Luis Caputo respondió a las críticas de la UIA sobre las políticas económicas del Gobierno

El ministro de Economía, Luis Caputo, respondió a los planteos hechos por Martín Rappallini y Guillermo Moretti, presidente y vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) respectivamente. Tras su participación en la cumbre sobre liberalismo internacional -bajo el nombre de “Vientos de Cambio”-, el titular del Palacio de Hacienda difirió del diagnóstico hecho por ambos referentes. “El camino es el correcto”, insistió.

Consultado en primera instancia sobre en análisis de Rappallini, quien sostuvo que “la economía no puede medirse solamente por la evolución de la inflación”, Caputo dijo: “Yo respeto la opinión de todos. El camino en el que estamos es el correcto. Estamos en un proceso de reconversión. Y por supuesto, en ese proceso cada uno defiende sus intereses. El mío como ministro es defender el interés de todos los argentinos, no el de algunos o el de alguien en particular. Entiendo perfectamente todo, pero nosotros vamos por lo que es moralmente justo”.

Luis Caputo en la cumbre sobre liberalismo internacional

Luego, apuntó contra Moretti, que acusó tanto al funcionario como a Javier Milei de “no conocer lo que es el país ni la industria”: “El feedback de las industrias no es el que dijo hoy el vice de la UIA. Todo lo contrario, dicen que es momento de reconvertirse, de invertir y que como todo momento de cambio genera reacción. Nosotros creemos que es positiva. Cada uno tiene derecho a pensar lo que quiera, pero nosotros tenemos que hacer lo que nos parece más justo para la sociedad. Entre las potencias del G20 nos ponen como ‘el ejemplo a seguir’”.

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