“Nunca vi funcionar los acuerdos de precios”: el congelamiento y la falta de dólares, las preocupaciones de los empresarios

Los empresarios de la industria se reunieron hoy en Parque Norte para celebrar la 28º conferencia industrial con dos temas principales en la agenda: la preocupación por la falta de dólares, que afecta los permisos de importación, y el acuerdo de precios fijos que anunció el ministro de Economía, Sergio Massa, pero del cual todavía no hay precisiones.

“Estamos en la dulce espera”, dijo Javier Madanes Quintanilla, presidente honorario de Aluar y fundador de Fate, cuando se le preguntó sobre la implementación del nuevo proceso de pedidos de permisos de importación, bautizado Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), que entró en vigencia hace 25 días. “Te cuento en tres semanas, por ahora va lento, funciona por excepciones, por la buena voluntad de algún funcionario. Todavía estamos viendo cómo opera este comité de decisiones que integra la Secretaría de Comercio con el Banco Central y la Aduana”, agregó el empresario.

Madanes Quintanilla indicó que mientras todavía hay problemas para operar con el SIRA, las importaciones que fueron aprobadas con el anterior sistema, a través del SIMI, están entrando, pero “permanentemente con la duda y la angustia de si van a estar las divisas para poder cumplir con el proveedor”.

Y agregó: “Es un momento tenso. Hemos tenido nuestros problemas con Fate y Aluar. Funcionar por excepción no es agradable, porque uno tiene que ir a molestar a un funcionario, tiene que ir a marcar una situación de angustia. Lo lindo es trabajar relajado”, indicó.

Luego del problema gremial en la industria del neumático, Madanes Quintanilla señaló que todavía “está costando volver a niveles normales” de producción. “Seguimos con niveles de ausentismo exorbitantes, de 14% o 15%. Es un tema de cultura de trabajo, no es solo un tema gremial. Cuando deformás la cultura de trabajo después de cinco meses de conflicto gremial, recuperarlo lleva su tiempo”, explicó.

El empresario cafetero Martín Cabrales también se refirió a las complicaciones para importar, pero dijo que, pese a las restricciones, ingresará en el programa de Precios Justos con tres productos. “Hay que esperar a mañana que van a dar a conocer el acuerdo de precios. Es una medida que se toma por la coyuntura que estamos viviendo. No creo en los controles a mediano y largo plazo, me parece que es para salir de esta situación por cuatro meses. Nosotros estamos realizando un esfuerzo enorme como pyme para meter tres productos en el acuerdo”, indicó.

Al mismo tiempo, señaló, está “preocupado” por las importaciones de su materia prima, el café. “Nosotros lo importamos del cinturón cafetero que comprende Colombia, Brasil y Costa Rica. Espero que, ante la falta de dólares, se le dé prioridad a los insumos industriales, para que la industria no sufra y por las consecuencias que pueda generar. Ahora estamos al límite de stock, no estamos mal, no nos vamos a quedar sin café, pero estamos trabajando al límite, necesitamos que nos aprueben el SIRA”, agregó.

Según indicó el Ministerio de Economía, aquellas empresas que ingresen al programa Precios Justos tendrán prioridad para acceder a dólares para importaciones, pero los empresarios todavía no firmaron ningún acuerdo con el Estado. “No tenemos nada firmado, confiamos en la buena voluntad del Ministerio de Economía y que haya dólares en el Banco Central”, dijo Cabrales.

En el mismo sentido, se refirió Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de la cámara alimenticia Copal, que fue invitado a participar mañana al medio día del lanzamiento del programa de precios fijos, pero que todavía no fue informado de los detalles del acuerdo. “No he visto el texto, mañana me voy a enterar”, señaló.

El anfitrión de la conferencia industrial también admitió que hay “complejidades y dificultades” para importar con el nuevo sistema SIRA. “Por lo menos ahora tenemos una ventanilla única. Queremos que la dinámica del proceso permita que no nos quedemos sin insumos, porque no queremos parar la industria, estamos buscando simplificar los caminos. Si vamos a tener éxito o no, no sé. Hay casos donde se han producido paradas, pero no de carácter permanente, fueron temporarias. Aspiramos a que eso pueda resolverse, pero si hay paradas porque no hay posibilidades de importar insumos para la producción, lo vamos a decir con toda claridad”, dijo Funes de Rioja.

Por último, Cristiano Rattazzi, expresidente de Fiat Argentina, justificó como “taquillero” el lanzamiento de un nuevo programa de precios fijos. “Veo la economía muy desarticulada y eso termina mal. Nunca vi funcionar los acuerdos de precios, pero capaz inventamos algo nuevo. Se insiste de nuevo con ese programa porque es taquillero”, indicó el empresario de la industria automotriz.

Sin expectativas de desinflación

Los economistas socios de la consultora Equilibra, Diego Bossio y Martín Rapetti, estuvieron presentes en la conferencia industrial e indicaron que será muy difícil que la inflación se desacelere al 3% mensual, como dijo ayer Massa en al entrevista en TN.

“La inflación tiene un piso de 6% mensual y nos cuesta ver que baje de ahí. Vemos que no hay dólares y que la economía entra en un proceso recesivo, pero no porque esté faltando demanda, que sigue fuerte, sino porque hay más restricciones a la oferta, que hace que se aceleren los precios. Por eso, luego caerá la demanda”, dijo Rapetti.

“No veo cuál será el ancla para llegar al 3% de inflación mensual. Todos los programas de desinflación significativa usaron una variante de anclaje cambiario. Pero en este contexto, con un dólar que da muestras de estar retrasándose, no le veo muchas posibilidades de anclar, y menos sin dólares. La estrategia del Gobierno será ir ofreciendo tipos de cambios diferenciales para acumular reservas y ahorrar dólares con la recesión”, agregó.

Además, señaló que en esta parte del año, históricamente el Banco Central vende reservas. “Massa estuvo astuto de hacerse el colchón de dólares, por eso no me sorprende que saque otra medida así hasta llegar a la cosecha gruesa. La cosecha fina está afectada y la gruesa, hasta que veamos la lluvia de febrero, no se puede definir”, indicó.

Bossio, por su parte, indicó que “el problema de la inflación es esencialmente macroeconómico y más cuando hay una inflación proyectada de 100%”. En este sentido, dijo que “es muy difícil frenar la inercia inflacionaria, cuando se mueve el dólar, las tarifas y los salarios, que están atrasados”.

“Los acuerdos de precios funcionan en el marco de un plan de estabilización en serio, no funcionan como un elemento aislado. Massa dijo hace pocos días que era como pisar una manguera, me quedo con esa convicción. Evidentemente, él forma parte de un esquema político donde hay otros que opinan y entienden que los precios deben ser coordinados de una manera distinta. Yo no descarto esas herramientas, solo que funcionan en el marco de un plan de estabilización, cuando tenés los precios ordenados y disciplina fiscal y monetaria”, dijo.

Con relación a si hay margen fiscal para otorgar un bono a jubilados, comentó: “La situación de los jubilados es crítica. Cuando me fui de la Anses, la mínima de los jubilados alcanzaba a comprar entre 60 y 65 kilos de asado, hoy la mínima alcanza para comprar 33 kilos de asados. Por delante, hay que ordenar la macroeconomía y hay un problema con la cohesión social, con las dificultades sociales, y en ese sentido me pongo en los zapatos del Gobierno y entiendo la situación. Pero, sin disciplina fiscal, es muy complicado ordenar la economía”.