Obras en Aeroparque: cuáles son los días de agosto en que los que no habrá actividad y qué pasará con los vuelos

Desde las 9 del martes 25 de agosto hasta las 16 del jueves 27, el Aeroparque Jorge Newbery permanecerá cerrado para las operaciones aéreas debido a trabajos de mantenimiento preventivo de la pista en toda su extensión.

Sin embargo, el cierre no implicará la cancelación general de los vuelos de cabotaje e internacionales previstos para esas fechas. Las aerolíneas ajustaron sus programaciones y trasladarán parte de sus operaciones al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza.

Según Aeropuertos Argentina, concesionario de ambas terminales, durante las horas en las que el aeropuerto porteño permanezca cerrado, Ezeiza concentrará más de 1200 vuelos, frente a los alrededor de 200 que opera habitualmente por día. De esta manera, el aeropuerto internacional tendrá un incremento extraordinario en su nivel de actividad.

Las obras en Aeroparque responden, según explicó la compañía, al fuerte crecimiento de la operación de esa terminal y a las perspectivas de un nuevo aumento de la actividad, impulsado por una mayor oferta de vuelos y por la demanda de las líneas aéreas y de la aviación ejecutiva.

Entre las tareas previstas se encuentran la reparación y el sellado de juntas y fisuras, trabajos de descontaminación y demarcación de la pista, y el mantenimiento y ajuste del sistema de balizamiento. El cronograma fue coordinado con los organismos involucrados y las compañías aéreas para definir las fechas y los horarios de intervención.

El cronograma fue coordinado con los organismos involucrados y las compañías aéreas para definir las fechas y los horarios de intervención Hernan Zenteno - La Nacion

“Nunca es una noticia feliz para la industria, pero trabajamos desde hace varios meses con las aerolíneas que operan vuelos domésticos, que son las que tendrán la mayor afectación, para encontrar la mejor ventana posible y evitar situaciones como la del año pasado, cuando estuvimos varias horas sin operar”, señaló Federico Laborde, gerente general de la unidad de negocios Centro de Aeropuertos Argentina.

El antecedente más reciente se produjo el 28 de diciembre pasado, cuando Aeroparque permaneció cerrado durante tres horas luego de que se detectara un desprendimiento de asfalto mientras una aeronave despegaba desde la cabecera 31.

Récord de pasajeros y más inversiones

El cierre se produce en un contexto de niveles récord de pasajeros y operaciones en Aeroparque. Durante 2025, la terminal movilizó 17.812.311 pasajeros, de los cuales 5.265.159 correspondieron a vuelos internacionales y 12.547.152 a vuelos domésticos. En el primer trimestre de este año se registraron 5.898.525 pasajeros, una cifra similar a la del mismo período de 2025.

En cuanto a las operaciones, entre enero y marzo se registró un promedio diario de 409 vuelos, con picos de hasta 440 operaciones en las jornadas de mayor actividad.

Entre enero y marzo pasado se registró un promedio diario de 409 vuelos en Aeroparque, con picos de hasta 440 operaciones en las jornadas de mayor actividad Hernan Zenteno - La Nacion

Además de las tareas sobre la pista, el plan de inversiones contempla la ampliación de las áreas de preembarque nacional e internacional, la incorporación de nuevas tecnologías para agilizar los procesos de check-in y control de pasajeros, la construcción de una nueva sala VIP y la ampliación de la oferta comercial y gastronómica.

En el sector de vuelos domésticos se intervendrán 2800 metros cuadrados y se incorporarán otros 400 m², mediante la integración de parte del área pública existente para mejorar la capacidad operativa de la terminal. El proyecto sumará además 1960 m² destinados a nuevos locales comerciales, entre ellos la sala VIP Amae Lounge, espacios gastronómicos y la ampliación de Shop Gallery.

La remodelación del área de embarque internacional abarcará una superficie de 9300 m² y añadirá otros 1000 m² al área operativa. El sector contará con 5050 m² destinados a locales comerciales, tres nuevos espacios gastronómicos, una ampliación del Duty Free y una nueva sala VIP con vista al Río de la Plata.

Asimismo, las áreas destinadas al control de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de Migraciones alcanzarán los 2310 m². También se incorporará un nuevo núcleo para arribos y partidas remotas, con el objetivo de facilitar las conexiones entre vuelos.

Entre las nuevas propuestas gastronómicas se destaca la llegada de Bis Café, que ocupará un local de 410 m² en el preembarque nacional. El espacio ofrecerá una propuesta basada en cocina de mercado, cafetería de especialidad, vinos, quesos artesanales y tapas, con una carta diseñada por el chef Gonzalo Aramburu.

También abrirá una nueva sucursal de Outback Steakhouse en el área de preembarque nacional. El local tendrá capacidad para 100 personas y vista al Río de la Plata, con el objetivo de ampliar la oferta gastronómica para los pasajeros de vuelos domésticos.