó la conveniencia de revisar a la baja las tarifas mínimas de referencia previstas en los distintos tramos de obra establecidos por el pliego”, difundieron en un comunicado en conjunto.

Agregaron como argumento que la profundización de la VNT “es un factor determinante de la competitividad exportadora argentina frente a países competidores que tienen mejores condiciones“.

En el pliego recibido por los usuarios se estipulan bandas para las diferentes etapas para el precio por tonelada transportable:

Etapa 0 : el valor de la tarifa de peaje no puede ser inferior a los US$3,99 ni superior a US$4,39

: el valor de la tarifa de peaje no puede ser inferior a los US$3,99 ni superior a US$4,39 Etapa 1 : entre US$4,84 a US$5,24

: entre US$4,84 a US$5,24 Etapa 2: entre US$5,84 a US$6,24

“Hay tres tramos, que es donde tienen que competir los dragadores. Creemos que se pueden bajar las tarifas de manera pronta en estos días antes de la licitación. Para nosotros es un tema clave”, asegura Gustavo Idígoras, al frente de Ciara-CEC. “Proponemos arrancar en un piso de tarifa en el rango de los US$3,5 e ir aumentando para llegar a una tarifa mínima en los 38 pies no mayor a US$5,50″.

Más calado

La segunda conclusión de los usuarios de la Hidrovía es que se necesita más profundidad que la que está estipulada en los pliegos para que los barcos puedan completar su carga. Según Idígoras, las propuestas “están orientadas a profundizar a los 42 y 44 pies, básicamente 40 y 42 navegables, porque recordemos que la licitación, como está escrito hasta ahora, termina en los 39 navegables. “Nosotros queremos que la autoridad de control autorice para seguir profundizando más allá del sexto año”. También hicieron aportes técnicos vinculados con el balizado y con cuestiones puntuales de dragado.

Según un escrito presentado por una de las entidades, si bien el pliego mantiene un proceso progresivo de obras en tres etapas, las profundidades obligatorias previstas quedan por debajo de los 42 pies requeridos para mejorar la competitividad y reducir costos logísticos. Se propone incorporar la obligación al concesionario de realizar la profundización de la VNT a 42 y/o 44 pies, “condicionada estrictamente a la viabilidad técnica, legal y ambiental determinada por los estudios”, estipulan.

Una de las iniciativas privadas busca mantener la tarifa de los 40 pies para la siguiente profundización, que llegaría a 42 y 44 pies, a cambio de una renegociación de plazos de la concesión.

Gabriela Ardissone, presidente de la Cámara de Puertos Privados Comerciales, que representa a 32 puertos privados en todo el país, mayormente sobre la Hidrovía, comenta que “este nuevo pliego allana el camino y es muy superador con respecto a la versión anterior”.

Desde la entidad propusieron algunas pautas nuevas con respecto a los cánones de seguridad, la atención de derrames, la remoción de cascos hundidos y el tratamiento de la deuda previa. Pero, advierten, que lo crítico para la entidad son el precio del peaje y la profundidad. “Se trata de llegar a una profundidad de navegación mínima de, 40 pies, ya que es aquí donde se evitan los sobrecostos como el falso flete, lo que lleva a que los buques no puedan salir con la carga completa”, cierra Ardissone.