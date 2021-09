Ofelia Fernández explicó qué es y por qué se debería incorporar el salario mínimo universal

La legisladora porteña Ofelia Fernández compartió un video en sus redes sociales reflexionando acerca del salario mínimo universal: iniciativa que defendió como “un monto mínimo que ayuda a alcanzar ciertos niveles de dignidad”, ante el nivel de crisis y la falta de oportunidades que hay en la Argentina.

Al comienzo del video, la funcionaria del Frente de Todos definió el concepto como la medida a partir de la cual “el Estado garantiza un piso de ingresos”, y dio algunos datos de contexto para explicar de qué se trata. “Hoy el mercado define cuánto vale el trabajo”, dijo entonces, y ejemplificó: “Vos podés ser moza, programador o cuidar a los pibes y usar el mismo tiempo ganando muy diferente”.

Así, Fernández explicó que, incorporando este salario mínimo universal, “el Estado podría igual un poco ese valor para asalariados e independientes”. Además, puntualizó que, en la Argentina, el 42% de la sociedad es pobre, e irónica lanzó: “Algunos preferirán pensar que eso es porque no se esfuerzan lo suficiente para que su realidad sea otra”.

Sin embargo, para la legisladora, lo que lleva al país a tener esos índices de pobreza es el la falta de oportunidades. “Los que no tienen trabajo es porque no hay, hay otros que trabajan mucho y aún así no logran que su familia coma hasta el final del mes, hay jóvenes que solo pueden trabajar si es por muy poca plata y sin derechos, y hay mujeres que pasan las horas del día cumpliendo tareas de cuidado que no se reconocen porque eso que llaman ‘amor’ es trabajo no pago”, enumeró.

Ofelia Fernández subrayó que para cambiar la realidad que golpea a la Argentina “son muchas las transformaciones necesarias”, pero -optimista con la medida- añadió: “Acá el Estado tiene la oportunidad de igualar un poco, no regalando plata, sino complementando ingresos y reconociendo la crisis existente”.

Posiblemente advirtiendo que podrían generarse críticas de algunos sectores, la oficialista aclaró: “Ojo que esto no es un delirio mío, sino que es una discusión que atraviesa a países todo el mundo y que incluso ha sido propuesta por el presidente de Estados Unidos”.

“En un mundo en el que los 22 hombres más ricos concentran la misma riqueza que todas las mujeres de África juntas creo que hay que dejar de hacer que las víctimas parezcan ser las responsables de estos niveles de desigualdad”, concluyó.

Esta explicación se produce en un contexto en el cual el Gobierno está lanzando una serie de medidas para revertir la fuerte derrota electoral que sufrió en las PASO, con la esperanza de mejorar el resultado en las elecciones generales de noviembre. En ese sentido, el martes anunció un aumento del salario mínimo vital y móvil que buscará superar a la inflación proyectada para este año: una suba de 52,7 por ciento entre marzo de 2021 y marzo de 2022.