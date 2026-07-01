Arrancó el nuevo recibo de sueldo, pero la mayoría de las empresas todavía no logró adaptarse

Formalmente, a partir de este lunes los empleados en relación de dependencia deberían tener disponible el nuevo recibo de sueldo, una de las principales novedades de la reglamentación de la reforma laboral. Sin embargo, la mayoría de las empresas no logró adecuar sus sistemas de liquidación de haberes a este nuevo formato, mientras estudios contables y áreas de Recursos Humanos siguen ajustando procesos y resolviendo dudas técnicas.

El nuevo esquema, establecido por el Decreto 407/2026, incorpora un cambio conceptual que busca transparentar cuánto cuesta realmente un empleado para la empresa. Además del salario bruto, las deducciones y el sueldo neto, el recibo deberá incluir el costo laboral total que afronta el empleador, con el detalle de los aportes sindicales, la seguridad social, obra social, Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), aseguradoras de riesgos del trabajo, cámaras empresarias y otros conceptos derivados de la relación laboral.

La principal novedad es la incorporación de un gráfico de torta que mostrará visualmente cómo se distribuye ese costo total, diferenciando qué parte corresponde al salario que recibe el trabajador y qué porcentaje se destina a cargas laborales. Pero en la práctica, este fue uno de los mayores puntos de conflicto a la hora de implementar el nuevo recibo, razón por la cual la mayoría de las empresas enviaron el recibo de sueldo de junio sin cambios.

“El impacto de la reforma se siente especialmente en quienes gestionan múltiples nóminas de manera simultánea. Cuando surge una duda de configuración o interpretación normativa, el problema puede replicarse en decenas de empresas y cientos de empleados al mismo tiempo. Un recibo que omita el gráfico o no agrupe los conceptos según los rubros exigidos queda fuera de norma”, explicó Catalina Barber Clas, Product Owner del módulo de Sueldos de Xubio, plataforma de gestión usada por empresas y estudios contables.

Nuevo recibo de sueldo Red X

No fue la única inquietud que se generó alrededor del nuevo recibo de sueldo. Una de las preguntas más frecuentes estuvo relacionada con la ausencia del duplicado de la firma del trabajador, ya que el nuevo recibo genera únicamente un ejemplar para el empleador. En varios casos, sobre todo en empresas relacionadas con la minería, la construcción y los servicios, las auditorías les siguen exigiendo la firma del empleado como constancia.

Otra de las consultas estuvo ligada directamente a la correcta visualización en el recibo de los conceptos de seguridad social, la Ley de Riesgo de Trabajo y fondos convencionales, con dudas sobre cuál es la base imponible que toma el sistema y cómo vincular las alícuotas de la ART de cada empresa. “Se trata de una inquietud técnica que exige ajustes personalizados según la realidad de cada empleador”, sumó Barber Clas.

“Hay todavía muchas dudas con el nuevo recibo y muchos softwares que aún no implementaron los cambios. No hay aclaración sobre sanciones, pero yo creo que no se van a aplicar, al menos durante un tiempo. La principal dificultad es adaptar sistemas al nuevo formato e información requerida”, dijo el contador Marcos Felice. LA NACION le preguntó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre sanciones, pero hasta el momento no obtuvo respuesta.

El Gobierno reglamentó la reforma laboral y así será el nuevo recibo de sueldo

A pesar de que los cambios tecnológicos y las nuevas modalidades de registro, la estructura del recibo de sueldo se mantuvo prácticamente sin cambios desde la sanción de la Ley de Contrato de Trabajo en 1974. Cuando el Gobierno presentó la medida, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sostuvo que el objetivo era hacer visibles costos que hasta ahora permanecían ocultos para los empleados.

“Muchas veces hablamos de transparencia como si fuera simplemente publicar información. Pero la verdadera transparencia ocurre cuando las personas entienden esa información. Ahí es donde las empresas van a tener un rol muy importante al explicar qué significan estos conceptos y cómo se compone una relación laboral”, afirmó Martín Bayugar, cofundador de Naaloo, software de gestión de recursos humanos.