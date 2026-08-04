Nuevos topes: cuánto se paga de monotributo en agosto 2026

Los contribuyentes que se encuentren inscriptos en el régimen del monotributo cuentan con nuevos valores topes a partir del mes de agosto, cuando se actualizan las escalas y el valor de la cuota mensual.

Las escalas del monotributo a partir de agosto Daniel Basualdo

Una vez conocido el último índice de inflación, se supo que el acumulado en lo que va del año es del 16,8% y ese es el porcentaje que se utiliza para la actualización del monotributo en todo el territorio nacional.

En el sitio oficial de ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) aparece el nuevo cuadro de categorías y valores del monotributo a partir del octavo mes del año.

Cuáles son los nuevos topes del monotributo en agosto 2026

Tipo de categoría Valor desde agosto 2026 Categoría A $12.009.410,45 Categoría B $17.595.182,74 Categoría C $24.670.494,31 Categoría D $30.628.651,43 Categoría E $36.028.231,33 Categoría F $45.151.659,41 Categoría G $53.995.798,87 Categoría H $81.924.660,37 Categoría I $91.699.761,90 Categoría J $105.012.519,20 Categoría K $126.610.838,75

Cuánto se pagará de monotributo a partir de agosto 2026

A continuación aparecen los valores exactos para las cuotas del octavo mes del año, teniendo en cuenta la actualización del 16,8%.

Categoría Cuota a partir de agosto A $49.527,18 B $56.379,08 C $64.530,58 D $82.564,81 E $108.267,51 F $129.930,65 G $158.815,05 H $317.895,01 I $474.992,78 J $580.793,69 K $702.103,24

Hasta cuándo se hace el trámite de recategorización del monotributo

Los monotributistas deben estar atentos al trámite para la segunda recategorización de 2026, una gestión que deberá realizarse hasta el miércoles 5 de agosto.

Para saber si corresponde o no un cambio de escalón deberá analizarse, por un lado, de cuánto fue la facturación entre julio de 2025 y junio de este año y, por el otro, el rango de los ingresos admitidos para estar en cada categoría de la tabla, con los nuevos montos que publicará el sitio oficial.

Los pasos para recategorizarse en el monotributo

Los períodos de recategorización son cada seis meses, en febrero y agosto, y se debe evaluar la actividad de los últimos 12 meses.